https://ria.ru/20231130/moskva-1912824984.html

Бочкарев: в Москве по программе реновации расселено почти 550 домов

Бочкарев: в Москве по программе реновации расселено почти 550 домов - РИА Новости, 30.11.2023

Бочкарев: в Москве по программе реновации расселено почти 550 домов

В Москве по программе реновации жилья расселено 548 домов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:26

2023-11-30T10:26

2023-11-30T10:26

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве по программе реновации жилья расселено 548 домов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Мы наращиваем темп реализации программы реновации. С начала действия программы расселено 548 домов, переселено 116,2 тысячи москвичей в 280 новостроек", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра отметил, что больше всего домов расселено в Восточном административном округе (80 домов), Западном округе (72 дома) и в Юго-Восточном округе (69 домов). В сообщении уточняется, что из расселенных домов 313 уже снесены, на их месте ведется строительство нового жилья и сопутствующей инфраструктуры. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20231129/biznes-tsentr-1912591466.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы