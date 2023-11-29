https://ria.ru/20231129/vino-1912545590.html

В "Абрау-Дюрсо" рассказали, сколько можно хранить игристое вино дома

В "Абрау-Дюрсо" рассказали, сколько можно хранить игристое вино дома - РИА Новости, 29.11.2023

В "Абрау-Дюрсо" рассказали, сколько можно хранить игристое вино дома

Игристые и шампанские вина теряют свойства при домашнем хранении: лучше выпивать их сразу или хранить в охлажденном месте до полугода, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T09:40

2023-11-29T09:40

2023-11-29T09:40

общество

павел титов

абрау-дюрсо

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Игристые и шампанские вина теряют свойства при домашнем хранении: лучше выпивать их сразу или хранить в охлажденном месте до полугода, рассказал в интервью РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. "Я не держу никакое игристое вино годами. В отличие, например, от красного тихого, игристое после покупки лучше потреблять сразу. Игристые и шампанские вина не улучшаются при домашнем хранении, а только теряют в своих свойствах. Поэтому в охлажденном месте его можно оставить максимум на полгода", - сказал Титов. Он также развеял некоторые распространенные мифы, например мнение о том, что металлическая пробка не подходит для хорошего вина. Титов отметил, что некоторые вина чувствуют себя гораздо лучше именно под ней. А в домашнем потреблении винтовая пробка позволяет хранить уже открытую бутылку. Титов отметил, что выпуклость на дне бутылки не является показателем качества: так, у элитного шампанского Louis Roederer Cristal ее нет. Также при покупке вина темное стекло у бутылки не должно быть решающим фактором. Оно действительно хуже пропускает свет, что важно для вин на долгой выдержке, но через него сложно оценить цвет белого вина или розе. Что касается потребления шампанского, Титов придерживается мнения, что лучше отойти от флюта, специального узкого бокала. "Я как раз сторонник того, чтобы не разливать игристое в бокалы такой формы. Исторически его пили из креманок (форма Мария-Антуанетта - прим. ред.). А мое личное предпочтение - бокалы для белого вина, так лучше можно почувствовать ароматику напитка. Хороши и бокалы формы "тюльпан", - отметил он.

https://ria.ru/20231010/otdykh-1900906365.html

https://ria.ru/20230612/ernst-1877654337.html

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общество, павел титов, абрау-дюрсо