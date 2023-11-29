https://ria.ru/20231129/pereprava-1912559539.html

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ухудшения погоды

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 29.11.2023

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ухудшения погоды

Керченская паромная переправа временно приостановила работу в среду из-за непогоды и шторма, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:34

2023-11-29T10:34

2023-11-29T10:34

керченский пролив

общество

гидрометцентр

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Керченская паромная переправа временно приостановила работу в среду из-за непогоды и шторма, сообщили в Росморречфлоте. "В связи с неблагоприятными погодными условиями сейчас движение судов по Керченской паромной переправе не осуществляется", - говорится в сообщении. Отмечается, что за последние сутки морскими автопаромами выполнено шесть рейсов, до очередного усиления шторма было перевезено 407 пассажиров и 240 грузовиков. Добавляется, что более требовательные к погодным условиям при швартовке железнодорожные паромы перевозок не выполняли. По данным ведомства, утром и днём 29 ноября действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, ветер достигнет 25 метров в секунду, ожидается дождь. Отмечается, что видимость в Керченском проливе хорошая, высота волн достигает 1,3-1,5 метров.

керченский пролив

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

керченский пролив, общество, гидрометцентр, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)