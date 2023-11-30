https://ria.ru/20231130/moskva-1912824984.html
Бочкарев: в Москве по программе реновации расселено почти 550 домов
Бочкарев: в Москве по программе реновации расселено почти 550 домов - РИА Новости, 30.11.2023
Бочкарев: в Москве по программе реновации расселено почти 550 домов
В Москве по программе реновации жилья расселено 548 домов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:26
2023-11-30T10:26
2023-11-30T10:26
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве по программе реновации жилья расселено 548 домов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Мы наращиваем темп реализации программы реновации. С начала действия программы расселено 548 домов, переселено 116,2 тысячи москвичей в 280 новостроек", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заммэра отметил, что больше всего домов расселено в Восточном административном округе (80 домов), Западном округе (72 дома) и в Юго-Восточном округе (69 домов). В сообщении уточняется, что из расселенных домов 313 уже снесены, на их месте ведется строительство нового жилья и сопутствующей инфраструктуры. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20231129/biznes-tsentr-1912591466.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве по программе реновации жилья расселено 548 домов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Мы наращиваем темп реализации программы реновации. С начала действия программы расселено 548 домов, переселено 116,2 тысячи москвичей в 280 новостроек", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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Заммэра отметил, что больше всего домов расселено в Восточном административном округе
(80 домов), Западном округе (72 дома) и в Юго-Восточном округе (69 домов).
В сообщении уточняется, что из расселенных домов 313 уже снесены, на их месте ведется строительство нового жилья и сопутствующей инфраструктуры.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.