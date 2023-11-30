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Лавров встретился на полях ОБСЕ с коллегой из Австрии - РИА Новости, 30.11.2023
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15:38 30.11.2023 (обновлено: 15:47 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/mid-1912936035.html
Лавров встретился на полях ОБСЕ с коллегой из Австрии
Лавров встретился на полях ОБСЕ с коллегой из Австрии - РИА Новости, 30.11.2023
Лавров встретился на полях ОБСЕ с коллегой из Австрии
Запад не должен бояться садиться за стол переговоров с русскими, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, комментируя планы по участию главы МИД РФ... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:38
2023-11-30T15:47
в мире
австрия
обсе
сергей лавров
скопье
россия
украина
александер шалленберг
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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Запад не должен бояться садиться за стол переговоров с русскими, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, комментируя планы по участию главы МИД РФ Сергея Лаврова на министерской встречи государств-участников ОБСЕ в Скопье."Как Запад, мы не должны бояться садиться за стол переговоров с русскими", - цитирует Шалленберга австрийский портал Puls24. Он добавил, что в ОБСЕ ведется дипломатия, за которую выступает он сам. "Это классический многосторонний подход в его лучшем проявлении", - отметил он.Отмечается также, что Шалленберг приветствовал решение северомакедонского председательства ОБСЕ разрешить министру иностранных дел России Сергею Лаврову присутствовать на ежегодной встрече организации в Скопье в среду и четверг. Портал напоминает, что в прошлом году Шалленберг был единственным западным министром иностранных дел, который раскритиковал отказ тогдашнего польского председательства от приглашения Лаврова на встречу.Шалленберг также отметил, что в случае с Украиной он может "эмоционально понять" отказ министра участвовать во встрече СМИД. В то же время, по его словам, ОБСЕ "незаменима" на время конфликта на Украине.Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. Это ежегодное мероприятие состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
https://ria.ru/20231130/obse-1912922761.html
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в мире, австрия, обсе, сергей лавров, скопье, россия, украина, александер шалленберг
В мире, Австрия, ОБСЕ, Сергей Лавров, Скопье, Россия, Украина, Александер Шалленберг
Лавров встретился на полях ОБСЕ с коллегой из Австрии

Глава МИД Австрии встретился на полях СМИД ОБСЕ с Лавровым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЕНА, 29 ноя - РИА Новости. Запад не должен бояться садиться за стол переговоров с русскими, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, комментируя планы по участию главы МИД РФ Сергея Лаврова на министерской встречи государств-участников ОБСЕ в Скопье.
«
"Как Запад, мы не должны бояться садиться за стол переговоров с русскими", - цитирует Шалленберга австрийский портал Puls24. Он добавил, что в ОБСЕ ведется дипломатия, за которую выступает он сам. "Это классический многосторонний подход в его лучшем проявлении", - отметил он.
Отмечается также, что Шалленберг приветствовал решение северомакедонского председательства ОБСЕ разрешить министру иностранных дел России Сергею Лаврову присутствовать на ежегодной встрече организации в Скопье в среду и четверг. Портал напоминает, что в прошлом году Шалленберг был единственным западным министром иностранных дел, который раскритиковал отказ тогдашнего польского председательства от приглашения Лаврова на встречу.
Шалленберг также отметил, что в случае с Украиной он может "эмоционально понять" отказ министра участвовать во встрече СМИД. В то же время, по его словам, ОБСЕ "незаменима" на время конфликта на Украине.
Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. Это ежегодное мероприятие состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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В миреАвстрияОБСЕСергей ЛавровСкопьеРоссияУкраинаАлександер Шалленберг
 
 
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