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Бывший жених Волочковой перед смертью получил письмо - РИА Новости, 29.11.2023
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Шоубиз
 
23:58 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/volochkova-1912727290.html
Бывший жених Волочковой перед смертью получил письмо
Бывший жених Волочковой перед смертью получил письмо - РИА Новости, 29.11.2023
Бывший жених Волочковой перед смертью получил письмо
Анастасия Кондрачук, жена бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова рассказала, что послала мужу письмо накануне его смерти, проинформировал РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T23:58
2023-11-29T23:58
шоубиз
анастасия волочкова
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Анастасия Кондрачук, жена бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова рассказала, что послала мужу письмо накануне его смерти, проинформировал РИА Новости друг семьи адвокат Александ Бенхин."Знай, что я всегда с тобой и ни за что не откажусь от тебя никогда. […] Люблю тебя очень сильно", — написала Анастасия мужу.Вдова уверена, что супруг получил письмо. Несмотря на трогательный текст, послание не уберегло его от гибели. Александр Бенхин не исключил, что причиной подавленного состояния Сергея Кузнецова могла стать депрессия. Он сообщил, что обращение к психиатру в СИЗО — обычное дело. Официальную телеграмму о гибели мужа Анастасия Кондрачук получила вчера вечером. В тексте сказано, что Сергей скончался 28 ноября, а вопросы по захоронению родственники могут задать представителю СИЗО.Сергей Кузнецов оказался под следствием из-за ссоры с женой. В мае пара поругалась и подралась на почве ревности. Анастасия оказалась в больнице и написала на мужа заявление в полицию о причинении тяжкого вреда здоровью.Кузнецова посадили под стражу, ему грозило до восьми лет лишения свободы. Позже супруги смогли помириться, но закрыть дело из-за примирения сторон оказалось невозможно в связи с серьезностью деяния.Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились в конце 2021 года на шоу "Давай поженимся!". В январе 2022-го они отправились в романтический отпуск на Мальдивы, но вскоре после поездки расстались. Ранее Волочкова прокомментировала сообщение о гибели экс-бойфренда.
https://ria.ru/20231129/volochkova-1912637871.html
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анастасия волочкова, происшествия, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Происшествия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Бывший жених Волочковой перед смертью получил письмо

Жена экс-бойфренда Волочковой сообщила, что отправила мужу перед смертью письмо

© Фото : Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова и Сергей Кузнецов
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Анастасия Кондрачук, жена бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова рассказала, что послала мужу письмо накануне его смерти, проинформировал РИА Новости друг семьи адвокат Александ Бенхин.
«
"Знай, что я всегда с тобой и ни за что не откажусь от тебя никогда. […] Люблю тебя очень сильно", — написала Анастасия мужу.
Вдова уверена, что супруг получил письмо. Несмотря на трогательный текст, послание не уберегло его от гибели.
Александр Бенхин не исключил, что причиной подавленного состояния Сергея Кузнецова могла стать депрессия. Он сообщил, что обращение к психиатру в СИЗО — обычное дело.
Официальную телеграмму о гибели мужа Анастасия Кондрачук получила вчера вечером.
© Предоставлено адвокатом Александром БенхинымТелеграмма с уведомлением о гибели Сергея Кузнецова
Телеграмма с уведомлением о гибели Сергея Кузнецова
© Предоставлено адвокатом Александром Бенхиным
Телеграмма с уведомлением о гибели Сергея Кузнецова
В тексте сказано, что Сергей скончался 28 ноября, а вопросы по захоронению родственники могут задать представителю СИЗО.
Сергей Кузнецов оказался под следствием из-за ссоры с женой. В мае пара поругалась и подралась на почве ревности. Анастасия оказалась в больнице и написала на мужа заявление в полицию о причинении тяжкого вреда здоровью.
Кузнецова посадили под стражу, ему грозило до восьми лет лишения свободы. Позже супруги смогли помириться, но закрыть дело из-за примирения сторон оказалось невозможно в связи с серьезностью деяния.
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились в конце 2021 года на шоу "Давай поженимся!". В январе 2022-го они отправились в романтический отпуск на Мальдивы, но вскоре после поездки расстались.
Ранее Волочкова прокомментировала сообщение о гибели экс-бойфренда.
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Стали известны подробности гибели бывшего жениха Волочковой
Вчера, 14:57
 
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