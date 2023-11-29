https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912711253.html
В Молдавии группа депутатов подписала вотум недоверия правительству
В Молдавии группа депутатов подписала вотум недоверия правительству - РИА Новости, 29.11.2023
В Молдавии группа депутатов подписала вотум недоверия правительству
В Молдавии группа депутатов парламента, ранее входивших в партию "Шор", подписала вотум недоверия правительству премьер-министра Дорина Речана, сообщила... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:40
2023-11-29T17:40
2023-11-29T18:50
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КИШИНЕВ, 29 ноя — РИА Новости. В Молдавии группа депутатов парламента, ранее входивших в партию "Шор", подписала вотум недоверия правительству премьер-министра Дорина Речана, сообщила вице-председатель политформирования Марина Таубер в Telegram-канале. "По инициативе нашего лидера Илана Шора, которая была объявлена вчера по причине ЧП, связанного с природными катаклизмами и полной неспособностью центральных властей справиться с ними, я и все коллеги — депутаты нашей команды — подписали вотум недоверия правительству Речана", — написала она, добавив, что документ передадут на рассмотрение в парламент.По словам Таубер, власти страны бросили своих граждан один на один с природным катаклизмом, оставив их без экстренной помощи."Последней чертой, за которую позволил себе переступить режим со своим недееспособным "правительством", стало полное циничное равнодушие к гражданам Молдавии. <...> Людям прямо указали: вы можете рассчитывать только на себя, правительство вам не поможет", — подчеркнула депутат.Она призвала коллег по оппозиции также поддержать вотум недоверия правительству.Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать партию "Шор" неконституционной. Представлявшие ее депутаты остаются в парламенте, считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Кроме того, члены запрещенных партий не могут участвовать в выборах на протяжении нескольких лет.Больше года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912688874.html
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в мире, молдавия, дорин речан, марина таубер, россия, илан шор
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Марина Таубер, Россия, Илан Шор
В Молдавии группа депутатов подписала вотум недоверия правительству
В Молдавии оппозиционные депутаты подписали вотум недоверия правительству Речана
КИШИНЕВ, 29 ноя — РИА Новости.
В Молдавии группа депутатов парламента, ранее входивших в партию "Шор", подписала вотум недоверия правительству премьер-министра Дорина Речана, сообщила вице-председатель политформирования Марина Таубер в Telegram-канале
.
"По инициативе нашего лидера Илана Шора, которая была объявлена вчера по причине ЧП, связанного с природными катаклизмами и полной неспособностью центральных властей справиться с ними, я и все коллеги — депутаты нашей команды — подписали вотум недоверия правительству Речана", — написала она, добавив, что документ передадут на рассмотрение в парламент.
В минувшие выходные в южных и центральных районах Молдавии бушевали метель и сильный ветер. Несколько населенных пунктов осталось без электричества. Погибли три человека. По данным местного МВД, двое из них трижды просили о помощи сотрудников Единой службы 112, которая перенаправляет запросы полиции, скорой помощи, пожарным и спасателям. В итоге Речан потребовал отставки директора ведомства Ливиу Оборока.
По словам Таубер, власти страны бросили своих граждан один на один с природным катаклизмом, оставив их без экстренной помощи.
Экс-премьер Молдавии объяснил причину введения режима ЧП в стране
"Последней чертой, за которую позволил себе переступить режим со своим недееспособным "правительством", стало полное циничное равнодушие к гражданам Молдавии. <...> Людям прямо указали: вы можете рассчитывать только на себя, правительство вам не поможет", — подчеркнула депутат.
Она призвала коллег по оппозиции также поддержать вотум недоверия правительству.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать партию "Шор" неконституционной. Представлявшие ее депутаты остаются в парламенте, считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Кроме того, члены запрещенных партий не могут участвовать в выборах на протяжении нескольких лет.
Больше года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду
— неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
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