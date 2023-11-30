https://ria.ru/20231130/lavra-1912888711.html

СБУ назвала причину обысков в Почаевской лавре УПЦ

СБУ назвала причину обысков в Почаевской лавре УПЦ - РИА Новости, 30.11.2023

СБУ назвала причину обысков в Почаевской лавре УПЦ

Обыски в Почаевской лавре канонической Украинской православной (УПЦ) церкви проходят в рамках уголовного дела о разжигании национальной вражды и ненависти,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:13

2023-11-30T13:13

2023-11-30T13:13

религия

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тернопольская область

служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обыски в Почаевской лавре канонической Украинской православной (УПЦ) церкви проходят в рамках уголовного дела о разжигании национальной вражды и ненависти, утверждают в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ). Ранее в четверг украинское издание "Левый берег" сообщило, что СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру в Тернопольской области на западе страны. "Служба безопасности проводит следственные действия на территории Почаевской Успенской лавры УПЦ. Обыски проходят в рамках уголовного производства относительно причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти", - говорится в сообщении СБУ. В спецслужбе утверждают, что представители лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой якобы оскорбляли "национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную вражду к представителям всех церквей". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231020/upts-1904180479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, тернопольская область, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь