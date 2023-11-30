Рейтинг@Mail.ru
Германия выделит 11,5 млн евро в фонд Совета НАТО-Украина - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/germaniya-1912784403.html
Германия выделит 11,5 млн евро в фонд Совета НАТО-Украина
Германия выделит 11,5 млн евро в фонд Совета НАТО-Украина - РИА Новости, 30.11.2023
Германия выделит 11,5 млн евро в фонд Совета НАТО-Украина
Германия решила выделить дополнительно 11,5 миллионов евро в фонд Совета НАТО-Украина, заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T01:10
2023-11-30T01:10
в мире
украина
германия
киев
анналена бербок
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835106097_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_670fbc1195a4c10257a376ba0aa3af38.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Германия решила выделить дополнительно 11,5 миллионов евро в фонд Совета НАТО-Украина, заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Германия дополнительно выделяет 11,5 миллионов евро в целевой фонд Совета НАТО-Украина", - сообщила Бербок на полях первого заседания Совета НАТО-Украина. По словам немецкого министра, Совет НАТО-Украина станет "рабочим двигателем", который приблизит Киев к Североатлантическому альянсу. Центральными темами на этом пути являются стандарты НАТО, реформирование армии и планирование возможностей, добавила она. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20231129/berbok-1912778548.html
украина
германия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835106097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ddfbec5ccaa31d97f049df55a2f378a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, киев, анналена бербок, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Германия, Киев, Анналена Бербок, Владимир Зеленский, НАТО
Германия выделит 11,5 млн евро в фонд Совета НАТО-Украина

Бербок: Германия выделит 11,5 млн евро в фонд Совета НАТО-Украина

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине, Германия
Бундестаг в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Германия решила выделить дополнительно 11,5 миллионов евро в фонд Совета НАТО-Украина, заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«
"Германия дополнительно выделяет 11,5 миллионов евро в целевой фонд Совета НАТО-Украина", - сообщила Бербок на полях первого заседания Совета НАТО-Украина.
По словам немецкого министра, Совет НАТО-Украина станет "рабочим двигателем", который приблизит Киев к Североатлантическому альянсу. Центральными темами на этом пути являются стандарты НАТО, реформирование армии и планирование возможностей, добавила она.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Бербок назвала падение интереса к конфликту на Украине фатальным
29 ноября, 23:31
 
В миреУкраинаГерманияКиевАнналена БербокВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала