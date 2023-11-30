https://ria.ru/20231130/dannye-1912886761.html

ГД одобрила во II чтении штрафы за нарушение размещения личных данных

ГД одобрила во II чтении штрафы за нарушение размещения личных данных - РИА Новости, 30.11.2023

ГД одобрила во II чтении штрафы за нарушение размещения личных данных

Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому с учетом принятых к нему поправок штрафы за нарушение размещения личных данных повысят до 1,5... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:06

2023-11-30T13:06

2023-11-30T13:10

госдума рф

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому с учетом принятых к нему поправок штрафы за нарушение размещения личных данных повысят до 1,5 миллионов рублей.Законопроектом предлагается установить административную ответственность за размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе и иных информационных системах с нарушением установленных законодательством требований, сказано в пояснительной записке.В случае принятия законопроекта обработка персональных данных без согласия в письменной форме человека или обработка персональных данных с нарушением повлечет за собой штрафы: на граждан в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.За повторное нарушение штрафы также повышаются. Согласно тексту одобренных поправок, на граждан налагается штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 500 тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до 1,5 миллионов рублей.В случае принятия законопроекта с поправками, внесенными ко второму чтению, КоАП будет также дополнен пунктом следующего содержания: "Размещение и обновление банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, биометрических персональных данных субъекта персональных данных в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" с нарушением установленных законодательством… требований – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей".Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности при использовании биометрических данных и за незаконную обработку персональных данных.

https://ria.ru/20231019/dannye-1903771403.html

https://ria.ru/20231124/putin-1911650971.html

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госдума рф, общество