https://ria.ru/20231129/politika-1912379054.html
Сошел с курса. Президента-анархиста не смогли "подсадить" на доллар
Сошел с курса. Президента-анархиста не смогли "подсадить" на доллар - РИА Новости, 29.11.2023
Сошел с курса. Президента-анархиста не смогли "подсадить" на доллар
Победитель президентских выборов в Аргентине Хавьер Милей прибыл с визитом в США — налаживать контакты. Правда, в Буэнос-Айресе, судя по некоторым данным, уже... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:00
2023-11-29T08:00
2023-11-29T08:03
в мире
аргентина
сша
хавьер милей
кристалина георгиева
брикс
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910507473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9de33ec519a8db7b05f1916010602197.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Победитель президентских выборов в Аргентине Хавьер Милей прибыл с визитом в США — налаживать контакты. Правда, в Буэнос-Айресе, судя по некоторым данным, уже отказываются от чрезмерного сближения с Вашингтоном. О том, что изменилось, — в материале РИА Новости."Духовная" поездкаДо инаугурации больше недели, тем не менее Милей уже ощутил себя хозяином страны и активно взялся за работу.Либертарианец (так он себя позиционирует) пришел к власти с крайне правой популистской повесткой, завязанной в первую очередь на экономику. С этим в стране большие проблемы — инфляция только с начала года превысила 60%. Милей обещал буквально уничтожить Центробанк и перейти от песо к доллару.Еще он против вступления в БРИКС, о чем договорились в августе. Теперь это под вопросом.Симптоматично, что первый зарубежный визит Милей совершил в США. Впрочем, как отмечает издание La Nacion, главная цель поездки — "духовная", а именно — посещение могилы лидера любавичских хасидов Менахема-Мендла Шнеерсона в Нью-Йорке. Милей неоднократно говорил о близости к еврейской вере и традициям. Потом он планирует отправиться в Израиль.Доллар подождетКомпанию ему составил экс-министр финансов Аргентины Луис Капуто (которого прочат на пост главы Минэкономики), а также Николас Поссе (вероятный премьер).Делегация встретилась с представителями американского Минфина, Международного валютного фонда (МВФ), советником Белого дома по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем помощника госсекретаря США по делам Западного полушария. Незадолго до поездки у Милея состоялся телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Подробности беседы стороны не обнародовали, но им есть о чем поговорить: Буэнос-Айрес задолжал фонду 44 миллиарда долларов. Об отсрочке выплаты в 2018-м договорился Маурисио Макри, тогда президент Аргентины, а ныне один из главных союзников Милея.Что касается представителей США, то, как сообщает AFP со ссылкой на источники в Буэнос-Айресе, целью бесед с ними было "объяснение экономического плана новой (аргентинской) администрации, включая финансовую корректировку, денежную реформу, государственную реформу и дерегулирование". О займах или каких-то взаимных преференциях речи не идет. Кроме того, Милей пообедал с Биллом Клинтоном, который "в значительной степени находится по другую сторону идеологического барьера", отмечает U.S. News. Эта встреча стала "особенно неожиданной частью первой зарубежной поездки".Такое поведение Милея пошло вразрез с его недавней риторикой и обещаниями перейти на доллар. Более того, сообщает издание Financial Times, эту идею и вовсе могут отложить в долгий ящик. Как напоминает FT, новоизбранный президент хотел назначить главой аргентинского Центробанка Эмилио Окампо, ярого сторонника долларизации. Теперь же, говорит приближенный к экономисту источник, кандидатуру сняли с рассмотрения. Значит, "менять" песо на американскую валюту Милей в краткосрочной перспективе не намерен."Коммунисты" — безальтернативные партнерыЭто уже не первый сигнал о смягчении позиции президента по сравнению с предвыборными планами. В конце прошлой недели его офис назвал слухи об обещанном "уничтожении" ЦБ ложными и не подлежащими обсуждению. Сам глава государства отметил, что до перехода к доллару надо изучить, "позволяет ли ситуация (это)".Меняется расклад и на внешнем периметре. Если недавно Милей называл президента Бразилии Лулу да Силву "коммунистом, с которым он не стал бы иметь дело", то теперь позвал на инаугурацию 10 декабря. С соответствующим приглашением в Бразилиа отправилась советник по внешней политике Диана Мондино. "Основной посыл заключается в том, что мы — братские страны. И мы останемся ими", — заявила дипломат. — Мы должны усердно работать вместе, чтобы обеспечить рост обеих стран". "Одно дело критиковать идеологию, а другое — человека, — цитирует Мондино Bloomberg. — Мы должны разделять государство, правительство и народ".Впрочем, она не стала рассказывать, обсуждала ли с бразильскими коллегами аргентинское будущее в БРИКС. Лишь отметила: "Мы уже работаем практически со всеми странами (объединения)". Одно из таких государств — Китай, который также был объектом критики нового аргентинского лидера. "Я защитник свободы, мира и демократии. Коммунисты, китайцы к этому не относятся", — говорил он в сентябре в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Теперь Милей сменил гнев на милость. На днях в соцсети X (бывший Twitter) он поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за поздравление с избранием и направил "самые искренние пожелания благополучия китайскому народу". Бразилия и Китай — главные торговые партнеры Аргентины, поэтому желание сохранить с ними отношения вполне объяснимо. Вопрос в том, как отреагируют Штаты. Вашингтон привык рассматривать Латинскую Америку как "задний двор". Но последняя ставка на Милея, даже прозванного местным Трампом, очевидно, пока не срабатывает.
