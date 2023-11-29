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В США при взрыве в автомастерской погибли три человека - РИА Новости, 29.11.2023
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19:02 29.11.2023
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В США при взрыве в автомастерской погибли три человека
В США при взрыве в автомастерской погибли три человека - РИА Новости, 29.11.2023
В США при взрыве в автомастерской погибли три человека
Три человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва в автомастерской в американском городе Хилсборо, штат Огайо, сообщает телеканал CBS со ссылкой... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T19:02
2023-11-29T19:02
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва в автомастерской в американском городе Хилсборо, штат Огайо, сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти. "Три человека погибли и один человек госпитализирован после взрыва в автомастерской в Хилсборо, штат Огайо", - отмечает телеканал. Отмечается, что взрыв произошел во вторник около четырех часов вечера по местному времени. Один из свидетелей, который работал в соседнем магазине по продаже алкоголя, рассказал, что взрыв ощущался как "землетрясение". Ведется расследование инцидента, причина взрыва пока не установлена.
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в мире, огайо, сша
В мире, Огайо, США
В США при взрыве в автомастерской погибли три человека

В Огайо при взрыве в автомастерской погибли три человека, один госпитализирован

© Кадр видео очевидцаВзрыв в автомастерской в американском городе Хилсборо, штат Огайо
Взрыв в автомастерской в американском городе Хилсборо, штат Огайо
© Кадр видео очевидца
Взрыв в автомастерской в американском городе Хилсборо, штат Огайо
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва в автомастерской в американском городе Хилсборо, штат Огайо, сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти.
"Три человека погибли и один человек госпитализирован после взрыва в автомастерской в Хилсборо, штат Огайо", - отмечает телеканал.
Отмечается, что взрыв произошел во вторник около четырех часов вечера по местному времени. Один из свидетелей, который работал в соседнем магазине по продаже алкоголя, рассказал, что взрыв ощущался как "землетрясение".
Ведется расследование инцидента, причина взрыва пока не установлена.
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