https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912711253.html

В Молдавии группа депутатов подписала вотум недоверия правительству

В Молдавии группа депутатов подписала вотум недоверия правительству - РИА Новости, 29.11.2023

В Молдавии группа депутатов подписала вотум недоверия правительству

В Молдавии группа депутатов парламента, ранее входивших в партию "Шор", подписала вотум недоверия правительству премьер-министра Дорина Речана, сообщила... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:40

2023-11-29T17:40

2023-11-29T18:50

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КИШИНЕВ, 29 ноя — РИА Новости. В Молдавии группа депутатов парламента, ранее входивших в партию "Шор", подписала вотум недоверия правительству премьер-министра Дорина Речана, сообщила вице-председатель политформирования Марина Таубер в Telegram-канале. "По инициативе нашего лидера Илана Шора, которая была объявлена вчера по причине ЧП, связанного с природными катаклизмами и полной неспособностью центральных властей справиться с ними, я и все коллеги — депутаты нашей команды — подписали вотум недоверия правительству Речана", — написала она, добавив, что документ передадут на рассмотрение в парламент.По словам Таубер, власти страны бросили своих граждан один на один с природным катаклизмом, оставив их без экстренной помощи."Последней чертой, за которую позволил себе переступить режим со своим недееспособным "правительством", стало полное циничное равнодушие к гражданам Молдавии. <...> Людям прямо указали: вы можете рассчитывать только на себя, правительство вам не поможет", — подчеркнула депутат.Она призвала коллег по оппозиции также поддержать вотум недоверия правительству.Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать партию "Шор" неконституционной. Представлявшие ее депутаты остаются в парламенте, считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Кроме того, члены запрещенных партий не могут участвовать в выборах на протяжении нескольких лет.Больше года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.

https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912688874.html

https://ria.ru/20231129/ekonomika-1912686550.html

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в мире, молдавия, дорин речан, марина таубер, россия, илан шор