https://ria.ru/20231130/lavrov-1913026702.html

Лавров заявил председателю ОБСЕ о необходимости равноправного диалога

Лавров заявил председателю ОБСЕ о необходимости равноправного диалога - РИА Новости, 30.11.2023

Лавров заявил председателю ОБСЕ о необходимости равноправного диалога

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для выхода из кризиса необходим равноправный диалог, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T21:22

2023-11-30T21:22

2023-11-30T23:28

в мире

россия

скопье

северная македония

сергей лавров

обсе

мальта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912993601_0:0:3372:1897_1920x0_80_0_0_0815fdee0b5eea3849faae54c7c85086.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для выхода из кризиса необходим равноправный диалог, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с коллегами из Северной Македонии и Мальты Буяром Османи и Ианом Борчем, его слова приводит МИД России."Обсуждено состояние дел в ОБСЕ. С российской стороны подчеркнуто, что для выхода организации из нынешнего глубокого кризиса и возвращения к нормальной деятельности необходимо возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог государств-участников, соблюдать основополагающее правило консенсуса, четко следовать правилам процедуры", — говорится в сообщении.Переговоры прошли на полях заседания глав МИД стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Ранее сегодня российский министр также провел встречи с коллегами из Венгрии, Казахстана, Армении и на ногах пообщался с главой внешнеполитического ведомства Австрии.Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ продлится до 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о выборе следующего председателя.В качестве возможного преемника Северной Македонии называлась Эстония, но Россия и Белоруссия выступили против. После этого свою кандидатуру предложила Мальта. Османи поддержал инициативу, заявив, что это открывает путь к консенсусу.Лавров прилетел в Скопье накануне вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать Белоруссию и Турцию.

https://ria.ru/20231130/lavrov-1912981107.html

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

россия

скопье

северная македония

мальта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, скопье, северная македония, сергей лавров, обсе, мальта