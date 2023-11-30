https://ria.ru/20231130/kapremont-1916112350.html

На капремонт соцучреждений Кубани в 2023 году направили два миллиарда

На капремонт соцучреждений Кубани в 2023 году направили два миллиарда - РИА Новости, 15.12.2023

На капремонт соцучреждений Кубани в 2023 году направили два миллиарда

Власти Краснодарского края направили в текущем году на капитальный ремонт социальных учреждений в районах два миллиарда рублей, при этом работа уже завершилась... РИА Новости, 15.12.2023

2023-11-30T20:30

2023-11-30T20:30

2023-12-15T20:31

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 30 ноя – РИА Новости. Власти Краснодарского края направили в текущем году на капитальный ремонт социальных учреждений в районах два миллиарда рублей, при этом работа уже завершилась на 90 объектах, еще 33 находятся в работе, сообщила вице-губернатор Анна Минькова во время краевого селекторного совещания."В план капремонтов этого года вошли 35 районов – на эти цели направили два миллиарда рублей. Завершили ремонт на 90 объектах, 33 – в работе. В планах на 2024 год ремонт еще 97 соцобъектов. Из бюджетов федерации и края на эти цели пойдет один миллиард рублей", - написала в телеграм-канале Минькова, курирующая социальную сферу региона.Кроме того, на совещании обсудили также предоставление жилья детям-сиротам Кубани. Эту задачу большинство городов и районов края уже выполнили. За счет экономии в крае смогли дополнительно закупить 44 квартиры. На данный момент, по словам Миньковой, в очереди на жилье находятся еще 10 тысяч человек.Вице-губернатор добавила, что власти будут предпринимать шаги для увеличения бюджета на данную программу. Ранее в администрации сообщалось, что в 2023 году на территории Краснодарского края дети-сироты получат 1166 благоустроенных жилых помещений

https://ria.ru/20231208/raskhody-1914678201.html

https://ria.ru/20231123/sbor-1911384186.html

краснодарский край

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краснодарский край