https://ria.ru/20231130/dron-1912829734.html

Власти Мурманской области передали мотострелкам Севфлота мощный дрон

Власти Мурманской области передали мотострелкам Севфлота мощный дрон - РИА Новости, 30.11.2023

Власти Мурманской области передали мотострелкам Севфлота мощный дрон

Правительство Мурманской области по просьбе Героя России Тимура Дудкина передало бойцам 80-й Арктической мотострелковой бригады Северного флота мощный дрон с... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:40

2023-11-30T10:40

2023-11-30T10:40

надежные люди

мурманская область

андрей чибис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912828676_0:155:1151:802_1920x0_80_0_0_57af8588ab5629a6ff7d9de8cabba419.jpg

МУРМАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Правительство Мурманской области по просьбе Героя России Тимура Дудкина передало бойцам 80-й Арктической мотострелковой бригады Северного флота мощный дрон с камерой и тепловизором, необходимый для ведения разведки, сообщил оперативный штаб региона. "Бойцам 80-й Арктической отдельной мотострелковой бригады Северного флота передали компактный и мощный дрон с гибридной камерой и тепловизором на борту", - говорится в сообщении. Отмечается, что современный квадрокоптер передан правительством Мурманской области по просьбе Героя России, командира мотострелкового батальона, майора Тимура Дудкина. "Очень нужная штука для разведки. Хотел бы поблагодарить от себя и от нашего батальона губернатора Мурманской области и всех людей, которые помогают. Дай вам бог здоровья! Победа будет за нами!", – сказал представитель бригады с позывным "Падший", слова которого приводятся в сообщении. О передаче дрона Дудкин попросил ранее на встрече с губернатором Андреем Чибисом. Тогда же командир батальона рассказал, что полученные в качестве единовременной выплаты в пять миллионов рублей, положенной Героям России в Мурманской области, он направит в благотворительный фонд для проведения ортопедического протезирования одному из военнослужащих.

https://ria.ru/20231128/voronezhtsy-1912448585.html

https://ria.ru/20231125/bespilotniki-1911825450.html

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурманская область, андрей чибис