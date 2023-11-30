Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР сообщили о ликвидации пункта управления ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:11 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/donbass-1912800915.html
В ЛНР сообщили о ликвидации пункта управления ВСУ под Артемовском
В ЛНР сообщили о ликвидации пункта управления ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 30.11.2023
В ЛНР сообщили о ликвидации пункта управления ВСУ под Артемовском
Пункт управления ВС Украины ликвидирован в городе Часов Яр в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T08:11
2023-11-30T08:11
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
вооруженные силы украины
украина
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908709481_0:81:3021:1780_1920x0_80_0_0_925c03370ee1231b8101991e7541c48f.jpg
ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Пункт управления ВС Украины ликвидирован в городе Часов Яр в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Донецком направлении ликвидирован пункт управления вооруженными формированиями Украины с офицерами", - рассказал Марочко. Собеседник агентства уточнил, что пункт управления одного из подразделений ВСУ был расположен в городе Часов Яр вблизи Артемовска и был уничтожен точечным ударом российской армии. "Во время нанесения удара на боевом посту находилась дежурная смена, состоящая из офицеров и рядовых военнослужащих. Ориентировочно уничтожено до трех офицеров, порядка пяти сержантов и несколько рядовых. Точные безвозвратные и санитарные потери уточняются", - отметил собеседник агентства.
украина
донбасс
луганская народная республика
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908709481_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c6c4e1d030bec2f995257203ed1ac845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, андрей марочко, вооруженные силы украины, украина, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы рф, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Артемовск
В ЛНР сообщили о ликвидации пункта управления ВСУ под Артемовском

Марочко: в Часовом Яре под Артемовском уничтожили пункт управления ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Пункт управления ВС Украины ликвидирован в городе Часов Яр в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На Донецком направлении ликвидирован пункт управления вооруженными формированиями Украины с офицерами", - рассказал Марочко.
Собеседник агентства уточнил, что пункт управления одного из подразделений ВСУ был расположен в городе Часов Яр вблизи Артемовска и был уничтожен точечным ударом российской армии.
"Во время нанесения удара на боевом посту находилась дежурная смена, состоящая из офицеров и рядовых военнослужащих. Ориентировочно уничтожено до трех офицеров, порядка пяти сержантов и несколько рядовых. Точные безвозвратные и санитарные потери уточняются", - отметил собеседник агентства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФАртемовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала