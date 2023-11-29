https://ria.ru/20231129/kursy-1912539478.html

"Московская техническая школа" открыла 16 курсов по беспилотному транспорту

"Московская техническая школа" открыла 16 курсов по беспилотному транспорту - РИА Новости, 29.11.2023

"Московская техническая школа" открыла 16 курсов по беспилотному транспорту

В рамках проекта "Московская техническая школа" ("МТШ") для инженеров стало доступно 16 образовательных курсов по направлению "Беспилотный транспорт", сообщил... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:14

2023-11-29T10:14

2023-11-29T10:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В рамках проекта "Московская техническая школа" ("МТШ") для инженеров стало доступно 16 образовательных курсов по направлению "Беспилотный транспорт", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он уточнил, что в "МТШ" предлагается широкий перечень образовательных программ по разработке и использованию беспилотного транспорта."Это способствует развитию технологий и подготовке квалифицированных специалистов по данному направлению. На сегодняшний день московским промышленникам доступно 16 курсов, которые разработаны с партнерами этого проекта. Их число будет расти, поскольку области применения беспилотных систем постоянно расширяются", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что среди доступных курсов – "Оператор беспилотного летательного аппарата самолетного и мультироторного типа", "Сертификация БАС", "Основы устройства и управления FPV-дронами", а также "Проектирование автопилотов беспилотных летательных аппаратов" и прочие. Разрабатывали данные программы специалисты Московского авиационного института, Московского физико-технического института, Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ, Московского Политеха, Российского технологического университета, а также Московского технического университета связи и информатики.В свою очередь, директор дирекции "Аэромобильность" МАИ Андрей Замковой подчеркнул важность данных программ обучения для отрасли аэромобильности в стране. На данный момент беспилотники применяются в различных сферах: строительство, логистика, мониторинг территорий, поиск пропавших людей, сельское хозяйство, нефтедобывающая промышленность и прочее.В столице активно развивается направление беспилотного транспорта. В пресс-службе ДИПП напомнили, что 23 ноября зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и столичный градоначальник Сергей Собянин открыли в индустриальном парке "Руднево" Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем. Он объединяет ведущих отечественных разработчиков и производителей беспилотных аппаратов и цифровых геоинформационных платформ. Его резидентами стали двенадцать компаний. Срок создания Центра не превышает одного года."МТШ" – проект столичного правительства, который был создан в 2021 году. Он открылся для повышения квалификации инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. Для сотрудников предприятий предусмотрено более 120 программ повышения квалификации. За время работы здесь подготовили порядка 1,4 тыс. инженеров.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский