https://ria.ru/20231129/vystavka-1912772708.html

Достижения Оренбуржья представили на стенде в рамках форума "Россия"

Достижения Оренбуржья представили на стенде в рамках форума "Россия" - РИА Новости, 29.11.2023

Достижения Оренбуржья представили на стенде в рамках форума "Россия"

Вице-губернатор по экономической политике Оренбургской области Игнат Петухов на стенде региона на выставке "Россия" рассказал о работе по повышению... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T22:19

2023-11-29T22:19

2023-11-29T22:19

оренбургская область

оренбургская область

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912592974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1e68bbeb06c1fad7d09b1753a2db6e7.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вице-губернатор по экономической политике Оренбургской области Игнат Петухов на стенде региона на выставке "Россия" рассказал о работе по повышению инвестиционной привлекательности, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа (ПФО) Дмитрий Чернышенко совместно с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым в рамках Недели Приволжского федерального округа на выставке "Россия" приняли участие в осмотре стендов регионов. По данным пресс-службы, стенд Оренбургской области представил Петухов. Он рассказал о работе по повышению инвестиционной привлекательности региона. Если в 2018 году область занимала 51 место, то в последние три года твердо закрепила свои позиции в топ-20. Сейчас в Оренбуржье реализуется порядка 90 инвестпроектов на общую сумму 468 миллиардов рублей. Меньше чем два года работы ОЭЗ "Оренбуржье" привлекла 13 резидентов, которые инвестировали в новые предприятия порядка 38,3 миллиарда рублей. "Собрать главные достижения России на одной площадке – это уникальная инициатива президента Владимира Путина. Посетив самую масштабную экспозицию за современную историю страны, каждый человек может узнать об ее успехах и планах на будущее. Вместе с тем качество подготовки и информационность стендов позволяют гордиться нашими достижениями, и нельзя не вдохновиться теми планами и перспективами, которые здесь представлены", - приводятся слова Чернышенко на сайте правительства России. В свою очередь, Комаров отметил развитие регионов, несмотря на непростые задачи, которые перед ними стоят. В материале отмечается, что 6 декабря на выставке-форуме "Россия" состоится День Оренбургской области. Его откроет губернатор Денис Паслер. Гостям продемонстрируют ключевые достижения региона, уникальные культурные проекты и социальные практики, представят туристический потенциал, проведут блиц-лекции об истории Оренбуржья. Кроме того, в этот день будет установлен рекорд страны на самый большой пуховый платок в цветах российского флага. Творческую программу готовят ведущие коллективы и исполнители. Здесь же развернется ярмарка продукции, произведенной в Оренбуржье. В Доме российской кухни пройдет гастропредставление с участием оренбургских кулинаров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231129/elka-1912771137.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, выставка-форум "россия"