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Киев потерял до 160 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 29.11.2023 (обновлено: 14:18 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912642509.html
Киев потерял до 160 военных на Южнодонецком направлении
Киев потерял до 160 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.11.2023
Киев потерял до 160 военных на Южнодонецком направлении
ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении отразили атаку у Новомихайловки в ДНР, ВСУ потеряли до 160 военных и шесть единиц техники, сообщили в среду в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:06
2023-11-29T14:18
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении отразили атаку у Новомихайловки в ДНР, ВСУ потеряли до 160 военных и шесть единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районах Угледара, Антоновки и Никольского в ДНР поражена живая сила 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны."Суточные потери противника составили до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", - добавили в Минобороны.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 160 военных на Южнодонецком направлении

МО: Киев потерял до 160 военных и технику на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС России в зоне СВО
ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. ВС РФ за сутки на Южнодонецком направлении отразили атаку у Новомихайловки в ДНР, ВСУ потеряли до 160 военных и шесть единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районах Угледара, Антоновки и Никольского в ДНР поражена живая сила 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны.
"Суточные потери противника составили до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", - добавили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 ноября, 15:19
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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