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США заявили Израилю, что нельзя провести операцию на юге Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
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02:23 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/gaza-1912787972.html
США заявили Израилю, что нельзя провести операцию на юге Газы, пишут СМИ
США заявили Израилю, что нельзя провести операцию на юге Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2023
США заявили Израилю, что нельзя провести операцию на юге Газы, пишут СМИ
Президент США Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что меры, которые Тель-Авив предпринял на севере сектора Газа, нельзя повторить в южной... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T02:23
2023-11-30T02:23
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
сектор газа
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что меры, которые Тель-Авив предпринял на севере сектора Газа, нельзя повторить в южной части анклава, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников. По информации портала, администрация Байдена крайне обеспокоена тем, что операция на юге анклава может привести к значительному числу жертв среди мирных жителей и усугубить гуманитарный кризис. "Байден сказал Нетаньяху, что так, как действовал Израиль в северной части Газы, в том числе с широкомасштабным наступлением,... не может быть повторено в южной части анклава из-за миллионов палестинцев, которые там сейчас находятся", - говорится в сообщении Axios. Президент США подчеркнул, что Вашингтону и Тель-Авиву следует провести дополнительные обсуждения планов Израиля в преддверии операции в южной части анклава. Нетаньяху, по словам одного из чиновников, согласился с необходимостью таких дискуссий. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231130/osvobozhdenie-1912787683.html
https://ria.ru/20231130/tsenzor-1912786358.html
https://ria.ru/20231130/gaza-1912781982.html
сша
израиль
палестина
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сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, сектор газа, в мире
США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Сектор Газа, В мире
США заявили Израилю, что нельзя провести операцию на юге Газы, пишут СМИ

Axios: США заявили Израилю, что операцию на севере Газы нельзя повторить на юге

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что меры, которые Тель-Авив предпринял на севере сектора Газа, нельзя повторить в южной части анклава, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников.
По информации портала, администрация Байдена крайне обеспокоена тем, что операция на юге анклава может привести к значительному числу жертв среди мирных жителей и усугубить гуманитарный кризис.
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"Байден сказал Нетаньяху, что так, как действовал Израиль в северной части Газы, в том числе с широкомасштабным наступлением,... не может быть повторено в южной части анклава из-за миллионов палестинцев, которые там сейчас находятся", - говорится в сообщении Axios.
Президент США подчеркнул, что Вашингтону и Тель-Авиву следует провести дополнительные обсуждения планов Израиля в преддверии операции в южной части анклава. Нетаньяху, по словам одного из чиновников, согласился с необходимостью таких дискуссий.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильПалестинаСектор ГазаВ мире
 
 
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