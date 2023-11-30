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Лавров заявил председателю ОБСЕ о необходимости равноправного диалога - РИА Новости, 30.11.2023
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21:22 30.11.2023 (обновлено: 23:28 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/lavrov-1913026702.html
Лавров заявил председателю ОБСЕ о необходимости равноправного диалога
Лавров заявил председателю ОБСЕ о необходимости равноправного диалога - РИА Новости, 30.11.2023
Лавров заявил председателю ОБСЕ о необходимости равноправного диалога
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для выхода из кризиса необходим равноправный диалог, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:22
2023-11-30T23:28
в мире
россия
скопье
северная македония
сергей лавров
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для выхода из кризиса необходим равноправный диалог, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с коллегами из Северной Македонии и Мальты Буяром Османи и Ианом Борчем, его слова приводит МИД России."Обсуждено состояние дел в ОБСЕ. С российской стороны подчеркнуто, что для выхода организации из нынешнего глубокого кризиса и возвращения к нормальной деятельности необходимо возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог государств-участников, соблюдать основополагающее правило консенсуса, четко следовать правилам процедуры", — говорится в сообщении.Переговоры прошли на полях заседания глав МИД стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Ранее сегодня российский министр также провел встречи с коллегами из Венгрии, Казахстана, Армении и на ногах пообщался с главой внешнеполитического ведомства Австрии.Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ продлится до 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о выборе следующего председателя.В качестве возможного преемника Северной Македонии называлась Эстония, но Россия и Белоруссия выступили против. После этого свою кандидатуру предложила Мальта. Османи поддержал инициативу, заявив, что это открывает путь к консенсусу.Лавров прилетел в Скопье накануне вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать Белоруссию и Турцию.
https://ria.ru/20231130/lavrov-1912981107.html
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в мире, россия, скопье, северная македония, сергей лавров, обсе, мальта
В мире, Россия, Скопье, Северная Македония, Сергей Лавров, ОБСЕ, Мальта
Лавров заявил председателю ОБСЕ о необходимости равноправного диалога

Лавров заявил председателю ОБСЕ Османи о необходимости равноправного диалога

© МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Буяр Османи
Сергей Лавров и Буяр Османи
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и Буяр Османи
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для выхода из кризиса необходим равноправный диалог, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с коллегами из Северной Македонии и Мальты Буяром Османи и Ианом Борчем, его слова приводит МИД России.
"Обсуждено состояние дел в ОБСЕ. С российской стороны подчеркнуто, что для выхода организации из нынешнего глубокого кризиса и возвращения к нормальной деятельности необходимо возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог государств-участников, соблюдать основополагающее правило консенсуса, четко следовать правилам процедуры", — говорится в сообщении.

В этом году в ОБСЕ председательствует Северная Македония.

Переговоры прошли на полях заседания глав МИД стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Ранее сегодня российский министр также провел встречи с коллегами из Венгрии, Казахстана, Армении и на ногах пообщался с главой внешнеполитического ведомства Австрии.
Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ продлится до 1 декабря. Участники, как ожидается, обсудят проблемы безопасности на континенте на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также вопрос о выборе следующего председателя.
В качестве возможного преемника Северной Македонии называлась Эстония, но Россия и Белоруссия выступили против. После этого свою кандидатуру предложила Мальта. Османи поддержал инициативу, заявив, что это открывает путь к консенсусу.
Лавров прилетел в Скопье накануне вечером. Эта поездка стала для него первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать Белоруссию и Турцию.
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