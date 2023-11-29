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Во Владивостоке родился малыш весом более пяти килограммов - РИА Новости, 29.11.2023
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07:44 29.11.2023 (обновлено: 09:24 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/malysh-1912532675.html
Во Владивостоке родился малыш весом более пяти килограммов
Во Владивостоке родился малыш весом более пяти килограммов - РИА Новости, 29.11.2023
Во Владивостоке родился малыш весом более пяти килограммов
Во Владивостоке в минувший понедельник появился на свет малыш весом более пяти килограммов, сообщает Минздрав Приморья в Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T07:44
2023-11-29T09:24
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке в минувший понедельник появился на свет малыш весом более пяти килограммов, сообщает Минздрав Приморья в Telegram-канале. Мальчик появился на свет 27 ноября в городском роддоме № 3 в результате кесарева сечения."Операция прошла успешно, роженица чувствует себя превосходно. Итоговый вес малыша составил 5120 граммов, а рост — 60 сантиметров. Подобные параметры соответствуют 1,5 месяцам развития ребенка. &lt;…&gt; Такой крупный младенец редкость даже для больших родильных центров. Рожденный мальчик стал вторым ребенком в семье. Уже в скором времени мальчик с мамой отправятся домой", — говорится в сообщении Минздрава.Мама малыша приехала на роды во Владивосток из поселка Славянка Хасанского района.
https://ria.ru/20231129/nauka-1912385606.html
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общество, владивосток, хасанский район
Хорошие новости, Общество, Владивосток, Хасанский район
Во Владивостоке родился малыш весом более пяти килограммов

Минздрав Приморья: во Владивостоке родился малыш весом более пяти килограммов

© Фото : Роддом № 3 г. Владивосток/TelegramМалыш с весом более 5 кг появился на свет в роддоме № 3 во Владивостоке
Малыш с весом более 5 кг появился на свет в роддоме № 3 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Роддом № 3 г. Владивосток/Telegram
Малыш с весом более 5 кг появился на свет в роддоме № 3 во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке в минувший понедельник появился на свет малыш весом более пяти килограммов, сообщает Минздрав Приморья в Telegram-канале.
Мальчик появился на свет 27 ноября в городском роддоме № 3 в результате кесарева сечения.
"Операция прошла успешно, роженица чувствует себя превосходно. Итоговый вес малыша составил 5120 граммов, а рост — 60 сантиметров. Подобные параметры соответствуют 1,5 месяцам развития ребенка. <…> Такой крупный младенец редкость даже для больших родильных центров. Рожденный мальчик стал вторым ребенком в семье. Уже в скором времени мальчик с мамой отправятся домой", — говорится в сообщении Минздрава.
Мама малыша приехала на роды во Владивосток из поселка Славянка Хасанского района.
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