аргентина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910507473_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_b1b873aa15597ea34178dca744f7c43f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, сша, хавьер милей, кристалина георгиева, брикс, мвф
В мире, Аргентина, США, Хавьер Милей, Кристалина Георгиева, БРИКС, МВФ
Сошел с курса. Президента-анархиста не смогли "подсадить" на доллар
Новый президент Аргентины совершил первый визит в США
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Победитель президентских выборов в Аргентине Хавьер Милей прибыл с визитом в США — налаживать контакты. Правда, в Буэнос-Айресе, судя по некоторым данным, уже отказываются от чрезмерного сближения с Вашингтоном. О том, что изменилось, — в материале РИА Новости.
До инаугурации больше недели, тем не менее Милей уже ощутил себя хозяином страны и активно взялся за работу.
Либертарианец (так он себя позиционирует) пришел к власти с крайне правой популистской повесткой, завязанной в первую очередь на экономику. С этим в стране большие проблемы — инфляция только с начала года превысила 60%. Милей обещал буквально уничтожить Центробанк и перейти от песо к доллару.
Еще он против вступления в БРИКС, о чем договорились в августе. Теперь это под вопросом.
Симптоматично, что первый зарубежный визит Милей совершил в США. Впрочем, как отмечает издание La Nacion, главная цель поездки — "духовная", а именно — посещение могилы лидера любавичских хасидов Менахема-Мендла Шнеерсона в Нью-Йорке. Милей неоднократно говорил о близости к еврейской вере и традициям. Потом он планирует отправиться в Израиль.
Компанию ему составил экс-министр финансов Аргентины Луис Капуто (которого прочат на пост главы Минэкономики), а также Николас Поссе (вероятный премьер).
Делегация встретилась с представителями американского Минфина, Международного валютного фонда (МВФ), советником Белого дома по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем помощника госсекретаря США по делам Западного полушария. Незадолго до поездки у Милея состоялся телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Подробности беседы стороны не обнародовали, но им есть о чем поговорить: Буэнос-Айрес задолжал фонду 44 миллиарда долларов. Об отсрочке выплаты в 2018-м договорился Маурисио Макри, тогда президент Аргентины, а ныне один из главных союзников Милея.
Что касается представителей США, то, как сообщает AFP со ссылкой на источники в Буэнос-Айресе, целью бесед с ними было "объяснение экономического плана новой (аргентинской) администрации, включая финансовую корректировку, денежную реформу, государственную реформу и дерегулирование". О займах или каких-то взаимных преференциях речи не идет. Кроме того, Милей пообедал с Биллом Клинтоном, который "в значительной степени находится по другую сторону идеологического барьера", отмечает U.S. News. Эта встреча стала "особенно неожиданной частью первой зарубежной поездки".
Такое поведение Милея пошло вразрез с его недавней риторикой и обещаниями перейти на доллар. Более того, сообщает издание Financial Times, эту идею и вовсе могут отложить в долгий ящик. Как напоминает FT, новоизбранный президент хотел назначить главой аргентинского Центробанка Эмилио Окампо, ярого сторонника долларизации. Теперь же, говорит приближенный к экономисту источник, кандидатуру сняли с рассмотрения. Значит, "менять" песо на американскую валюту Милей в краткосрочной перспективе не намерен.
"Коммунисты" — безальтернативные партнеры
Это уже не первый сигнал о смягчении позиции президента по сравнению с предвыборными планами. В конце прошлой недели его офис назвал слухи об обещанном "уничтожении" ЦБ ложными и не подлежащими обсуждению. Сам глава государства отметил, что до перехода к доллару надо изучить, "позволяет ли ситуация (это)".
Меняется расклад и на внешнем периметре. Если недавно Милей называл президента Бразилии Лулу да Силву "коммунистом, с которым он не стал бы иметь дело", то теперь позвал на инаугурацию 10 декабря. С соответствующим приглашением в Бразилиа отправилась советник по внешней политике Диана Мондино. "Основной посыл заключается в том, что мы — братские страны. И мы останемся ими", — заявила дипломат. — Мы должны усердно работать вместе, чтобы обеспечить рост обеих стран". "Одно дело критиковать идеологию, а другое — человека, — цитирует Мондино Bloomberg. — Мы должны разделять государство, правительство и народ".
Впрочем, она не стала рассказывать, обсуждала ли с бразильскими коллегами аргентинское будущее в БРИКС. Лишь отметила: "Мы уже работаем практически со всеми странами (объединения)". Одно из таких государств — Китай, который также был объектом критики нового аргентинского лидера. "Я защитник свободы, мира и демократии. Коммунисты, китайцы к этому не относятся", — говорил он в сентябре в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Теперь Милей сменил гнев на милость. На днях в соцсети X (бывший Twitter) он поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за поздравление с избранием и направил "самые искренние пожелания благополучия китайскому народу". Бразилия и Китай — главные торговые партнеры Аргентины, поэтому желание сохранить с ними отношения вполне объяснимо. Вопрос в том, как отреагируют Штаты. Вашингтон привык рассматривать Латинскую Америку как "задний двор". Но последняя ставка на Милея, даже прозванного местным Трампом, очевидно, пока не срабатывает.