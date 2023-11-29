https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912642509.html
Киев потерял до 160 военных на Южнодонецком направлении
Киев потерял до 160 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.11.2023
Киев потерял до 160 военных на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении отразили атаку у Новомихайловки в ДНР, ВСУ потеряли до 160 военных и шесть единиц техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:06
2023-11-29T14:06
2023-11-29T14:18
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907539955_0:114:3053:1831_1920x0_80_0_0_a895c0b03e2e458fb9c89ff25a5e4bdd.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении отразили атаку у Новомихайловки в ДНР, ВСУ потеряли до 160 военных и шесть единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районах Угледара, Антоновки и Никольского в ДНР поражена живая сила 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны."Суточные потери противника составили до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", - добавили в Минобороны.
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907539955_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_18250821a83695f636fb300799fbb791.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 160 военных на Южнодонецком направлении
МО: Киев потерял до 160 военных и технику на Южнодонецком направлении