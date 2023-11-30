https://ria.ru/20231130/gaza-1913035371.html

Атака в Иерусалиме технически не нарушила паузу в Газе, заявил Белый дом

Атака в Иерусалиме технически не нарушила паузу в Газе, заявил Белый дом - РИА Новости, 30.11.2023

Атака в Иерусалиме технически не нарушила паузу в Газе, заявил Белый дом

Атака в Иерусалиме "технически" не нарушила договоренность Израиля и ХАМАС о паузе в боях, поскольку она распространяется только на Газу, считает координатор... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T22:35

2023-11-30T22:35

2023-11-30T22:35

в мире

иерусалим

израиль

джон кирби

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Атака в Иерусалиме "технически" не нарушила договоренность Израиля и ХАМАС о паузе в боях, поскольку она распространяется только на Газу, считает координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Атака произошла в Иерусалиме, а пауза в боях была конкретизирована сектором Газа", - сказал Кирби журналистам. "Технически это не нарушило сделку, но это яркое напоминание о том, какому врагу они (Израиль - ред.) противостоят", - добавил Кирби. В четверг утром двое вооруженных террористов прибыли на автомобиле на перекресток Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по гражданским, стоящим на автобусной остановке. Нападавшие были нейтрализованы на месте. По данным 12-го канала израильского телевидения, ссылающегося на медиков, в теракте погибли 24-летняя девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, пять человек получили ранения. Ответственность за атаку взяло на себя военное крыло движения ХАМАС - бригада "Аль-Кассам".

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

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в мире, иерусалим, израиль, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году