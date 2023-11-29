https://ria.ru/20231129/krym-1912644980.html

В Крыму назвали количество человек, оставшихся без электроснабжения

В Крыму назвали количество человек, оставшихся без электроснабжения - РИА Новости, 29.11.2023

В Крыму назвали количество человек, оставшихся без электроснабжения

Около 45 тысяч человек остаются в Крыму без света после циклона, сообщил журналистам в среду республиканский министр ЧС Сергей Садаклиев. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:16

2023-11-29T14:16

2023-11-29T14:29

происшествия

республика крым

евпатория

саки (крым)

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильный шторм на черноморском побережье россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Около 45 тысяч человек остаются в Крыму без света после циклона, сообщил журналистам в среду республиканский министр ЧС Сергей Садаклиев."По состоянию на 13.00 (мск), у нас без электроэнергии остается порядка 45 тысяч человек. В связи с этим увеличено количество бригад до 201, привлечено 80 единиц техники для восстановительных работ" , - сказал Садаклиев.До сих пор без электроэнергии и, соответственно, не выдают тепло шесть котельных. Без водоснабжения остаются 61 населенный пункт Крыма (накануне их было больше 120), отметил министр.По всему Крыму нужно убрать более тысячи упавших деревьев. Продолжается откачка воды из порядка 100 домов, которые подтоплены морской и дождевой водой в прибрежной зоне Евпатории и находящемся рядом селе Прибрежное, добавил Садаклиев.Ранее гидрометцентр Крыма и МЧС объявили на вторник и среду новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.

https://ria.ru/20231129/uscherb-1912559785.html

республика крым

евпатория

саки (крым)

севастополь

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происшествия, республика крым, евпатория, саки (крым), севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии