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Словацкие перевозчики присоединятся к протесту на границе с Украиной
Словацкие перевозчики присоединятся к протесту на границе с Украиной - РИА Новости, 30.11.2023
Словацкие перевозчики присоединятся к протесту на границе с Украиной
Союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной, сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T08:18
2023-11-30T08:18
2023-11-30T08:18
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ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной, сообщила радиостанция RMF FM. "Мы не можем оставить их одних в этой борьбе", - говорится в сообщении. Союз словацких перевозчиков критикует Евросоюз за отмену разрешительной системы для украинских транспортных компаний. По мнению словацких перевозчиков, "ЕС принял решение в ущерб им", и они решили "присоединиться к соседям для защиты своих интересов". Ранее польские перевозчики уже неоднократно блокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
https://ria.ru/20231130/provokatsiya-1912789800.html
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в мире, украина, евросоюз, польша, словакия
В мире, Украина, Евросоюз, Польша, Словакия
Словацкие перевозчики присоединятся к протесту на границе с Украиной
RMF: словацкие перевозчики примкнут к польскому протесту на границе с Украиной