https://ria.ru/20231129/tsivilev-1912565834.html

Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на Всемирном русском народном соборе

Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на Всемирном русском народном соборе - РИА Новости, 29.11.2023

Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на Всемирном русском народном соборе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавлял делегацию Кузбасса на XXV Всемирном русском народном соборе в Москве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:46

2023-11-29T10:46

2023-11-29T10:46

сергей цивилев

русская православная церковь

врнс

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 29 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавлял делегацию Кузбасса на XXV Всемирном русском народном соборе в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Сергей Цивилев возглавил делегацию Кузбасса на XXV Всемирном русском народном соборе в Москве. Всего регион представляли 56 человек — представители духовенства, депутаты, общественники", – говорится в сообщении. "На пленарном заседании президент России Владимир Путин отметил, что сила — огромное конкурентное преимущество и потенциал России в многообразии культур, традиций, обычаев нашей большой, многоликой страны. Также он отметил, что важно возрождать и беречь наши замечательные традиции, помнить, что именно семья должна быть источником нравственности. Я уже говорил, что для нас решение главы государства о проведении Года семьи в стране очень актуально и соответствует запросам региона, ведь все, что мы делаем, — ради наших детей, будущего Кузбасса", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что глава Всемирного русского народного собора патриарх Кирилл вручил губернатору Кузбасса Патриаршую грамоту за сохранение традиционных ценностей в обществе. Сергей Цивилев напомнил, что в Кузбассе с 17 по 23 ноября проходила Международная научно-практическая конференция "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего". За основу развития региона взят опыт отцов и дедов, которые смогли после Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки восстановить страну, совершили экономическое чудо. "Это соответствует напутствию, которое дал наш президент Владимир Путин — смотреть вперед, двигаться вперед, но при этом опираться на наш опыт и духовные корни", — приводятся в сообщении слова Цивилева. Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор прошел в Москве 27-28 ноября, на нем обсуждались вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, существующий с 1993 года, проходит почти ежегодно. По информации на сайте РПЦ, ВРНС является местом встречи людей разных политических взглядов, которые объединены целью заботы о настоящем и будущем России. В почти ежегодных заседаниях Собора принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20231128/kuzbass-1912444065.html

https://ria.ru/20231124/kuzbass-1911585225.html

кемеровская область

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сергей цивилев, русская православная церковь, врнс, кемеровская область