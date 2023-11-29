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Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на Всемирном русском народном соборе - РИА Новости, 29.11.2023
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10:46 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/tsivilev-1912565834.html
Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на Всемирном русском народном соборе
Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на Всемирном русском народном соборе - РИА Новости, 29.11.2023
Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на Всемирном русском народном соборе
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавлял делегацию Кузбасса на XXV Всемирном русском народном соборе в Москве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:46
2023-11-29T10:46
сергей цивилев
русская православная церковь
врнс
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавлял делегацию Кузбасса на XXV Всемирном русском народном соборе в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на XXV Всемирном русском народном соборе в Москве. Всего регион представляли 56 человек — представители духовенства, депутаты, общественники", – говорится в сообщении. "На пленарном заседании президент России Владимир Путин отметил, что сила — огромное конкурентное преимущество и потенциал России в многообразии культур, традиций, обычаев нашей большой, многоликой страны. Также он отметил, что важно возрождать и беречь наши замечательные традиции, помнить, что именно семья должна быть источником нравственности. Я уже говорил, что для нас решение главы государства о проведении Года семьи в стране очень актуально и соответствует запросам региона, ведь все, что мы делаем, — ради наших детей, будущего Кузбасса", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что глава Всемирного русского народного собора патриарх Кирилл вручил губернатору Кузбасса Патриаршую грамоту за сохранение традиционных ценностей в обществе. Сергей Цивилев напомнил, что в Кузбассе с 17 по 23 ноября проходила Международная научно-практическая конференция "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего". За основу развития региона взят опыт отцов и дедов, которые смогли после Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки восстановить страну, совершили экономическое чудо. "Это соответствует напутствию, которое дал наш президент Владимир Путин — смотреть вперед, двигаться вперед, но при этом опираться на наш опыт и духовные корни", — приводятся в сообщении слова Цивилева. Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор прошел в Москве 27-28 ноября, на нем обсуждались вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, существующий с 1993 года, проходит почти ежегодно. По информации на сайте РПЦ, ВРНС является местом встречи людей разных политических взглядов, которые объединены целью заботы о настоящем и будущем России. В почти ежегодных заседаниях Собора принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20231128/kuzbass-1912444065.html
https://ria.ru/20231124/kuzbass-1911585225.html
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сергей цивилев, русская православная церковь, врнс, кемеровская область
Сергей Цивилев, Русская православная церковь, ВРНС, Кемеровская область
Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на Всемирном русском народном соборе

Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на XXV Всемирном русском народном соборе

© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавлял делегацию Кузбасса на XXV Всемирном русском народном соборе в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на XXV Всемирном русском народном соборе в Москве. Всего регион представляли 56 человек — представители духовенства, депутаты, общественники", – говорится в сообщении.
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"На пленарном заседании президент России Владимир Путин отметил, что сила — огромное конкурентное преимущество и потенциал России в многообразии культур, традиций, обычаев нашей большой, многоликой страны. Также он отметил, что важно возрождать и беречь наши замечательные традиции, помнить, что именно семья должна быть источником нравственности. Я уже говорил, что для нас решение главы государства о проведении Года семьи в стране очень актуально и соответствует запросам региона, ведь все, что мы делаем, — ради наших детей, будущего Кузбасса", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Отмечается, что глава Всемирного русского народного собора патриарх Кирилл вручил губернатору Кузбасса Патриаршую грамоту за сохранение традиционных ценностей в обществе.
Сергей Цивилев напомнил, что в Кузбассе с 17 по 23 ноября проходила Международная научно-практическая конференция "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего". За основу развития региона взят опыт отцов и дедов, которые смогли после Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки восстановить страну, совершили экономическое чудо.
"Это соответствует напутствию, которое дал наш президент Владимир Путин — смотреть вперед, двигаться вперед, но при этом опираться на наш опыт и духовные корни", — приводятся в сообщении слова Цивилева.
Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор прошел в Москве 27-28 ноября, на нем обсуждались вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, существующий с 1993 года, проходит почти ежегодно.
По информации на сайте РПЦ, ВРНС является местом встречи людей разных политических взглядов, которые объединены целью заботы о настоящем и будущем России. В почти ежегодных заседаниях Собора принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
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Сергей ЦивилевРусская православная церковьВРНСКемеровская область
 
 
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