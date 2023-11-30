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Власти Мурманской области передали мотострелкам Севфлота мощный дрон - РИА Новости, 30.11.2023
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Надежные люди
 
10:40 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/dron-1912829734.html
Власти Мурманской области передали мотострелкам Севфлота мощный дрон
Власти Мурманской области передали мотострелкам Севфлота мощный дрон - РИА Новости, 30.11.2023
Власти Мурманской области передали мотострелкам Севфлота мощный дрон
Правительство Мурманской области по просьбе Героя России Тимура Дудкина передало бойцам 80-й Арктической мотострелковой бригады Северного флота мощный дрон с... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:40
2023-11-30T10:40
надежные люди
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Правительство Мурманской области по просьбе Героя России Тимура Дудкина передало бойцам 80-й Арктической мотострелковой бригады Северного флота мощный дрон с камерой и тепловизором, необходимый для ведения разведки, сообщил оперативный штаб региона. "Бойцам 80-й Арктической отдельной мотострелковой бригады Северного флота передали компактный и мощный дрон с гибридной камерой и тепловизором на борту", - говорится в сообщении. Отмечается, что современный квадрокоптер передан правительством Мурманской области по просьбе Героя России, командира мотострелкового батальона, майора Тимура Дудкина. "Очень нужная штука для разведки. Хотел бы поблагодарить от себя и от нашего батальона губернатора Мурманской области и всех людей, которые помогают. Дай вам бог здоровья! Победа будет за нами!", – сказал представитель бригады с позывным "Падший", слова которого приводятся в сообщении. О передаче дрона Дудкин попросил ранее на встрече с губернатором Андреем Чибисом. Тогда же командир батальона рассказал, что полученные в качестве единовременной выплаты в пять миллионов рублей, положенной Героям России в Мурманской области, он направит в благотворительный фонд для проведения ортопедического протезирования одному из военнослужащих.
https://ria.ru/20231128/voronezhtsy-1912448585.html
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мурманская область, андрей чибис
Надежные люди, Мурманская область, Андрей Чибис

Власти Мурманской области передали мотострелкам Севфлота мощный дрон

© Мурманский оперативный штабКомпактный дрон с гибридной камерой и тепловизором на борту для бойцов 80-й Арктической отдельной мотострелковой бригады Северного флота
Компактный дрон с гибридной камерой и тепловизором на борту для бойцов 80-й Арктической отдельной мотострелковой бригады Северного флота
© Мурманский оперативный штаб
Компактный дрон с гибридной камерой и тепловизором на борту для бойцов 80-й Арктической отдельной мотострелковой бригады Северного флота
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Правительство Мурманской области по просьбе Героя России Тимура Дудкина передало бойцам 80-й Арктической мотострелковой бригады Северного флота мощный дрон с камерой и тепловизором, необходимый для ведения разведки, сообщил оперативный штаб региона.
"Бойцам 80-й Арктической отдельной мотострелковой бригады Северного флота передали компактный и мощный дрон с гибридной камерой и тепловизором на борту", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что современный квадрокоптер передан правительством Мурманской области по просьбе Героя России, командира мотострелкового батальона, майора Тимура Дудкина.
«
"Очень нужная штука для разведки. Хотел бы поблагодарить от себя и от нашего батальона губернатора Мурманской области и всех людей, которые помогают. Дай вам бог здоровья! Победа будет за нами!", – сказал представитель бригады с позывным "Падший", слова которого приводятся в сообщении.
О передаче дрона Дудкин попросил ранее на встрече с губернатором Андреем Чибисом. Тогда же командир батальона рассказал, что полученные в качестве единовременной выплаты в пять миллионов рублей, положенной Героям России в Мурманской области, он направит в благотворительный фонд для проведения ортопедического протезирования одному из военнослужащих.
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