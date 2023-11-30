МИД России раскрыл детали встречи Лаврова и Мирзояна
Лавров и Мирзоян подтвердили востребованность контактов на различных уровнях
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встрече на полях СМИД ОБСЕ в Скопье подтвердили востребованность дальнейших контактов на различных уровнях, сообщили в российском дипведомстве.
"Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг., включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку", - говорится в сообщении на сайте министерства.
"Подтверждена востребованность дальнейших контактов на различных уровнях", - указали в МИД.
Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Нагорным Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.