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Достижения Оренбуржья представили на стенде в рамках форума "Россия" - РИА Новости, 29.11.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
22:19 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/vystavka-1912772708.html
Достижения Оренбуржья представили на стенде в рамках форума "Россия"
Достижения Оренбуржья представили на стенде в рамках форума "Россия" - РИА Новости, 29.11.2023
Достижения Оренбуржья представили на стенде в рамках форума "Россия"
Вице-губернатор по экономической политике Оренбургской области Игнат Петухов на стенде региона на выставке "Россия" рассказал о работе по повышению... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:19
2023-11-29T22:19
оренбургская область
оренбургская область
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вице-губернатор по экономической политике Оренбургской области Игнат Петухов на стенде региона на выставке "Россия" рассказал о работе по повышению инвестиционной привлекательности, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа (ПФО) Дмитрий Чернышенко совместно с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым в рамках Недели Приволжского федерального округа на выставке "Россия" приняли участие в осмотре стендов регионов. По данным пресс-службы, стенд Оренбургской области представил Петухов. Он рассказал о работе по повышению инвестиционной привлекательности региона. Если в 2018 году область занимала 51 место, то в последние три года твердо закрепила свои позиции в топ-20. Сейчас в Оренбуржье реализуется порядка 90 инвестпроектов на общую сумму 468 миллиардов рублей. Меньше чем два года работы ОЭЗ "Оренбуржье" привлекла 13 резидентов, которые инвестировали в новые предприятия порядка 38,3 миллиарда рублей. "Собрать главные достижения России на одной площадке – это уникальная инициатива президента Владимира Путина. Посетив самую масштабную экспозицию за современную историю страны, каждый человек может узнать об ее успехах и планах на будущее. Вместе с тем качество подготовки и информационность стендов позволяют гордиться нашими достижениями, и нельзя не вдохновиться теми планами и перспективами, которые здесь представлены", - приводятся слова Чернышенко на сайте правительства России. В свою очередь, Комаров отметил развитие регионов, несмотря на непростые задачи, которые перед ними стоят. В материале отмечается, что 6 декабря на выставке-форуме "Россия" состоится День Оренбургской области. Его откроет губернатор Денис Паслер. Гостям продемонстрируют ключевые достижения региона, уникальные культурные проекты и социальные практики, представят туристический потенциал, проведут блиц-лекции об истории Оренбуржья. Кроме того, в этот день будет установлен рекорд страны на самый большой пуховый платок в цветах российского флага. Творческую программу готовят ведущие коллективы и исполнители. Здесь же развернется ярмарка продукции, произведенной в Оренбуржье. В Доме российской кухни пройдет гастропредставление с участием оренбургских кулинаров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231129/elka-1912771137.html
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Новости
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РИА Новости
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оренбургская область, выставка-форум "россия"
Оренбургская область, Оренбургская область, Выставка-форум "Россия"
Достижения Оренбуржья представили на стенде в рамках форума "Россия"

Достижения Оренбуржья представили на стенде в рамках форума "Россия" на ВДНХ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПодсветка павильона с экспозицией "Достижения России" на международной выставке-форуме "Россия"
Подсветка павильона с экспозицией Достижения России на международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Подсветка павильона с экспозицией "Достижения России" на международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вице-губернатор по экономической политике Оренбургской области Игнат Петухов на стенде региона на выставке "Россия" рассказал о работе по повышению инвестиционной привлекательности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа (ПФО) Дмитрий Чернышенко совместно с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым в рамках Недели Приволжского федерального округа на выставке "Россия" приняли участие в осмотре стендов регионов.
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
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Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

Международная выставка-форум Россия

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои экспозиции развернули все регионы.

Концерт Сахалин - маяк России на Тихом океане

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

Концерт Моя Родина - Сибирь

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

Встреча летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас проходят Дни регионов.

Презентация театра моды Алтыр на Международной выставке-форуме Россия

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продлятся до 14 января 2024 года.

Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

Концерт Моя Родина - Сибирь на Международной выставке-форуме Россия

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Регионы представят свою историю и традиции.

Стенд Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

Посетители играют в настольный хоккей на стенде Челябинской области ан ВДНХ

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20
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А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

Стенд Северной Осетии на Международной выставке-форуме Россия

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

Показ-перформанс этно-костюмов по мотивам Уральских сказов и народных промыслов

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной выставке-форуме Россия

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить мероприятие можно бесплатно.

Стенд Сахалинской области на Международной выставке-форуме Россия

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего представлена 131 экспозиция.

Театрализованная программа Сказки Древнего Алтая от Larisa Dance Show на Международной выставке-форуме Россия

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

Открытие зоны fashion подиума Модные бренды России. Эволюция русского стиля на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Сольное шоу барабанщиков The Noize из Челябинска на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 20

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 20

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20
По данным пресс-службы, стенд Оренбургской области представил Петухов. Он рассказал о работе по повышению инвестиционной привлекательности региона. Если в 2018 году область занимала 51 место, то в последние три года твердо закрепила свои позиции в топ-20. Сейчас в Оренбуржье реализуется порядка 90 инвестпроектов на общую сумму 468 миллиардов рублей. Меньше чем два года работы ОЭЗ "Оренбуржье" привлекла 13 резидентов, которые инвестировали в новые предприятия порядка 38,3 миллиарда рублей.
"Собрать главные достижения России на одной площадке – это уникальная инициатива президента Владимира Путина. Посетив самую масштабную экспозицию за современную историю страны, каждый человек может узнать об ее успехах и планах на будущее. Вместе с тем качество подготовки и информационность стендов позволяют гордиться нашими достижениями, и нельзя не вдохновиться теми планами и перспективами, которые здесь представлены", - приводятся слова Чернышенко на сайте правительства России.
В свою очередь, Комаров отметил развитие регионов, несмотря на непростые задачи, которые перед ними стоят.
В материале отмечается, что 6 декабря на выставке-форуме "Россия" состоится День Оренбургской области. Его откроет губернатор Денис Паслер. Гостям продемонстрируют ключевые достижения региона, уникальные культурные проекты и социальные практики, представят туристический потенциал, проведут блиц-лекции об истории Оренбуржья.
Кроме того, в этот день будет установлен рекорд страны на самый большой пуховый платок в цветах российского флага. Творческую программу готовят ведущие коллективы и исполнители. Здесь же развернется ярмарка продукции, произведенной в Оренбуржье. В Доме российской кухни пройдет гастропредставление с участием оренбургских кулинаров.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума Россия
Оренбургскую елку на выставке "Россия" украсили элементами пухового платка
Вчера, 22:04
 
Оренбургская областьОренбургская областьВыставка-форум "Россия"
 
 
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