https://ria.ru/20231129/vzryv-1912738222.html

В США при взрыве в автомастерской погибли три человека

В США при взрыве в автомастерской погибли три человека - РИА Новости, 29.11.2023

В США при взрыве в автомастерской погибли три человека

Три человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва в автомастерской в американском городе Хилсборо, штат Огайо, сообщает телеканал CBS со ссылкой... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:02

2023-11-29T19:02

2023-11-29T19:02

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Три человека погибли, один госпитализирован в результате взрыва в автомастерской в американском городе Хилсборо, штат Огайо, сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти. "Три человека погибли и один человек госпитализирован после взрыва в автомастерской в Хилсборо, штат Огайо", - отмечает телеканал. Отмечается, что взрыв произошел во вторник около четырех часов вечера по местному времени. Один из свидетелей, который работал в соседнем магазине по продаже алкоголя, рассказал, что взрыв ощущался как "землетрясение". Ведется расследование инцидента, причина взрыва пока не установлена.

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в мире, огайо, сша