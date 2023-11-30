https://ria.ru/20231130/lavrov-1912926738.html

МИД России раскрыл детали встречи Лаврова и Мирзояна

МИД России раскрыл детали встречи Лаврова и Мирзояна - РИА Новости, 30.11.2023

МИД России раскрыл детали встречи Лаврова и Мирзояна

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встрече на полях СМИД ОБСЕ в Скопье подтвердили востребованность дальнейших... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:07

2023-11-30T15:07

2023-11-30T15:36

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встрече на полях СМИД ОБСЕ в Скопье подтвердили востребованность дальнейших контактов на различных уровнях, сообщили в российском дипведомстве."Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг., включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку", - говорится в сообщении на сайте министерства."Подтверждена востребованность дальнейших контактов на различных уровнях", - указали в МИД.Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Нагорным Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20231123/otnosheniya-1911327566.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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армения, россия, в мире