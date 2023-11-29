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Киев потерял до 160 военных на Южнодонецком направлении

Киев потерял до 160 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.11.2023

Киев потерял до 160 военных на Южнодонецком направлении

ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении отразили атаку у Новомихайловки в ДНР, ВСУ потеряли до 160 военных и шесть единиц техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:06

2023-11-29T14:06

2023-11-29T14:18

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении отразили атаку у Новомихайловки в ДНР, ВСУ потеряли до 160 военных и шесть единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районах Угледара, Антоновки и Никольского в ДНР поражена живая сила 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны."Суточные потери противника составили до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", - добавили в Минобороны.

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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность