https://ria.ru/20231130/dostizheniya-1912902251.html

Глава Мордовии рассказал о достижениях региона на выставке "Россия"

Глава Мордовии рассказал о достижениях региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 30.11.2023

Глава Мордовии рассказал о достижениях региона на выставке "Россия"

В рамках открытия Дня Республики Мордовия глава региона Артем Здунов рассказал об основных достижениях и культурных достопримечательностях республики, передает... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:59

2023-11-30T13:59

2023-11-30T13:59

республика мордовия

артем здунов

владимир васильев

владимир путин

выставка-форум "россия"

промомед

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В рамках открытия Дня Республики Мордовия глава региона Артем Здунов рассказал об основных достижениях и культурных достопримечательностях республики, передает корреспондент РИА Новости. Он отметил, что образовательное достижение региона - это Мордовский государственный университет (МГУ), которому почти 100 лет. В нем учится 20 тысяч студентов из 54 стран. Также Здунов рассказал, что в республике открыты культурные центры Китая и Индии, там проводятся множество фестивалей. Недалеко от МГУ расположена особая гордость региона - музей художника Степана Эрьзя, где располагается уникальная коллекция скульптур из 200 работ. Главный материал для работ художника - дерево редких пород. Они произрастают только в Аргентине. "Черный алмаз - так называют уникальный природный материал, мордовский мореный дуб, который очень редкий и ценный. Его вынимают со дна рек и порой ему больше двух тысяч лет. Им отделан Московский Кремль, изысканная дворцовая мебель Эрмитажа. Сегодня на стенде можно полюбоваться, что мы можем из него делать. Еще мы создаем эксклюзивные ювелирные елочные игрушки - украшения ручной работы с природными минералами. Три миллиона карат камней за год инкрустируют в игрушки. Посмотреть, как создаются эти шедевры, можно на наших мастер-классах", - сказал Здунов. Глава добавил, что в Мордовии готовы обеспечить полное сопровождение инвестпроектов и приглашают инвесторов в республику. "Завод "Биохимик" - старейшее предприятие Мордовии. Группа компаний "Промомед" вдохнула в него новую жизнь. Сейчас здесь выпускается 250 наименований лекарственных препаратов, 80 из которых в списке жизненно-важных и необходимых. Так, лекарство от коронавируса спасло несколько сот тысяч жизней. В марте при участии нашего президента Владимира Путина открыли новое производство активных фармсубстанций. Сейчас вместе работаем над созданием федерального центра биотехнологий. Здесь будут проводить исследования мирового уровня, разрабатывать геноинженерные биологические препараты полного цикла. Самое главное, что мы уйдем от зависимости от зарубежных стран при проведении доклинических, потом и клинических исследований", - отметил Здунов. В рамках открытия важность достижений республики отметил и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Федерального собрания РФ Владимир Васильев. "Все мы любим Россию и Мордовию. И время такое, когда нельзя не любить. Выставка, которая открыта по инициативе президента, дала огромную энергию всем, кто посещает и даже тем, кто ее не посещает - люди делятся и видят по телевидению. Очень интересная реакция у нашей молодежи. Посмотрите, как горят их глаза - они увидели образ лучшего будущего и не где-то за пределами страны, а у себя. Это огромный потенциал. И сегодня стенд Мордовии вселяет надежду в тех, кто еще сомневается в успехе того, что делает сегодня страна", - подчеркнул Васильев.

https://ria.ru/20231124/stroitelstvo-1911706383.html

https://ria.ru/20231124/promyshlennost-1911685664.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

артем здунов, владимир васильев, владимир путин, выставка-форум "россия", промомед