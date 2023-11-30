https://ria.ru/20231130/obse-1912991874.html

Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты

Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты - РИА Новости, 30.11.2023

Лавров встретился с главами МИД Северной Македонии и Мальты

Сергей Лавров в Скопье встретился с министрами иностранных дел Северной Македонии и Мальты Буяром Османи и Ианом Борчем. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:32

2023-11-30T18:32

2023-11-30T19:21

в мире

северная македония

мальта

россия

сергей лавров

обсе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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СКОПЬЕ, 30 ноя — РИА Новости. Сергей Лавров в Скопье встретился с министрами иностранных дел Северной Македонии и Мальты Буяром Османи и Ианом Борчем.Переговоры прошли на полях заседания глав МИД стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Также ранее сегодня российский министр провел переговоры с коллегами из Венгрии, Казахстана, Армении и на ногах пообщался с главой МИД Австрии.Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ продлится до 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о следующем председателе. В качестве возможного преемника Северной Македонии называлась Эстония, однако Россия и Белоруссия выступили против. После этого свою кандидатуру предложила Мальта. Османи поддержал инициативу, заявив, что это открывает путь к консенсусу.Лавров прилетел в Скопье накануне вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать поездок в Белоруссию и Турцию.

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

северная македония

мальта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, северная македония, мальта, россия, сергей лавров, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)