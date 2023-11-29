https://ria.ru/20231129/lisichansk-1912578476.html

Варакин: Лисичанск в ЛНР может стать крупным промцентром

Варакин: Лисичанск в ЛНР может стать крупным промцентром - РИА Новости, 29.11.2023

Варакин: Лисичанск в ЛНР может стать крупным промцентром

Лисичанск в ЛНР может стать крупным промышленным центром, если разрушенные предприятия будут восстановлены, этот вопрос зависит от решения Минпромторга, сообщил РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:20

2023-11-29T11:20

2023-11-29T11:20

республика татарстан

лисичанск

луганская народная республика

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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Лисичанск в ЛНР может стать крупным промышленным центром, если разрушенные предприятия будут восстановлены, этот вопрос зависит от решения Минпромторга, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города. "Оба завода разрушены - и стекольный, и содовый, и разрушения составляют от 80 до 90%. Завод РТИ крупный тоже разрушен, пивзавод… Вопрос их восстановления зависит от того, какое решение примет министерство промышленности РФ", - сказал Варакин. По его словам, если восстановить такие крупные, мощные предприятия, как стекольный, содовый, нефтеперерабатывающий заводы на территории Лисичанска, город вполне может вернуть себе статус крупного промышленного центра, каким он был в советское время. "После Великой Отечественной войны Сталинград и всю страну из руин подняли. Восстановить можно все, самое главное - экономическая обоснованность. Но восстанавливать, на мой взгляд, однозначно надо, чтобы обеспечить людей рабочими местами. Экономика в городе должна жить и работать", - подчеркнул вице-премьер Татарстана. "Знаете, у нас есть очень интересные фотографии Лисичанска после освобождения в 1943-м году, тогда он был в руинах ничуть не меньше, чем сейчас, если не больше. Было бы желание, восстановить можно все", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru

https://ria.ru/20231129/lisichansk-1912577864.html

лисичанск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

лисичанск, луганская народная республика