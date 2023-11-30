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Вице-премьер Киргизии приказал до 1 декабря упразднить все интим-салоны
Вице-премьер Киргизии приказал до 1 декабря упразднить все интим-салоны - РИА Новости, 30.11.2023
Вице-премьер Киргизии приказал до 1 декабря упразднить все интим-салоны
Вице-премьер и глава госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев приказал до завтра пресечь в республике работу всех заведений, предоставляющих услуги... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:47
2023-11-30T14:47
2023-11-30T14:48
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БИШКЕК, 30 ноя - РИА Новости. Вице-премьер и глава госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев приказал до завтра пресечь в республике работу всех заведений, предоставляющих услуги интимного характера. Как сообщили журналистам в пресс-службе госкомитета, в четверг глава ведомства принял участие в церемонии открытия нового здания Балыкчинского городского отдела управления ГКНБ по Иссык-Кульской области. В своей речи на мероприятии он рассказал о задачах, стоящими перед органами национальной безопасности. "Ташиев отметил необходимость контроля за деятельностью органов государственной власти по пресечению незаконной деятельности по организации различных увеселительных заведений, банных комплексов и притонов, представляющих гражданам услуги интимного характера. При этом руководители государственных и муниципальных органов, правоохранительной системы получили указание о необходимости к 1 декабря 2023 года прекратить работу подобных заведений на всей территории республики", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, глава комитета пригрозил, что, если после назначенной даты в стране будут обнаружены интим-салоны, главы органов местного самоуправления и правоохранительной системы поплатятся должностями. В Киргизии проституция не является уголовно наказуемым деянием, однако за организацию борделей предусмотрено от пяти до восьми лет лишения свободы.
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в мире, иссык-кульская область, киргизия
В мире, Иссык-Кульская область, Киргизия
Вице-премьер Киргизии приказал до 1 декабря упразднить все интим-салоны
Вице-премьер Киргизии приказал упразднить в республике все интим-салоны
БИШКЕК, 30 ноя - РИА Новости. Вице-премьер и глава госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев приказал до завтра пресечь в республике работу всех заведений, предоставляющих услуги интимного характера.
Как сообщили журналистам в пресс-службе госкомитета, в четверг глава ведомства принял участие в церемонии открытия нового здания Балыкчинского городского отдела управления ГКНБ по Иссык-Кульской области. В своей речи на мероприятии он рассказал о задачах, стоящими перед органами национальной безопасности.
«
"Ташиев отметил необходимость контроля за деятельностью органов государственной власти по пресечению незаконной деятельности по организации различных увеселительных заведений, банных комплексов и притонов, представляющих гражданам услуги интимного характера. При этом руководители государственных и муниципальных органов, правоохранительной системы получили указание о необходимости к 1 декабря 2023 года прекратить работу подобных заведений на всей территории республики", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, глава комитета пригрозил, что, если после назначенной даты в стране будут обнаружены интим-салоны, главы органов местного самоуправления и правоохранительной системы поплатятся должностями.
В Киргизии проституция не является уголовно наказуемым деянием, однако за организацию борделей предусмотрено от пяти до восьми лет лишения свободы.
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