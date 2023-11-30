https://ria.ru/20231130/bolgariya-1912856108.html

В Кремле прокомментировали позицию Болгарии по самолету с Захаровой

В Кремле прокомментировали позицию Болгарии по самолету с Захаровой - РИА Новости, 30.11.2023

В Кремле прокомментировали позицию Болгарии по самолету с Захаровой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсурдной и глупой" позицию Болгарии, запретившей пролет правительственного борта с официальным... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:59

2023-11-30T11:59

2023-11-30T21:23

болгария

в мире

мария захарова

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсурдной и глупой" позицию Болгарии, запретившей пролет правительственного борта с официальным представителем МИД России Марией Захаровой в Северную Македонию."Безусловно, подобную позицию болгарских властей вряд ли можно чем-то объяснить. Она не укладывается ни в какие рамки. Она абсолютно абсурдна, можно даже сказать, глупа", — сказал журналистам Песков.Он призвал руководство Болгарии "попытаться из последних сил сохранять трезвость в принимаемых решениях".Ранее сообщалось, что борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально ожидалось, что самолет полетит через Болгарию, которая выдала разрешение на пролет российского борта. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, решение лететь через Грецию было связано с тем, что разрешение болгарской стороны не распространялось на официального представителя МИД России Марию Захарову. Сама она по прилете опубликовала пост, где написала: "Несмотря на вражеские козни, мы в Скопье".В столице Северной Македонии министр Лавров примет участие в заседании глав МИД ОБСЕ.Эта поездка стала для Лаврова первым с начала спецоперации на Украине визитом в Европу, если не считать его поездок в Белоруссию и Турцию. Предыдущий визит в Европу состоялся 21 января 2022 года — он посетил Женеву, где провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Поездки в Женеву и Белград в марте и июне 2022 года не состоялись, поскольку европейские страны закрыли воздушное пространство для российской авиации.

https://ria.ru/20231130/lavrov-1912857958.html

https://ria.ru/20231128/borrel-1912453156.html

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болгария, в мире, мария захарова, дмитрий песков