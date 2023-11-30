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В ЛНР сообщили о ликвидации пункта управления ВСУ под Артемовском

В ЛНР сообщили о ликвидации пункта управления ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 30.11.2023

В ЛНР сообщили о ликвидации пункта управления ВСУ под Артемовском

Пункт управления ВС Украины ликвидирован в городе Часов Яр в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:11

2023-11-30T08:11

2023-11-30T08:11

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей марочко

вооруженные силы украины

украина

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Пункт управления ВС Украины ликвидирован в городе Часов Яр в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Донецком направлении ликвидирован пункт управления вооруженными формированиями Украины с офицерами", - рассказал Марочко. Собеседник агентства уточнил, что пункт управления одного из подразделений ВСУ был расположен в городе Часов Яр вблизи Артемовска и был уничтожен точечным ударом российской армии. "Во время нанесения удара на боевом посту находилась дежурная смена, состоящая из офицеров и рядовых военнослужащих. Ориентировочно уничтожено до трех офицеров, порядка пяти сержантов и несколько рядовых. Точные безвозвратные и санитарные потери уточняются", - отметил собеседник агентства.

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Ольга Фомченкова

безопасность, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы рф, артемовск