https://ria.ru/20231130/germaniya-1912784403.html

Германия выделит 11,5 млн евро в фонд Совета НАТО-Украина

Германия выделит 11,5 млн евро в фонд Совета НАТО-Украина - РИА Новости, 30.11.2023

Германия выделит 11,5 млн евро в фонд Совета НАТО-Украина

Германия решила выделить дополнительно 11,5 миллионов евро в фонд Совета НАТО-Украина, заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T01:10

2023-11-30T01:10

2023-11-30T01:10

в мире

украина

германия

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анналена бербок

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Германия решила выделить дополнительно 11,5 миллионов евро в фонд Совета НАТО-Украина, заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Германия дополнительно выделяет 11,5 миллионов евро в целевой фонд Совета НАТО-Украина", - сообщила Бербок на полях первого заседания Совета НАТО-Украина. По словам немецкого министра, Совет НАТО-Украина станет "рабочим двигателем", который приблизит Киев к Североатлантическому альянсу. Центральными темами на этом пути являются стандарты НАТО, реформирование армии и планирование возможностей, добавила она. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20231129/berbok-1912778548.html

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в мире, украина, германия, киев, анналена бербок, владимир зеленский, нато