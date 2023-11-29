https://ria.ru/20231129/marder-1912513079.html
В ФРГ при столкновении двух БМП Marder пострадали 12 военных, сообщили СМИ
В ФРГ при столкновении двух БМП Marder пострадали 12 военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.11.2023
В ФРГ при столкновении двух БМП Marder пострадали 12 военных, сообщили СМИ
Две немецких БМП Marder столкнулись на учениях в центральной Германии, в результате чего пострадали 12 военнослужащих, сообщило во вторник издание Bild. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T00:38
2023-11-29T00:38
2023-11-29T00:39
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Две немецких БМП Marder столкнулись на учениях в центральной Германии, в результате чего пострадали 12 военнослужащих, сообщило во вторник издание Bild. Инцидент произошел в понедельник днем на полигоне вблизи города Бад-Зальцунген в Тюрингии, сообщается также о плохой видимости во время происшествия. Всего в обеих машинах находились 12 человек, все они получили легкие ранения. "Вчера вечером шестеро товарищей были госпитализированы", - сообщил Bild капитан Ренцо ди Лео, пресс-секретарь 37-й мотопехотной бригады. О характере повреждений боевых машин пехоты не сообщается.
https://ria.ru/20231121/samolet-1910712236.html
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германия, тюрингия, bild, в мире
Германия, Тюрингия, Bild, В мире
В ФРГ при столкновении двух БМП Marder пострадали 12 военных, сообщили СМИ
Bild: на учениях в ФРГ при столкновении двух БМП Marder пострадали 12 военных