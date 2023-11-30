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Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты - РИА Новости, 30.11.2023
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18:32 30.11.2023 (обновлено: 19:21 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/obse-1912991874.html
Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты
Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты - РИА Новости, 30.11.2023
Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты
Сергей Лавров в Скопье встретился с министрами иностранных дел Северной Македонии и Мальты Буяром Османи и Ианом Борчем. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:32
2023-11-30T19:21
в мире
северная македония
мальта
россия
сергей лавров
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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СКОПЬЕ, 30 ноя — РИА Новости. Сергей Лавров в Скопье встретился с министрами иностранных дел Северной Македонии и Мальты Буяром Османи и Ианом Борчем.Переговоры прошли на полях заседания глав МИД стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Также ранее сегодня российский министр провел переговоры с коллегами из Венгрии, Казахстана, Армении и на ногах пообщался с главой МИД Австрии.Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ продлится до 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе. В качестве возможного преемника Северной Македонии называлась Эстония, однако Россия и Белоруссия выступили против. После этого свою кандидатуру предложила Мальта. Османи поддержал инициативу, заявив, что это открывает путь к консенсусу.Лавров прилетел в Скопье накануне вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать поездок в Белоруссию и Турцию.
https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html
северная македония
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в мире, северная македония, мальта, россия, сергей лавров, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Северная Македония, Мальта, Россия, Сергей Лавров, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты

Лавров на полях СМИД ОБСЕ встретился с коллегами из Северной Македонии и Мальты

© МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель ОБСЕ — министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель ОБСЕ — министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель ОБСЕ — министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи
Читать ria.ru в
СКОПЬЕ, 30 ноя — РИА Новости. Сергей Лавров в Скопье встретился с министрами иностранных дел Северной Македонии и Мальты Буяром Османи и Ианом Борчем.
Переговоры прошли на полях заседания глав МИД стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Также ранее сегодня российский министр провел переговоры с коллегами из Венгрии, Казахстана, Армении и на ногах пообщался с главой МИД Австрии.
Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ продлится до 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе.
В качестве возможного преемника Северной Македонии называлась Эстония, однако Россия и Белоруссия выступили против. После этого свою кандидатуру предложила Мальта. Османи поддержал инициативу, заявив, что это открывает путь к консенсусу.
Лавров прилетел в Скопье накануне вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать поездок в Белоруссию и Турцию.
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В миреСеверная МакедонияМальтаРоссияСергей ЛавровОБСЕМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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