https://ria.ru/20231130/mordoviya-1912908117.html

Свыше 40 миллионов тонн роз вырастили за год в Мордовии

Свыше 40 миллионов тонн роз вырастили за год в Мордовии - РИА Новости, 30.11.2023

Свыше 40 миллионов тонн роз вырастили за год в Мордовии

В Республике Мордовия за год вырастили 45 миллионов тонн роз, также был собран рекордный урожай зерна, сообщил глава региона Артем Здунов. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:54

2023-11-30T14:54

2023-11-30T14:54

республика мордовия

артем здунов

цветы

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Республике Мордовия за год вырастили 45 миллионов тонн роз, также был собран рекордный урожай зерна, сообщил глава региона Артем Здунов. На открытии Дня региона в четверг Здунов подчеркнул, что предметом особой гордости республики является сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. В этом году в регионе собрали рекордный урожай зерна - более двух миллионов тонн. Также в Мордовии производят 1,5 миллиарда куриных яиц в год. До 80% произведенной сельхоз продукции отправляется за пределы республики. "Мордовия - лидер по органическому земледелию, один из крупнейших в стране производителей цветов. Мы вырастили 45 миллионов роз за год. География продаж доходит до Дальнего Востока. А новые сорта являются предметом нашей неизменной гордости. Еще у нас широкая линейка мясомолочной продукции, сыра, зеленого горошка, сгущенки с географией продаж по всей стране. Также мы уверенно вошли на рынок кормов для домашних животных", - сказал Здунов. Он добавил, что Мордовия - единственный регион, который производит серийно оптоволокно. Оно используется в производстве кабелей, необходимых для широкополосного доступа в интернет. Уже произвели более 10 миллионов километров, этой длиной можно 250 раз обтянуть экватор Земли. "Кабельщики Мордовии - признанные лидеры в РФ. 20% интернет - соединений в России, которые проложены - это мордовский кабель. И мы будем расти с космической скоростью. Мы занимаем первую строчку в промышленном вагоностроении. Наша компания РМ Рейл - крупнейший в стране производитель ж/д вагонов. В том числе абсолютно уникальных, в которых можно перевозить на большие расстояния агрессивные вещества. Мордовия была и остается центром светотехнической промышленности. На площадке всесоюзного гиганта "Светотехника" по поручению президента РФ Владимира Путина и решению правительства мы возрождаем современный индустриальный парк", - добавил Здунов. Он уточнил, что в Мордовии две тысячи торговых брендов, которыми активно пользуются, развивают и поставляют другим. "Но главное наше богатство - это наши люди. Трудолюбивые, напористые, смелые и целеустремленные. Мы все такие разные, но мы бесконечно любим нашу малую родину Мордовию и нашу матушку Россию", - отметил Здунов.

https://ria.ru/20231124/stroitelstvo-1911706383.html

https://ria.ru/20231124/promyshlennost-1911685664.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

артем здунов, цветы