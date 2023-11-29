Достижения Оренбуржья представили на стенде в рамках форума "Россия"

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вице-губернатор по экономической политике Оренбургской области Игнат Петухов на стенде региона на выставке "Россия" рассказал о работе по повышению инвестиционной привлекательности, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа (ПФО) Дмитрий Чернышенко совместно с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым в рамках Недели Приволжского федерального округа на выставке "Россия" приняли участие в осмотре стендов регионов. По данным пресс-службы, стенд Оренбургской области представил Петухов. Он рассказал о работе по повышению инвестиционной привлекательности региона. Если в 2018 году область занимала 51 место, то в последние три года твердо закрепила свои позиции в топ-20. Сейчас в Оренбуржье реализуется порядка 90 инвестпроектов на общую сумму 468 миллиардов рублей. Меньше чем два года работы ОЭЗ "Оренбуржье" привлекла 13 резидентов, которые инвестировали в новые предприятия порядка 38,3 миллиарда рублей. "Собрать главные достижения России на одной площадке – это уникальная инициатива президента Владимира Путина. Посетив самую масштабную экспозицию за современную историю страны, каждый человек может узнать об ее успехах и планах на будущее. Вместе с тем качество подготовки и информационность стендов позволяют гордиться нашими достижениями, и нельзя не вдохновиться теми планами и перспективами, которые здесь представлены", - приводятся слова Чернышенко на сайте правительства России. В свою очередь, Комаров отметил развитие регионов, несмотря на непростые задачи, которые перед ними стоят. В материале отмечается, что 6 декабря на выставке-форуме "Россия" состоится День Оренбургской области. Его откроет губернатор Денис Паслер. Гостям продемонстрируют ключевые достижения региона, уникальные культурные проекты и социальные практики, представят туристический потенциал, проведут блиц-лекции об истории Оренбуржья. Кроме того, в этот день будет установлен рекорд страны на самый большой пуховый платок в цветах российского флага. Творческую программу готовят ведущие коллективы и исполнители. Здесь же развернется ярмарка продукции, произведенной в Оренбуржье. В Доме российской кухни пройдет гастропредставление с участием оренбургских кулинаров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Подсветка павильона с экспозицией "Достижения России" на международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вице-губернатор по экономической политике Оренбургской области Игнат Петухов на стенде региона на выставке "Россия" рассказал о работе по повышению инвестиционной привлекательности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа (ПФО) Дмитрий Чернышенко совместно с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым в рамках Недели Приволжского федерального округа на выставке "Россия" приняли участие в осмотре стендов регионов.
По данным пресс-службы, стенд Оренбургской области представил Петухов. Он рассказал о работе по повышению инвестиционной привлекательности региона. Если в 2018 году область занимала 51 место, то в последние три года твердо закрепила свои позиции в топ-20. Сейчас в Оренбуржье реализуется порядка 90 инвестпроектов на общую сумму 468 миллиардов рублей. Меньше чем два года работы ОЭЗ "Оренбуржье" привлекла 13 резидентов, которые инвестировали в новые предприятия порядка 38,3 миллиарда рублей.
"Собрать главные достижения России на одной площадке – это уникальная инициатива президента Владимира Путина. Посетив самую масштабную экспозицию за современную историю страны, каждый человек может узнать об ее успехах и планах на будущее. Вместе с тем качество подготовки и информационность стендов позволяют гордиться нашими достижениями, и нельзя не вдохновиться теми планами и перспективами, которые здесь представлены", - приводятся слова Чернышенко на сайте правительства России.
В свою очередь, Комаров отметил развитие регионов, несмотря на непростые задачи, которые перед ними стоят.
В материале отмечается, что 6 декабря на выставке-форуме "Россия" состоится День Оренбургской области. Его откроет губернатор Денис Паслер. Гостям продемонстрируют ключевые достижения региона, уникальные культурные проекты и социальные практики, представят туристический потенциал, проведут блиц-лекции об истории Оренбуржья.
Кроме того, в этот день будет установлен рекорд страны на самый большой пуховый платок в цветах российского флага. Творческую программу готовят ведущие коллективы и исполнители. Здесь же развернется ярмарка продукции, произведенной в Оренбуржье. В Доме российской кухни пройдет гастропредставление с участием оренбургских кулинаров.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Оренбургскую елку на выставке "Россия" украсили элементами пухового платка
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