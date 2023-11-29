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Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 29.11.2023
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10:34 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/pereprava-1912559539.html
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ухудшения погоды
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 29.11.2023
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ухудшения погоды
Керченская паромная переправа временно приостановила работу в среду из-за непогоды и шторма, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:34
2023-11-29T10:34
керченский пролив
общество
гидрометцентр
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Керченская паромная переправа временно приостановила работу в среду из-за непогоды и шторма, сообщили в Росморречфлоте. "В связи с неблагоприятными погодными условиями сейчас движение судов по Керченской паромной переправе не осуществляется", - говорится в сообщении. Отмечается, что за последние сутки морскими автопаромами выполнено шесть рейсов, до очередного усиления шторма было перевезено 407 пассажиров и 240 грузовиков. Добавляется, что более требовательные к погодным условиям при швартовке железнодорожные паромы перевозок не выполняли. По данным ведомства, утром и днём 29 ноября действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, ветер достигнет 25 метров в секунду, ожидается дождь. Отмечается, что видимость в Керченском проливе хорошая, высота волн достигает 1,3-1,5 метров.
керченский пролив
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керченский пролив, общество, гидрометцентр, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Керченский пролив, Общество, Гидрометцентр, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ухудшения погоды

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за шторма

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Керченская паромная переправа. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Керченская паромная переправа временно приостановила работу в среду из-за непогоды и шторма, сообщили в Росморречфлоте.
«
"В связи с неблагоприятными погодными условиями сейчас движение судов по Керченской паромной переправе не осуществляется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние сутки морскими автопаромами выполнено шесть рейсов, до очередного усиления шторма было перевезено 407 пассажиров и 240 грузовиков.
Добавляется, что более требовательные к погодным условиям при швартовке железнодорожные паромы перевозок не выполняли.
По данным ведомства, утром и днём 29 ноября действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, ветер достигнет 25 метров в секунду, ожидается дождь. Отмечается, что видимость в Керченском проливе хорошая, высота волн достигает 1,3-1,5 метров.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

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Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

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В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

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Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

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© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

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Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Керченский проливОбществоГидрометцентрФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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