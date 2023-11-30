В Кремле прокомментировали позицию Болгарии по самолету с Захаровой
Песков назвал позицию Болгарии по самолету с Захаровой абсурдной и глупой
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсурдной и глупой" позицию Болгарии, запретившей пролет правительственного борта с официальным представителем МИД России Марией Захаровой в Северную Македонию.
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"Безусловно, подобную позицию болгарских властей вряд ли можно чем-то объяснить. Она не укладывается ни в какие рамки. Она абсолютно абсурдна, можно даже сказать, глупа", — сказал журналистам Песков.
Он призвал руководство Болгарии "попытаться из последних сил сохранять трезвость в принимаемых решениях".
Ранее сообщалось, что борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, решение лететь через Грецию было связано с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на официального представителя МИД России Марию Захарову. Сама она по прилете опубликовала пост, где написала: "Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье".
В столице Северной Македонии министр Лавров примет участие в заседании глав МИД ОБСЕ.
Эта поездка стала для Лаврова первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его поездок в Белоруссию и Турцию. Предыдущий визит в Европу состоялся 21 января 2022 года — он посетил Женеву, где провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Поездки в Женеву и Белград в марте и июне 2022 года не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.