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В ФРГ при столкновении двух БМП Marder пострадали 12 военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.11.2023
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00:38 29.11.2023 (обновлено: 00:39 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/marder-1912513079.html
В ФРГ при столкновении двух БМП Marder пострадали 12 военных, сообщили СМИ
В ФРГ при столкновении двух БМП Marder пострадали 12 военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.11.2023
В ФРГ при столкновении двух БМП Marder пострадали 12 военных, сообщили СМИ
Две немецких БМП Marder столкнулись на учениях в центральной Германии, в результате чего пострадали 12 военнослужащих, сообщило во вторник издание Bild. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T00:38
2023-11-29T00:39
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Две немецких БМП Marder столкнулись на учениях в центральной Германии, в результате чего пострадали 12 военнослужащих, сообщило во вторник издание Bild. Инцидент произошел в понедельник днем на полигоне вблизи города Бад-Зальцунген в Тюрингии, сообщается также о плохой видимости во время происшествия. Всего в обеих машинах находились 12 человек, все они получили легкие ранения. "Вчера вечером шестеро товарищей были госпитализированы", - сообщил Bild капитан Ренцо ди Лео, пресс-секретарь 37-й мотопехотной бригады. О характере повреждений боевых машин пехоты не сообщается.
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германия, тюрингия, bild, в мире
Германия, Тюрингия, Bild, В мире
В ФРГ при столкновении двух БМП Marder пострадали 12 военных, сообщили СМИ

Bild: на учениях в ФРГ при столкновении двух БМП Marder пострадали 12 военных

© AP Photo / Michael SohnНемецкий бронетранспортер Marder
Немецкий бронетранспортер Marder - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкий бронетранспортер Marder. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Две немецких БМП Marder столкнулись на учениях в центральной Германии, в результате чего пострадали 12 военнослужащих, сообщило во вторник издание Bild.
Инцидент произошел в понедельник днем на полигоне вблизи города Бад-Зальцунген в Тюрингии, сообщается также о плохой видимости во время происшествия.
Всего в обеих машинах находились 12 человек, все они получили легкие ранения. "Вчера вечером шестеро товарищей были госпитализированы", - сообщил Bild капитан Ренцо ди Лео, пресс-секретарь 37-й мотопехотной бригады.
О характере повреждений боевых машин пехоты не сообщается.
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