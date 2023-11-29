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В России появились три новых национальных туристических маршрута - РИА Новости, 29.11.2023
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Туризм
 
13:45 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/marshruty-1912587975.html
В России появились три новых национальных туристических маршрута
В России появились три новых национальных туристических маршрута - РИА Новости, 29.11.2023
В России появились три новых национальных туристических маршрута
Экспертный совет при Минэкономразвития России присвоил статус национального маршрутам Санкт-Петербурга, Тульской и Курской областей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:45
2023-11-29T13:45
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
курская область
майя ломидзе
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Экспертный совет при Минэкономразвития России присвоил статус национального маршрутам Санкт-Петербурга, Тульской и Курской областей, сообщает пресс-служба ведомства.Это позволит регионам претендовать на государственную поддержку в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а также привлечь новых гостей и увеличить турпоток."До конца года мы проведем еще одно заседание Экспертного совета, где рассмотрим новые заявки. Туризм становится точкой роста для экономики регионов, а наличие национального туристического маршрута помогает сделать территорию более узнаваемой, привлечь новых гостей, а также привести в порядок инфраструктуру", – отметил и.о. директора Департамента развития туризма Министерства экономического развития России Алимбек Хидзев.Статус национального получил туристский маршрут "Санкт-Петербург. Новая География", который знакомит гостей с современной жизнью петербуржцев и атмосферой города. Например, в программу включен Эрмитаж, но он подается с необычной стороны. Гостям предлагается автобусная экскурсия с просмотром VR-фильма и арт-медиация. В числе объектов показа – общественное пространство "Новая Голландия", Севкабель порт, Лахта-центр, Яхтенный мост, Музей современного искусства "Эрарта", а также музейно-исторический парк "Остров фортов", Музей военно-морской славы в Кронштадте, Петергоф, парк "Александрия" и Реставрационно-хранительский центр "Старая деревня".Статус национального получил и двухдневный маршрут по Курской области. Он называется "Соловьи и железо", как и стенд Курской области на Международной выставке-форуме "Россия", сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В числе объектов показа – мемориальный комплекс "Курская битва", усадьба Афанасия Фета, ландшафтно-этнографический комплекс "Парк мельниц". Первые поездки по новому национальному маршруту запланированы на апрель 2024 года.Тульская область представила трехдневный Императорский маршрут, объединяющий Тулу, деревню Савино, Поленово и Богородицк. В числе объектов показа – более десятка достопримечательностей. Например, Тульский государственный музей оружия, музей-усадьба художника Василия Поленова. Гостям предлагается посетить памятные места, связанные с императорской семьей: Александр II бывал в городе пять раз. В программе также мастер-классы, знакомящие с народными промыслами.Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, сопредседатель Экспертного совета Майя Ломидзе отметила, что регионы проводят большую предварительную работу, разрабатывая новые маршруты, поскольку для получения статуса необходимо соответствовать ряду критериев. "Мы всегда на Экспертном совете спрашиваем, как будет обеспечиваться туристический поток. Каждый из трех регионов смог привести вполне аргументированные цифры – число гостей должно увеличиться 25 процентов к следующему году", – рассказала Майя Ломидзе.
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новости - туризм, туризм, туристы, курская область, майя ломидзе, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дмитрий чернышенко, санкт-петербург, тульская область, куда поехать в выходные, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Курская область, Майя Ломидзе, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дмитрий Чернышенко, Санкт-Петербург, Тульская область, куда поехать в выходные, отдых в России
В России появились три новых национальных туристических маршрута

Экспертный совет при МЭР одобрил три новых национальных туристических маршрута

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКультурное пространство остров "Новая Голландия" в Санкт-Петербурге
Культурное пространство остров Новая Голландия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Экспертный совет при Минэкономразвития России присвоил статус национального маршрутам Санкт-Петербурга, Тульской и Курской областей, сообщает пресс-служба ведомства.
Это позволит регионам претендовать на государственную поддержку в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а также привлечь новых гостей и увеличить турпоток.
"До конца года мы проведем еще одно заседание Экспертного совета, где рассмотрим новые заявки. Туризм становится точкой роста для экономики регионов, а наличие национального туристического маршрута помогает сделать территорию более узнаваемой, привлечь новых гостей, а также привести в порядок инфраструктуру", – отметил и.о. директора Департамента развития туризма Министерства экономического развития России Алимбек Хидзев.
Статус национального получил туристский маршрут "Санкт-Петербург. Новая География", который знакомит гостей с современной жизнью петербуржцев и атмосферой города.
Например, в программу включен Эрмитаж, но он подается с необычной стороны. Гостям предлагается автобусная экскурсия с просмотром VR-фильма и арт-медиация. В числе объектов показа – общественное пространство "Новая Голландия", Севкабель порт, Лахта-центр, Яхтенный мост, Музей современного искусства "Эрарта", а также музейно-исторический парк "Остров фортов", Музей военно-морской славы в Кронштадте, Петергоф, парк "Александрия" и Реставрационно-хранительский центр "Старая деревня".
Статус национального получил и двухдневный маршрут по Курской области. Он называется "Соловьи и железо", как и стенд Курской области на Международной выставке-форуме "Россия", сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В числе объектов показа – мемориальный комплекс "Курская битва", усадьба Афанасия Фета, ландшафтно-этнографический комплекс "Парк мельниц". Первые поездки по новому национальному маршруту запланированы на апрель 2024 года.
Тульская область представила трехдневный Императорский маршрут, объединяющий Тулу, деревню Савино, Поленово и Богородицк. В числе объектов показа – более десятка достопримечательностей. Например, Тульский государственный музей оружия, музей-усадьба художника Василия Поленова. Гостям предлагается посетить памятные места, связанные с императорской семьей: Александр II бывал в городе пять раз. В программе также мастер-классы, знакомящие с народными промыслами.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, сопредседатель Экспертного совета Майя Ломидзе отметила, что регионы проводят большую предварительную работу, разрабатывая новые маршруты, поскольку для получения статуса необходимо соответствовать ряду критериев.
"Мы всегда на Экспертном совете спрашиваем, как будет обеспечиваться туристический поток. Каждый из трех регионов смог привести вполне аргументированные цифры – число гостей должно увеличиться 25 процентов к следующему году", – рассказала Майя Ломидзе.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКурская областьМайя ЛомидзеМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Дмитрий ЧернышенкоСанкт-ПетербургТульская областькуда поехать в выходныеотдых в России
 
 
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