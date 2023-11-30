https://ria.ru/20231130/obse-1912991874.html
Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты
Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты - РИА Новости, 30.11.2023
Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты
Сергей Лавров в Скопье встретился с министрами иностранных дел Северной Македонии и Мальты Буяром Османи и Ианом Борчем. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:32
2023-11-30T18:32
2023-11-30T19:21
в мире
северная македония
мальта
россия
сергей лавров
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912993601_0:0:3372:1897_1920x0_80_0_0_0815fdee0b5eea3849faae54c7c85086.jpg
СКОПЬЕ, 30 ноя — РИА Новости. Сергей Лавров в Скопье встретился с министрами иностранных дел Северной Македонии и Мальты Буяром Османи и Ианом Борчем.Переговоры прошли на полях заседания глав МИД стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Также ранее сегодня российский министр провел переговоры с коллегами из Венгрии, Казахстана, Армении и на ногах пообщался с главой МИД Австрии.Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ продлится до 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе. В качестве возможного преемника Северной Македонии называлась Эстония, однако Россия и Белоруссия выступили против. После этого свою кандидатуру предложила Мальта. Османи поддержал инициативу, заявив, что это открывает путь к консенсусу.Лавров прилетел в Скопье накануне вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать поездок в Белоруссию и Турцию.
https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html
северная македония
мальта
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912993601_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_af475ef3666493eb603c0f4eaaf8e973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная македония, мальта, россия, сергей лавров, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Северная Македония, Мальта, Россия, Сергей Лавров, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты
Лавров на полях СМИД ОБСЕ встретился с коллегами из Северной Македонии и Мальты