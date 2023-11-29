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Варакин: Лисичанск в ЛНР может стать крупным промцентром - РИА Новости, 29.11.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
11:20 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/lisichansk-1912578476.html
Варакин: Лисичанск в ЛНР может стать крупным промцентром
Варакин: Лисичанск в ЛНР может стать крупным промцентром - РИА Новости, 29.11.2023
Варакин: Лисичанск в ЛНР может стать крупным промцентром
Лисичанск в ЛНР может стать крупным промышленным центром, если разрушенные предприятия будут восстановлены, этот вопрос зависит от решения Минпромторга, сообщил РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:20
2023-11-29T11:20
республика татарстан
лисичанск
луганская народная республика
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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Лисичанск в ЛНР может стать крупным промышленным центром, если разрушенные предприятия будут восстановлены, этот вопрос зависит от решения Минпромторга, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города. "Оба завода разрушены - и стекольный, и содовый, и разрушения составляют от 80 до 90%. Завод РТИ крупный тоже разрушен, пивзавод… Вопрос их восстановления зависит от того, какое решение примет министерство промышленности РФ", - сказал Варакин. По его словам, если восстановить такие крупные, мощные предприятия, как стекольный, содовый, нефтеперерабатывающий заводы на территории Лисичанска, город вполне может вернуть себе статус крупного промышленного центра, каким он был в советское время. "После Великой Отечественной войны Сталинград и всю страну из руин подняли. Восстановить можно все, самое главное - экономическая обоснованность. Но восстанавливать, на мой взгляд, однозначно надо, чтобы обеспечить людей рабочими местами. Экономика в городе должна жить и работать", - подчеркнул вице-премьер Татарстана. "Знаете, у нас есть очень интересные фотографии Лисичанска после освобождения в 1943-м году, тогда он был в руинах ничуть не меньше, чем сейчас, если не больше. Было бы желание, восстановить можно все", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
https://ria.ru/20231129/lisichansk-1912577864.html
лисичанск
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лисичанск, луганская народная республика
Республика Татарстан, Лисичанск, Луганская Народная Республика

Варакин: Лисичанск в ЛНР может стать крупным промцентром

© Фото : Telegram/Республика Татарстан Лисичанск в ЛНР может стать крупным промцентром
Лисичанск в ЛНР может стать крупным промцентром - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Telegram/Республика Татарстан
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Лисичанск в ЛНР может стать крупным промышленным центром, если разрушенные предприятия будут восстановлены, этот вопрос зависит от решения Минпромторга, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города.
"Оба завода разрушены - и стекольный, и содовый, и разрушения составляют от 80 до 90%. Завод РТИ крупный тоже разрушен, пивзавод… Вопрос их восстановления зависит от того, какое решение примет министерство промышленности РФ", - сказал Варакин.
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Варакин: Татарстан может расширить линейку поставок в Лисичанск
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По его словам, если восстановить такие крупные, мощные предприятия, как стекольный, содовый, нефтеперерабатывающий заводы на территории Лисичанска, город вполне может вернуть себе статус крупного промышленного центра, каким он был в советское время.
"После Великой Отечественной войны Сталинград и всю страну из руин подняли. Восстановить можно все, самое главное - экономическая обоснованность. Но восстанавливать, на мой взгляд, однозначно надо, чтобы обеспечить людей рабочими местами. Экономика в городе должна жить и работать", - подчеркнул вице-премьер Татарстана.
"Знаете, у нас есть очень интересные фотографии Лисичанска после освобождения в 1943-м году, тогда он был в руинах ничуть не меньше, чем сейчас, если не больше. Было бы желание, восстановить можно все", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
 
Республика ТатарстанЛисичанскЛуганская Народная Республика
 
 
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