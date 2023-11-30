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Свыше 40 миллионов тонн роз вырастили за год в Мордовии - РИА Новости, 30.11.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
14:54 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/mordoviya-1912908117.html
Свыше 40 миллионов тонн роз вырастили за год в Мордовии
Свыше 40 миллионов тонн роз вырастили за год в Мордовии - РИА Новости, 30.11.2023
Свыше 40 миллионов тонн роз вырастили за год в Мордовии
В Республике Мордовия за год вырастили 45 миллионов тонн роз, также был собран рекордный урожай зерна, сообщил глава региона Артем Здунов. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:54
2023-11-30T14:54
республика мордовия
артем здунов
цветы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Республике Мордовия за год вырастили 45 миллионов тонн роз, также был собран рекордный урожай зерна, сообщил глава региона Артем Здунов. На открытии Дня региона в четверг Здунов подчеркнул, что предметом особой гордости республики является сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. В этом году в регионе собрали рекордный урожай зерна - более двух миллионов тонн. Также в Мордовии производят 1,5 миллиарда куриных яиц в год. До 80% произведенной сельхоз продукции отправляется за пределы республики. "Мордовия - лидер по органическому земледелию, один из крупнейших в стране производителей цветов. Мы вырастили 45 миллионов роз за год. География продаж доходит до Дальнего Востока. А новые сорта являются предметом нашей неизменной гордости. Еще у нас широкая линейка мясомолочной продукции, сыра, зеленого горошка, сгущенки с географией продаж по всей стране. Также мы уверенно вошли на рынок кормов для домашних животных", - сказал Здунов. Он добавил, что Мордовия - единственный регион, который производит серийно оптоволокно. Оно используется в производстве кабелей, необходимых для широкополосного доступа в интернет. Уже произвели более 10 миллионов километров, этой длиной можно 250 раз обтянуть экватор Земли. "Кабельщики Мордовии - признанные лидеры в РФ. 20% интернет - соединений в России, которые проложены - это мордовский кабель. И мы будем расти с космической скоростью. Мы занимаем первую строчку в промышленном вагоностроении. Наша компания РМ Рейл - крупнейший в стране производитель ж/д вагонов. В том числе абсолютно уникальных, в которых можно перевозить на большие расстояния агрессивные вещества. Мордовия была и остается центром светотехнической промышленности. На площадке всесоюзного гиганта "Светотехника" по поручению президента РФ Владимира Путина и решению правительства мы возрождаем современный индустриальный парк", - добавил Здунов. Он уточнил, что в Мордовии две тысячи торговых брендов, которыми активно пользуются, развивают и поставляют другим. "Но главное наше богатство - это наши люди. Трудолюбивые, напористые, смелые и целеустремленные. Мы все такие разные, но мы бесконечно любим нашу малую родину Мордовию и нашу матушку Россию", - отметил Здунов.
https://ria.ru/20231124/stroitelstvo-1911706383.html
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артем здунов, цветы
Республика Мордовия, Артем Здунов, Цветы

Свыше 40 миллионов тонн роз вырастили за год в Мордовии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыращивание роз в тепличном комплексе
Выращивание роз в тепличном комплексе - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Выращивание роз в тепличном комплексе
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Республике Мордовия за год вырастили 45 миллионов тонн роз, также был собран рекордный урожай зерна, сообщил глава региона Артем Здунов.
На открытии Дня региона в четверг Здунов подчеркнул, что предметом особой гордости республики является сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.
В этом году в регионе собрали рекордный урожай зерна - более двух миллионов тонн. Также в Мордовии производят 1,5 миллиарда куриных яиц в год. До 80% произведенной сельхоз продукции отправляется за пределы республики.
"Мордовия - лидер по органическому земледелию, один из крупнейших в стране производителей цветов. Мы вырастили 45 миллионов роз за год. География продаж доходит до Дальнего Востока. А новые сорта являются предметом нашей неизменной гордости. Еще у нас широкая линейка мясомолочной продукции, сыра, зеленого горошка, сгущенки с географией продаж по всей стране. Также мы уверенно вошли на рынок кормов для домашних животных", - сказал Здунов.
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Он добавил, что Мордовия - единственный регион, который производит серийно оптоволокно. Оно используется в производстве кабелей, необходимых для широкополосного доступа в интернет. Уже произвели более 10 миллионов километров, этой длиной можно 250 раз обтянуть экватор Земли.
"Кабельщики Мордовии - признанные лидеры в РФ. 20% интернет - соединений в России, которые проложены - это мордовский кабель. И мы будем расти с космической скоростью. Мы занимаем первую строчку в промышленном вагоностроении. Наша компания РМ Рейл - крупнейший в стране производитель ж/д вагонов. В том числе абсолютно уникальных, в которых можно перевозить на большие расстояния агрессивные вещества. Мордовия была и остается центром светотехнической промышленности. На площадке всесоюзного гиганта "Светотехника" по поручению президента РФ Владимира Путина и решению правительства мы возрождаем современный индустриальный парк", - добавил Здунов.
Он уточнил, что в Мордовии две тысячи торговых брендов, которыми активно пользуются, развивают и поставляют другим.
"Но главное наше богатство - это наши люди. Трудолюбивые, напористые, смелые и целеустремленные. Мы все такие разные, но мы бесконечно любим нашу малую родину Мордовию и нашу матушку Россию", - отметил Здунов.
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Республика МордовияАртем ЗдуновЦветы
 
 
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