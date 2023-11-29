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СМИ узнали новые подробности об убийстве двух россиянок в Турции - РИА Новости, 29.11.2023
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16:23 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/ubiystvo-1912684677.html
СМИ узнали новые подробности об убийстве двух россиянок в Турции
СМИ узнали новые подробности об убийстве двух россиянок в Турции - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ узнали новые подробности об убийстве двух россиянок в Турции
Подозреваемый в убийстве двух россиянок в турецком Бодруме был солдатом-наемником в Литве, он выпустил в своих жертв пять пуль, а потом с сыном уехал во... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:23
2023-11-29T16:23
в мире
турция
бодрум
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АНКАРА, 29 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух россиянок в турецком Бодруме был солдатом-наемником в Литве, он выпустил в своих жертв пять пуль, а потом с сыном уехал во Францию, пишет газета Sabah со ссылкой на источники. Как ранее передавал телеканал Haberturk, тела двух человек "русской национальности" нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Одно из тел принадлежит женщине, а другое - девочке. По данным телеканала Kent TV, это проживавшая в Бодруме Ирина Двизова и ее дочь, вероятным подозреваемым в их убийстве является бывший супруг женщины. Генконсульство РФ в Анталье выясняет подробности случившегося. "В ходе расследования было обнаружено, что на шторах и полу, а также на диване есть следы крови. По адресу также было найдено шесть пулевых гильз. В результате проведенных расследований было установлено, что подозреваемый в убийствах, бывший муж Ирины Двизовой А.К. (46 лет), приехал из Литвы, где он проживает, на автомобиле и въехал в Турцию через пограничный пункт Эдирне 20 ноября", - пишет издание. По данным Sabah, "А.К., который, как утверждается, был солдатом-наемником в Литве, покинул дом Ирины Двизовой на своей машине и отправился в район Ичмелер, чтобы выбросить тела, и пробыл в этом районе 45 минут". "Установлено, что А.К., проживавший в отеле в Бодруме, после совершения убийств 24 ноября отправился в аэропорт Анкары Эсенбога на автомобиле, принадлежащем его бывшей жене Ирине Двизовой, вместе со своим сыном М.К. (5 лет) сначала во Францию, а затем в Литву", - сообщает газета. Автомобиль, принадлежащий А.К., был найден припаркованным в Бодруме. "Установлено, что Ирина Двизова умерла после выстрела из пистолета, в ее теле было три пулевых отверстия, а у Даяны Двизовой, в которую стреляли из того же пистолета, в теле было два пулевых отверстия. После инцидента подозреваемый А.К. выбросил пистолет в мусорный контейнер", - уточнила газета. Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции литовец Андрей Кушлевич находится в розыске в РФ, следует из базы розыска МВД. Как выяснило РИА Новости, Двизова пыталась лишить бывшего супруга Кушлевича родительских прав. Ее первым супругом был бывший депутат городского совета Норильска Отар Узарашвили, скончавшийся в 2011 году.
https://ria.ru/20231129/kriminal-1912664177.html
турция
бодрум
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353
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353
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в мире, турция, бодрум
В мире, Турция, Бодрум
СМИ узнали новые подробности об убийстве двух россиянок в Турции

Sabah: убийца выпустил в двух россиянок в Турции пять пуль и выбросил пистолет

Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
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АНКАРА, 29 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве двух россиянок в турецком Бодруме был солдатом-наемником в Литве, он выпустил в своих жертв пять пуль, а потом с сыном уехал во Францию, пишет газета Sabah со ссылкой на источники.
Как ранее передавал телеканал Haberturk, тела двух человек "русской национальности" нашли в турецком курортном районе Бодрум, они были завернуты в простыни и связаны веревкой. Одно из тел принадлежит женщине, а другое - девочке. По данным телеканала Kent TV, это проживавшая в Бодруме Ирина Двизова и ее дочь, вероятным подозреваемым в их убийстве является бывший супруг женщины. Генконсульство РФ в Анталье выясняет подробности случившегося.
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
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"В ходе расследования было обнаружено, что на шторах и полу, а также на диване есть следы крови. По адресу также было найдено шесть пулевых гильз. В результате проведенных расследований было установлено, что подозреваемый в убийствах, бывший муж Ирины Двизовой А.К. (46 лет), приехал из Литвы, где он проживает, на автомобиле и въехал в Турцию через пограничный пункт Эдирне 20 ноября", - пишет издание.
По данным Sabah, "А.К., который, как утверждается, был солдатом-наемником в Литве, покинул дом Ирины Двизовой на своей машине и отправился в район Ичмелер, чтобы выбросить тела, и пробыл в этом районе 45 минут". "Установлено, что А.К., проживавший в отеле в Бодруме, после совершения убийств 24 ноября отправился в аэропорт Анкары Эсенбога на автомобиле, принадлежащем его бывшей жене Ирине Двизовой, вместе со своим сыном М.К. (5 лет) сначала во Францию, а затем в Литву", - сообщает газета.
© Фото : Ирина ДвизоваИрина Двизова
Ирина Двизова - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Ирина Двизова
Ирина Двизова
Автомобиль, принадлежащий А.К., был найден припаркованным в Бодруме. "Установлено, что Ирина Двизова умерла после выстрела из пистолета, в ее теле было три пулевых отверстия, а у Даяны Двизовой, в которую стреляли из того же пистолета, в теле было два пулевых отверстия. После инцидента подозреваемый А.К. выбросил пистолет в мусорный контейнер", - уточнила газета.
Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции литовец Андрей Кушлевич находится в розыске в РФ, следует из базы розыска МВД. Как выяснило РИА Новости, Двизова пыталась лишить бывшего супруга Кушлевича родительских прав. Ее первым супругом был бывший депутат городского совета Норильска Отар Узарашвили, скончавшийся в 2011 году.
© МВД РоссииИнформация о розыске Андрея Кушлевича
Информация о розыске Андрея Кушлевича
© МВД России
Информация о розыске Андрея Кушлевича
 
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