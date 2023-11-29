https://ria.ru/20231129/vystavka-1912650968.html
Добровольцы СВО от Минвостока помогают внедрять дроны ТОР "Патриотическая"
Добровольцы СВО от Минвостока помогают внедрять дроны ТОР "Патриотическая" - РИА Новости, 29.11.2023
Добровольцы СВО от Минвостока помогают внедрять дроны ТОР "Патриотическая"
Ушедшие с руководящих постов добровольцами в зону спецоперации сотрудники Минвостокразвития и подведомственной ему Корпорации развития Дальнего Востока и... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:39
2023-11-29T14:39
2023-11-29T15:09
выставка-форум "россия"
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дальний восток
алексей чекунков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ушедшие с руководящих постов добровольцами в зону спецоперации сотрудники Минвостокразвития и подведомственной ему Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) помогают внедрять беспилотники, произведенные в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", сообщил глава министерства Алексей Чекунков. Во время встречи с членами общественного совета при Минвостокразвития России на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ Чекунков рассказал, что буквально на днях к нему заходил коллега, который сейчас с отрядом добровольцев из министерства и КРДВ находится в зоне специальной военной операции в качестве военнослужащих. "Очень мощно служит. Хочу поделиться, у него глаза горели… Люди, которые снялись с высоких должностей, с должностей руководящего состава и министерства, и корпорации, надели военную форму, сейчас служат России", - подчеркнул министр. Позже Чекунков уточнил журналистам, что добровольцы от министерства и КРДВ очень эффективно взаимодействуют с разными родами войск на многих участках фронта. "Работают с беспилотными летательными аппаратами, произведенными в рамках "Патриотической" ТОР приморскими, бурятскими и другими производителями. То есть используют в том числе дальневосточные технологии и делятся опытом, который они получили, непосредственно общаясь с этими предприятиями, в том числе с регулярными вооруженными силами. Поэтому помогают нам доводить и развивать эти технологии, находясь непосредственно в зоне СВО", - пояснил глава Минвостокразвития. Режим ТОР "Патриотическая" создан на Дальнем Востоке и рассчитан на поддержку проектов, которые работают на оборону страны. По информации вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, господдержку, которую предоставляют выпускающим продукцию для нужд спецоперации предприятиям на Дальнем Востоке в рамках действия режима, получают порядка двух десятков инвестиционных проектов, им выделено 1,8 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231129/vystavka-1912622287.html
https://ria.ru/20231128/svadba-1912445462.html
https://radiosputnik.ru/20231125/transport-1911816887.html
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выставка-форум "россия", россия, дальний восток, алексей чекунков
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Дальний Восток, Алексей Чекунков
Добровольцы СВО от Минвостока помогают внедрять дроны ТОР "Патриотическая"
Добровольцы СВО от Минвостока и КРДВ помогают внедрять БПЛА ТОР "Патриотическая"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ушедшие с руководящих постов добровольцами в зону спецоперации сотрудники Минвостокразвития и подведомственной ему Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) помогают внедрять беспилотники, произведенные в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", сообщил глава министерства Алексей Чекунков.
Во время встречи с членами общественного совета при Минвостокразвития России
на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ Чекунков рассказал, что буквально на днях к нему заходил коллега, который сейчас с отрядом добровольцев из министерства и КРДВ находится в зоне специальной военной операции в качестве военнослужащих.
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"Очень мощно служит. Хочу поделиться, у него глаза горели… Люди, которые снялись с высоких должностей, с должностей руководящего состава и министерства, и корпорации, надели военную форму, сейчас служат России", - подчеркнул министр.
Позже Чекунков уточнил журналистам, что добровольцы от министерства и КРДВ очень эффективно взаимодействуют с разными родами войск на многих участках фронта.
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"Работают с беспилотными летательными аппаратами, произведенными в рамках "Патриотической" ТОР приморскими, бурятскими и другими производителями. То есть используют в том числе дальневосточные технологии и делятся опытом, который они получили, непосредственно общаясь с этими предприятиями, в том числе с регулярными вооруженными силами. Поэтому помогают нам доводить и развивать эти технологии, находясь непосредственно в зоне СВО", - пояснил глава Минвостокразвития.
Режим ТОР "Патриотическая" создан на Дальнем Востоке
и рассчитан на поддержку проектов, которые работают на оборону страны. По информации вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, господдержку, которую предоставляют выпускающим продукцию для нужд спецоперации предприятиям на Дальнем Востоке в рамках действия режима, получают порядка двух десятков инвестиционных проектов, им выделено 1,8 миллиарда рублей.
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