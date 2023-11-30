СБУ назвала причину обысков в Почаевской лавре УПЦ
СБУ: обыски в Почаевской лавре УПЦ проходят в рамках дела о разжигании вражды
© РИА Новости / Юрченко | Перейти в медиабанкПочаевская Успенская лавра. Главный собор лавры в честь Успения Пресвятой Богородицы
Почаевская Успенская лавра. Главный собор лавры в честь Успения Пресвятой Богородицы. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обыски в Почаевской лавре канонической Украинской православной (УПЦ) церкви проходят в рамках уголовного дела о разжигании национальной вражды и ненависти, утверждают в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).
Ранее в четверг украинское издание "Левый берег" сообщило, что СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру в Тернопольской области на западе страны.
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"Служба безопасности проводит следственные действия на территории Почаевской Успенской лавры УПЦ. Обыски проходят в рамках уголовного производства относительно причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти", - говорится в сообщении СБУ.
В спецслужбе утверждают, что представители лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой якобы оскорбляли "национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную вражду к представителям всех церквей".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".