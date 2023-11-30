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В ЛНР сообщили о ликвидации пункта управления ВСУ под Артемовском
В ЛНР сообщили о ликвидации пункта управления ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 30.11.2023
В ЛНР сообщили о ликвидации пункта управления ВСУ под Артемовском
Пункт управления ВС Украины ликвидирован в городе Часов Яр в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T08:11
2023-11-30T08:11
2023-11-30T08:11
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Пункт управления ВС Украины ликвидирован в городе Часов Яр в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Донецком направлении ликвидирован пункт управления вооруженными формированиями Украины с офицерами", - рассказал Марочко. Собеседник агентства уточнил, что пункт управления одного из подразделений ВСУ был расположен в городе Часов Яр вблизи Артемовска и был уничтожен точечным ударом российской армии. "Во время нанесения удара на боевом посту находилась дежурная смена, состоящая из офицеров и рядовых военнослужащих. Ориентировочно уничтожено до трех офицеров, порядка пяти сержантов и несколько рядовых. Точные безвозвратные и санитарные потери уточняются", - отметил собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В ЛНР сообщили о ликвидации пункта управления ВСУ под Артемовском
Марочко: в Часовом Яре под Артемовском уничтожили пункт управления ВСУ