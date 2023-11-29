https://ria.ru/20231129/malysh-1912532675.html

Во Владивостоке родился малыш весом более пяти килограммов

Во Владивостоке родился малыш весом более пяти килограммов - РИА Новости, 29.11.2023

Во Владивостоке родился малыш весом более пяти килограммов

Во Владивостоке в минувший понедельник появился на свет малыш весом более пяти килограммов, сообщает Минздрав Приморья в Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T07:44

2023-11-29T07:44

2023-11-29T09:24

хорошие новости

общество

владивосток

хасанский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912542373_0:335:2560:1775_1920x0_80_0_0_4ded4ac91d8423a044199f2e204a70f2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке в минувший понедельник появился на свет малыш весом более пяти килограммов, сообщает Минздрав Приморья в Telegram-канале. Мальчик появился на свет 27 ноября в городском роддоме № 3 в результате кесарева сечения."Операция прошла успешно, роженица чувствует себя превосходно. Итоговый вес малыша составил 5120 граммов, а рост — 60 сантиметров. Подобные параметры соответствуют 1,5 месяцам развития ребенка. <…> Такой крупный младенец редкость даже для больших родильных центров. Рожденный мальчик стал вторым ребенком в семье. Уже в скором времени мальчик с мамой отправятся домой", — говорится в сообщении Минздрава.Мама малыша приехала на роды во Владивосток из поселка Славянка Хасанского района.

https://ria.ru/20231129/nauka-1912385606.html

владивосток

хасанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владивосток, хасанский район