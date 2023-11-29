Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии группа депутатов подписала вотум недоверия правительству - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 29.11.2023 (обновлено: 18:50 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912711253.html
В Молдавии группа депутатов подписала вотум недоверия правительству
В Молдавии группа депутатов подписала вотум недоверия правительству - РИА Новости, 29.11.2023
В Молдавии группа депутатов подписала вотум недоверия правительству
В Молдавии группа депутатов парламента, ранее входивших в партию "Шор", подписала вотум недоверия правительству премьер-министра Дорина Речана, сообщила... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:40
2023-11-29T18:50
в мире
молдавия
дорин речан
марина таубер
россия
илан шор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 29 ноя — РИА Новости. В Молдавии группа депутатов парламента, ранее входивших в партию "Шор", подписала вотум недоверия правительству премьер-министра Дорина Речана, сообщила вице-председатель политформирования Марина Таубер в Telegram-канале. "По инициативе нашего лидера Илана Шора, которая была объявлена вчера по причине ЧП, связанного с природными катаклизмами и полной неспособностью центральных властей справиться с ними, я и все коллеги — депутаты нашей команды — подписали вотум недоверия правительству Речана", — написала она, добавив, что документ передадут на рассмотрение в парламент.По словам Таубер, власти страны бросили своих граждан один на один с природным катаклизмом, оставив их без экстренной помощи."Последней чертой, за которую позволил себе переступить режим со своим недееспособным "правительством", стало полное циничное равнодушие к гражданам Молдавии. &lt;...&gt; Людям прямо указали: вы можете рассчитывать только на себя, правительство вам не поможет", — подчеркнула депутат.Она призвала коллег по оппозиции также поддержать вотум недоверия правительству.Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать партию "Шор" неконституционной. Представлявшие ее депутаты остаются в парламенте, считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Кроме того, члены запрещенных партий не могут участвовать в выборах на протяжении нескольких лет.Больше года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912688874.html
https://ria.ru/20231129/ekonomika-1912686550.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, дорин речан, марина таубер, россия, илан шор
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Марина Таубер, Россия, Илан Шор
В Молдавии группа депутатов подписала вотум недоверия правительству

В Молдавии оппозиционные депутаты подписали вотум недоверия правительству Речана

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 ноя — РИА Новости. В Молдавии группа депутатов парламента, ранее входивших в партию "Шор", подписала вотум недоверия правительству премьер-министра Дорина Речана, сообщила вице-председатель политформирования Марина Таубер в Telegram-канале.
"По инициативе нашего лидера Илана Шора, которая была объявлена вчера по причине ЧП, связанного с природными катаклизмами и полной неспособностью центральных властей справиться с ними, я и все коллеги — депутаты нашей команды — подписали вотум недоверия правительству Речана", — написала она, добавив, что документ передадут на рассмотрение в парламент.

В минувшие выходные в южных и центральных районах Молдавии бушевали метель и сильный ветер. Несколько населенных пунктов осталось без электричества. Погибли три человека. По данным местного МВД, двое из них трижды просили о помощи сотрудников Единой службы 112, которая перенаправляет запросы полиции, скорой помощи, пожарным и спасателям. В итоге Речан потребовал отставки директора ведомства Ливиу Оборока.

По словам Таубер, власти страны бросили своих граждан один на один с природным катаклизмом, оставив их без экстренной помощи.
Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Экс-премьер Молдавии объяснил причину введения режима ЧП в стране
Вчера, 16:39
"Последней чертой, за которую позволил себе переступить режим со своим недееспособным "правительством", стало полное циничное равнодушие к гражданам Молдавии. <...> Людям прямо указали: вы можете рассчитывать только на себя, правительство вам не поможет", — подчеркнула депутат.
Она призвала коллег по оппозиции также поддержать вотум недоверия правительству.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать партию "Шор" неконституционной. Представлявшие ее депутаты остаются в парламенте, считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Кроме того, члены запрещенных партий не могут участвовать в выборах на протяжении нескольких лет.
Больше года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
Партия Шанс - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Оппозиция призвала власти Молдавии взять под контроль экономику
Вчера, 16:32
 
В миреМолдавияДорин РечанМарина ТауберРоссияИлан Шор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала