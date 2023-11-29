https://ria.ru/20231129/kvest-1912365483.html

Проект "Другое Дело" запускает новогодний квест для всей семьи

Проект "Другое Дело" запускает новогодний квест для всей семьи - РИА Новости, 29.11.2023

Проект "Другое Дело" запускает новогодний квест для всей семьи

Проект "Другое Дело" запустит новогодний марафон с 25 декабря по 7 января "Всем по шапке!" (14+), в рамках которого участники будут создавать себе праздничное... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:57

2023-11-29T10:57

2023-11-29T11:13

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МОСКВА, 29 ноя – пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей". Проект "Другое Дело" запустит новогодний марафон с 25 декабря по 7 января "Всем по шапке!" (14+), в рамках которого участники будут создавать себе праздничное настроение, выполняя задания и узнавая все о традициях главной ночи в году, сообщает пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".Каждый день на интерактивной новогодней карте будут открываться новые тематические задания. За две недели участники пройдут тесты на тему праздника, прочитают познавательные статьи, а еще порадуют себя по-настоящему зимними и приятными активностями. На пути им попадутся секретные бонусы от Другого Дела.Выполнив все задания марафона, участники доберутся до главного приза: получат по шапке, а еще по варежкам и термостакану для горячих напитков. Призы достанутся 24 победителям, которые быстрее и точнее всех справятся с заданиями. Имена победителей марафона будут известны после 10 января."Долгожданные зимние выходные – отличное время, чтобы погрузиться в праздничную суету вместе с родными и друзьями. Марафон "Всем по шапке!" – это готовый рецепт насыщенного и веселого досуга. Участникам будут доступны разные задания на любой вкус, а самых активных и настойчивых ждут приятные новогодние бонусы. В прошлом году к марафону подключилось почти две тысячи человек со всей России", – отметил руководитель программы развития "Другое Дело" АНО "Россия – страна возможностей" Кирилл Хвиль.Принять участие в марафоне может любой пользователь мини-приложения "Другое Дело" в соцсети "ВКонтакте". Задания понравятся как школьникам, так и студентам; выполнять их можно в одиночку, но веселее – с друзьями или с семьей. За все активности участники получат баллы Другого Дела, которые можно обменять на приятные бонусы – стажировки, встречи со знаменитостями, билеты в музеи, на концерты и многое другое.Партнерами акции выступают представители бизнеса, молодежные организации, а также канал медиа АЧБД ("А что будет дальше?"). Реклама, АНО "Россия – страна возможностей", erid: 4CQwVszH9pWuKS7pYEC

https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831131889.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы