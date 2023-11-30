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В ООН попросили открыть другие КПП с сектором Газа - РИА Новости, 30.11.2023
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00:42 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/gaza-1912781982.html
В ООН попросили открыть другие КПП с сектором Газа
В ООН попросили открыть другие КПП с сектором Газа - РИА Новости, 30.11.2023
В ООН попросили открыть другие КПП с сектором Газа
Доставляемой в Газу гуманитарной помощи во время перемирия между Израилем и ХАМАС по-прежнему недостаточно, кроме пункта "Рафах" должны быть открыты другие КПП, РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T00:42
2023-11-30T00:42
в мире
израиль
египет
катар
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости. Доставляемой в Газу гуманитарной помощи во время перемирия между Израилем и ХАМАС по-прежнему недостаточно, кроме пункта "Рафах" должны быть открыты другие КПП, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "Несмотря на увеличение поставок в Газу с начала паузы, объем поступающей помощи недостаточен для удовлетворения обширных потребностей. Группы (ООН) по оказанию помощи призвали к немедленному возобновлению работы большего числа контрольно-пропускных пунктов, в том числе для ввоза коммерческих товаров", - сказано в документе. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. Первого ноября иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из палестинского анклава. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231129/konflikt-1912766930.html
https://ria.ru/20231129/konflikt-1912766193.html
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в мире, израиль, египет, катар, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Египет, Катар, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина
В ООН попросили открыть другие КПП с сектором Газа

ООН попросила открыть другие КПП с Газой из-за малого объема гуманитарной помощи

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости. Доставляемой в Газу гуманитарной помощи во время перемирия между Израилем и ХАМАС по-прежнему недостаточно, кроме пункта "Рафах" должны быть открыты другие КПП, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
«
"Несмотря на увеличение поставок в Газу с начала паузы, объем поступающей помощи недостаточен для удовлетворения обширных потребностей. Группы (ООН) по оказанию помощи призвали к немедленному возобновлению работы большего числа контрольно-пропускных пунктов, в том числе для ввоза коммерческих товаров", - сказано в документе.
"Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. Первого ноября иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из палестинского анклава.
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
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Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильЕгипетКатарХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаПалестина
 
 
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