https://ria.ru/20231129/marder-1912513079.html

В ФРГ при столкновении двух БМП Marder пострадали 12 военных, сообщили СМИ

В ФРГ при столкновении двух БМП Marder пострадали 12 военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.11.2023

В ФРГ при столкновении двух БМП Marder пострадали 12 военных, сообщили СМИ

Две немецких БМП Marder столкнулись на учениях в центральной Германии, в результате чего пострадали 12 военнослужащих, сообщило во вторник издание Bild. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T00:38

2023-11-29T00:38

2023-11-29T00:39

германия

тюрингия

bild

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846838093_0:97:3351:1982_1920x0_80_0_0_2b9ca4a2a58fd39abf31b6dded30dda0.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Две немецких БМП Marder столкнулись на учениях в центральной Германии, в результате чего пострадали 12 военнослужащих, сообщило во вторник издание Bild. Инцидент произошел в понедельник днем на полигоне вблизи города Бад-Зальцунген в Тюрингии, сообщается также о плохой видимости во время происшествия. Всего в обеих машинах находились 12 человек, все они получили легкие ранения. "Вчера вечером шестеро товарищей были госпитализированы", - сообщил Bild капитан Ренцо ди Лео, пресс-секретарь 37-й мотопехотной бригады. О характере повреждений боевых машин пехоты не сообщается.

https://ria.ru/20231121/samolet-1910712236.html

германия

тюрингия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, тюрингия, bild, в мире