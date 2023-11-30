https://ria.ru/20231130/kibermoshennichestvo-1913015580.html
Россиянин Дунаев признал вину в США по делу о кибермошенничестве
Россиянин Дунаев признал вину в США по делу о кибермошенничестве - РИА Новости, 30.11.2023
Россиянин Дунаев признал вину в США по делу о кибермошенничестве
Россиянин Владимир Дунаев признает себя виновным в США в рамках дела о кибермошенничестве, заявил РИА Новости представитель суда в Огайо. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:12
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Россиянин Владимир Дунаев признает себя виновным в США в рамках дела о кибермошенничестве, заявил РИА Новости представитель суда в Огайо."Мы ожидаем изменения показаний. Он признает вину. Приговор ожидается в середине марта или около того", - сообщила агентству представитель суда, не уточнив, по каким именно эпизодам планируется признание вины.Там уточнили, что 30 ноября состоится досудебное слушание.По запросу США в Южной Корее 25 мая был задержан россиянин Владимир Дунаев по делу о кибермошенничестве. Кроме него, по этому делу проходят гражданка Латвии Анна Витте, ранее арестованная в Майами, также четверо остающихся на свободе россиян и украинец. Их обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру. 29 октября Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании и экстрадиции россиянина в США. Согласно обвинительному заключению, преступная группа действовала в России, Белоруссии, на Украине и в Суринаме. Относительно четырех обвиняемых известно, что на момент составления обвинительного заключения в августе 2020 года они проживали в России. В случае признания Владимира Дунаева виновным ему грозит до 60 лет тюрьмы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, в мире
Россиянин Дунаев признал вину в США по делу о кибермошенничестве
Россиянин Дунаев признает себя виновным в США в рамках дела о кибермошенничестве
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Россиянин Владимир Дунаев признает себя виновным в США в рамках дела о кибермошенничестве, заявил РИА Новости представитель суда в Огайо.
"Мы ожидаем изменения показаний. Он признает вину. Приговор ожидается в середине марта или около того", - сообщила агентству представитель суда, не уточнив, по каким именно эпизодам планируется признание вины.
Там уточнили, что 30 ноября состоится досудебное слушание.
По запросу США в Южной Корее
25 мая был задержан россиянин Владимир Дунаев по делу о кибермошенничестве. Кроме него, по этому делу проходят гражданка Латвии
Анна Витте, ранее арестованная в Майами
, также четверо остающихся на свободе россиян и украинец. Их обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру. 29 октября Южная Корея уведомила российскую сторону о задержании и экстрадиции россиянина в США. Согласно обвинительному заключению, преступная группа действовала в России
, Белоруссии
, на Украине
и в Суринаме
. Относительно четырех обвиняемых известно, что на момент составления обвинительного заключения в августе 2020 года они проживали в России. В случае признания Владимира Дунаева виновным ему грозит до 60 лет тюрьмы.
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