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Посол Израиля в России назвал информацию об открытии огня в Газе неверной - РИА Новости, 30.11.2023
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11:17 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/izrail-1912842642.html
Посол Израиля в России назвал информацию об открытии огня в Газе неверной
Посол Израиля в России назвал информацию об открытии огня в Газе неверной - РИА Новости, 30.11.2023
Посол Израиля в России назвал информацию об открытии огня в Газе неверной
Посол Израиля в России Алексанр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24" назвал "неверной" информацию в арабских СМИ об открытии израильскими военными огня в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:17
2023-11-30T11:17
в мире
израиль
сектор газа
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Посол Израиля в России Алексанр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24" назвал "неверной" информацию в арабских СМИ об открытии израильскими военными огня в секторе Газа. "Абсолютно неверная. Мы четко придерживаемся прекращению огня, четко придерживаемся этому формату об обмене заложников. Так, что это не имеет никакого смысла, это абсолютно неверно", - сказал посол, отвечая на вопрос, верна ли информация "Аль-Арабия" о том, что израильские военные открыли огонь в секторе Газа, в частности Армия обороны Израиля ведет массированный огонь к Востоку от город Хан-Юнис.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
сектор газа
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в мире, израиль, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Израиля в России назвал информацию об открытии огня в Газе неверной

Посол Израиля назвал сообщения арабских СМИ об открытии огня в Газе неверными

© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Посол Израиля в России Алексанр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24" назвал "неверной" информацию в арабских СМИ об открытии израильскими военными огня в секторе Газа.
"Абсолютно неверная. Мы четко придерживаемся прекращению огня, четко придерживаемся этому формату об обмене заложников. Так, что это не имеет никакого смысла, это абсолютно неверно", - сказал посол, отвечая на вопрос, верна ли информация "Аль-Арабия" о том, что израильские военные открыли огонь в секторе Газа, в частности Армия обороны Израиля ведет массированный огонь к Востоку от город Хан-Юнис.
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В миреИзраильСектор ГазаПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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