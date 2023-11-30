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"Склонились перед Россией": в Китае заявили о поражении в НАТО - РИА Новости, 30.11.2023
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02:40 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/chekhiya-1912788154.html
"Склонились перед Россией": в Китае заявили о поражении в НАТО
"Склонились перед Россией": в Китае заявили о поражении в НАТО - РИА Новости, 30.11.2023
"Склонились перед Россией": в Китае заявили о поражении в НАТО
Чехия отказалась от жесткой позиции по импорту российских углеводородов, это демонстрирует, насколько страны Запада зависимы от ресурсов восточного соседа,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T02:40
2023-11-30T02:40
в мире
экономика
цены на нефть
санкции в отношении россии
чехия
россия
евросоюз
нато
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Чехия отказалась от жесткой позиции по импорту российских углеводородов, это демонстрирует, насколько страны Запада зависимы от ресурсов восточного соседа, заявил обозреватель Цзюнь Цин с китайского портала Sohu."Очевидно, что Чехия, &lt;...&gt;, не может отказаться от российских энергоносителей. &lt;...&gt;. Многие другие члены НАТО и ЕС борются с энергетическим кризисом и рассматривают возможность возобновления импорта российского топлива, которое, в конце концов, играет слишком большую роль для западных стран", — считает автор.Цзюнь отметил, что Россия обладает несколькими преимуществами, благодаря которым странам Западам крайне выгодно импортировать ее энергоресурсы. В их число, в частности, входит надежность Москвы в качестве поставщика, отметил обозреватель.Кроме того, по мнению обозревателя, российские углеводороды обходятся западным странам дешевле, нежели чем топливо из других регионов. По его словам, это связано с низкой себестоимостью добычи и небольшим расстоянием между поставщиком и покупателем."Зеленый переход" также не спасет Европу от энергозависимости от Москвы, заметил Цзюнь. Он обратил внимание, что "грязное топливо" еще долго будет в цене в Евросоюзе из-за больших затрат ресурсов и времени, которые требуются для развития альтернативной энергетики.&quot;Россия доказала свою состоятельность, и Запад вынужден был склониться перед ее энергетикой и вновь импортировать ее топливо для обеспечения собственной внутренней стабильности&quot;, — заключил автор.Ранее чешское издание Novinky сообщало, что оператор чешских нефтепроводов MERO собирается импортировать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" до тех пор, пока Чехия не сможет обеспечивать свои потребности через трансальпийский нефтепровод TAL. Двадцать третьего ноября замминистра промышленности Рене Недела сообщил газете Lidovky, что Чехия готова поддержать просьбу Словакии о продлении истекающего в конце года исключения из нефтяного эмбарго ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, чехия, россия, евросоюз, нато, нефтепровод "дружба"
В мире, Экономика, Цены на нефть, Санкции в отношении России, Чехия, Россия, Евросоюз, НАТО, Нефтепровод "Дружба"
"Склонились перед Россией": в Китае заявили о поражении в НАТО

Sohu: пример Чехии показывает, что российская нефть слишком важна для Запада

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Чехия отказалась от жесткой позиции по импорту российских углеводородов, это демонстрирует, насколько страны Запада зависимы от ресурсов восточного соседа, заявил обозреватель Цзюнь Цин с китайского портала Sohu.
"Очевидно, что Чехия, <...>, не может отказаться от российских энергоносителей. <...>. Многие другие члены НАТО и ЕС борются с энергетическим кризисом и рассматривают возможность возобновления импорта российского топлива, которое, в конце концов, играет слишком большую роль для западных стран", — считает автор.
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Цзюнь отметил, что Россия обладает несколькими преимуществами, благодаря которым странам Западам крайне выгодно импортировать ее энергоресурсы. В их число, в частности, входит надежность Москвы в качестве поставщика, отметил обозреватель.
Кроме того, по мнению обозревателя, российские углеводороды обходятся западным странам дешевле, нежели чем топливо из других регионов. По его словам, это связано с низкой себестоимостью добычи и небольшим расстоянием между поставщиком и покупателем.
"Зеленый переход" также не спасет Европу от энергозависимости от Москвы, заметил Цзюнь. Он обратил внимание, что "грязное топливо" еще долго будет в цене в Евросоюзе из-за больших затрат ресурсов и времени, которые требуются для развития альтернативной энергетики.
«

"Россия доказала свою состоятельность, и Запад вынужден был склониться перед ее энергетикой и вновь импортировать ее топливо для обеспечения собственной внутренней стабильности", — заключил автор.

Ранее чешское издание Novinky сообщало, что оператор чешских нефтепроводов MERO собирается импортировать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" до тех пор, пока Чехия не сможет обеспечивать свои потребности через трансальпийский нефтепровод TAL. Двадцать третьего ноября замминистра промышленности Рене Недела сообщил газете Lidovky, что Чехия готова поддержать просьбу Словакии о продлении истекающего в конце года исключения из нефтяного эмбарго ЕС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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