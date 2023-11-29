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Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ухудшения погоды
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 29.11.2023
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ухудшения погоды
Керченская паромная переправа временно приостановила работу в среду из-за непогоды и шторма, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:34
2023-11-29T10:34
2023-11-29T10:34
керченский пролив
общество
гидрометцентр
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Керченская паромная переправа временно приостановила работу в среду из-за непогоды и шторма, сообщили в Росморречфлоте. "В связи с неблагоприятными погодными условиями сейчас движение судов по Керченской паромной переправе не осуществляется", - говорится в сообщении. Отмечается, что за последние сутки морскими автопаромами выполнено шесть рейсов, до очередного усиления шторма было перевезено 407 пассажиров и 240 грузовиков. Добавляется, что более требовательные к погодным условиям при швартовке железнодорожные паромы перевозок не выполняли. По данным ведомства, утром и днём 29 ноября действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, ветер достигнет 25 метров в секунду, ожидается дождь. Отмечается, что видимость в Керченском проливе хорошая, высота волн достигает 1,3-1,5 метров.
керченский пролив
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, общество, гидрометцентр, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Керченский пролив, Общество, Гидрометцентр, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ухудшения погоды
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за шторма