https://ria.ru/20231129/volochkova-1912727290.html

Бывший жених Волочковой перед смертью получил письмо

Бывший жених Волочковой перед смертью получил письмо - РИА Новости, 29.11.2023

Бывший жених Волочковой перед смертью получил письмо

Анастасия Кондрачук, жена бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова рассказала, что послала мужу письмо накануне его смерти, проинформировал РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T23:58

2023-11-29T23:58

2023-11-29T23:58

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Анастасия Кондрачук, жена бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова рассказала, что послала мужу письмо накануне его смерти, проинформировал РИА Новости друг семьи адвокат Александ Бенхин."Знай, что я всегда с тобой и ни за что не откажусь от тебя никогда. […] Люблю тебя очень сильно", — написала Анастасия мужу.Вдова уверена, что супруг получил письмо. Несмотря на трогательный текст, послание не уберегло его от гибели. Александр Бенхин не исключил, что причиной подавленного состояния Сергея Кузнецова могла стать депрессия. Он сообщил, что обращение к психиатру в СИЗО — обычное дело. Официальную телеграмму о гибели мужа Анастасия Кондрачук получила вчера вечером. В тексте сказано, что Сергей скончался 28 ноября, а вопросы по захоронению родственники могут задать представителю СИЗО.Сергей Кузнецов оказался под следствием из-за ссоры с женой. В мае пара поругалась и подралась на почве ревности. Анастасия оказалась в больнице и написала на мужа заявление в полицию о причинении тяжкого вреда здоровью.Кузнецова посадили под стражу, ему грозило до восьми лет лишения свободы. Позже супруги смогли помириться, но закрыть дело из-за примирения сторон оказалось невозможно в связи с серьезностью деяния.Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились в конце 2021 года на шоу "Давай поженимся!". В январе 2022-го они отправились в романтический отпуск на Мальдивы, но вскоре после поездки расстались. Ранее Волочкова прокомментировала сообщение о гибели экс-бойфренда.

https://ria.ru/20231129/volochkova-1912637871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

анастасия волочкова, происшествия, знаменитости, новости шоу-бизнеса