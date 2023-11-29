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Армения подписала программу военного сотрудничества с Великобританией - РИА Новости, 29.11.2023
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15:44 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/sotrudnichestvo-1912671833.html
Армения подписала программу военного сотрудничества с Великобританией
Армения подписала программу военного сотрудничества с Великобританией - РИА Новости, 29.11.2023
Армения подписала программу военного сотрудничества с Великобританией
Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в военной сфере на 2023-2024 годы по итогам шестых двусторонних оборонных стратегических... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:44
2023-11-29T15:44
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ЕРЕВАН, 29 ноя - РИА Новости. Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в военной сфере на 2023-2024 годы по итогам шестых двусторонних оборонных стратегических консультаций в Лондоне, сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства. Отмечается, что армянскую делегацию на консультациях возглавлял начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества минобороны республики Левон Айвазян. В совещании участвовал также посол страны в Великобритании Варужан Нерсесян. На встрече обсуждались вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Айвазян рассказал британским коллегам о создавшейся вокруг Армении ситуации в области безопасности и "шагах армянской стороны, направленных на региональный мир и стабильность". В сообщении, опубликованном на сайте минобороны Армении, подчеркивается, что стороны детально обсудили нынешний ход и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, констатировали существенный потенциал сотрудничества в ряде новых сфер и готовность претворить его в жизнь. "По итогам консультаций Айвазян и директор по вопросам России, Восточной Европы и Центральной Азии минобороны Великобритании Дэвид Морган подписали программу армянско-британского сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы. Достигнута договоренность о проведении седьмых оборонных стратегических консультаций в Ереване", - заявили в пресс-службе.
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армения, великобритания, в мире
Армения, Великобритания, В мире
Армения подписала программу военного сотрудничества с Великобританией

Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в сфере обороны

© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 29 ноя - РИА Новости. Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в военной сфере на 2023-2024 годы по итогам шестых двусторонних оборонных стратегических консультаций в Лондоне, сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.
Отмечается, что армянскую делегацию на консультациях возглавлял начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества минобороны республики Левон Айвазян. В совещании участвовал также посол страны в Великобритании Варужан Нерсесян. На встрече обсуждались вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннего сотрудничества в сфере обороны.
Айвазян рассказал британским коллегам о создавшейся вокруг Армении ситуации в области безопасности и "шагах армянской стороны, направленных на региональный мир и стабильность". В сообщении, опубликованном на сайте минобороны Армении, подчеркивается, что стороны детально обсудили нынешний ход и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, констатировали существенный потенциал сотрудничества в ряде новых сфер и готовность претворить его в жизнь.
"По итогам консультаций Айвазян и директор по вопросам России, Восточной Европы и Центральной Азии минобороны Великобритании Дэвид Морган подписали программу армянско-британского сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы. Достигнута договоренность о проведении седьмых оборонных стратегических консультаций в Ереване", - заявили в пресс-службе.
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