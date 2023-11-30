https://ria.ru/20231130/izrail-1912842642.html

Посол Израиля в России назвал информацию об открытии огня в Газе неверной

Посол Израиля в России назвал информацию об открытии огня в Газе неверной - РИА Новости, 30.11.2023

Посол Израиля в России назвал информацию об открытии огня в Газе неверной

Посол Израиля в России Алексанр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24" назвал "неверной" информацию в арабских СМИ об открытии израильскими военными огня в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:17

2023-11-30T11:17

2023-11-30T11:17

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израиль

сектор газа

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Посол Израиля в России Алексанр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24" назвал "неверной" информацию в арабских СМИ об открытии израильскими военными огня в секторе Газа. "Абсолютно неверная. Мы четко придерживаемся прекращению огня, четко придерживаемся этому формату об обмене заложников. Так, что это не имеет никакого смысла, это абсолютно неверно", - сказал посол, отвечая на вопрос, верна ли информация "Аль-Арабия" о том, что израильские военные открыли огонь в секторе Газа, в частности Армия обороны Израиля ведет массированный огонь к Востоку от город Хан-Юнис.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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Кирилл Волков

в мире, израиль, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году