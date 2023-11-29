Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали количество человек, оставшихся без электроснабжения - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 29.11.2023 (обновлено: 14:29 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/krym-1912644980.html
В Крыму назвали количество человек, оставшихся без электроснабжения
В Крыму назвали количество человек, оставшихся без электроснабжения - РИА Новости, 29.11.2023
В Крыму назвали количество человек, оставшихся без электроснабжения
Около 45 тысяч человек остаются в Крыму без света после циклона, сообщил журналистам в среду республиканский министр ЧС Сергей Садаклиев. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:16
2023-11-29T14:29
происшествия
республика крым
евпатория
саки (крым)
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильный шторм на черноморском побережье россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912072512_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_611b16c35073c6590f36f299b0c20873.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Около 45 тысяч человек остаются в Крыму без света после циклона, сообщил журналистам в среду республиканский министр ЧС Сергей Садаклиев."По состоянию на 13.00 (мск), у нас без электроэнергии остается порядка 45 тысяч человек. В связи с этим увеличено количество бригад до 201, привлечено 80 единиц техники для восстановительных работ" , - сказал Садаклиев.До сих пор без электроэнергии и, соответственно, не выдают тепло шесть котельных. Без водоснабжения остаются 61 населенный пункт Крыма (накануне их было больше 120), отметил министр.По всему Крыму нужно убрать более тысячи упавших деревьев. Продолжается откачка воды из порядка 100 домов, которые подтоплены морской и дождевой водой в прибрежной зоне Евпатории и находящемся рядом селе Прибрежное, добавил Садаклиев.Ранее гидрометцентр Крыма и МЧС объявили на вторник и среду новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
https://ria.ru/20231129/uscherb-1912559785.html
республика крым
евпатория
саки (крым)
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912072512_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_18874defe395c2494f9ef757ddda9200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, евпатория, саки (крым), севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Республика Крым, Евпатория, Саки (Крым), Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Крыму назвали количество человек, оставшихся без электроснабжения

Садаклиев: около 45 тысяч человек остаются без электроснабжения из-за циклона

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму
Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Около 45 тысяч человек остаются в Крыму без света после циклона, сообщил журналистам в среду республиканский министр ЧС Сергей Садаклиев.
«
"По состоянию на 13.00 (мск), у нас без электроэнергии остается порядка 45 тысяч человек. В связи с этим увеличено количество бригад до 201, привлечено 80 единиц техники для восстановительных работ" , - сказал Садаклиев.
До сих пор без электроэнергии и, соответственно, не выдают тепло шесть котельных. Без водоснабжения остаются 61 населенный пункт Крыма (накануне их было больше 120), отметил министр.
По всему Крыму нужно убрать более тысячи упавших деревьев. Продолжается откачка воды из порядка 100 домов, которые подтоплены морской и дождевой водой в прибрежной зоне Евпатории и находящемся рядом селе Прибрежное, добавил Садаклиев.
Ранее гидрометцентр Крыма и МЧС объявили на вторник и среду новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В Крыму подсчитали сумму ущерба инфраструктуре полуострова от стихии
Вчера, 10:34
 
ПроисшествияРеспублика КрымЕвпаторияСаки (Крым)СевастопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала