https://ria.ru/20231129/konflikt-1912766193.html
Гумпаузы в Газе должны стать прологом к прекращению огня, заявил Небензя
Гумпаузы в Газе должны стать прологом к прекращению огня, заявил Небензя - РИА Новости, 29.11.2023
Гумпаузы в Газе должны стать прологом к прекращению огня, заявил Небензя
Важно, чтобы гумпаузы в Газе стали прологом к прекращению огня, а не "зеленым светом" на продолжение Израилем кровопролития, заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:27
2023-11-29T21:27
2023-11-29T21:27
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ООН, 29 ноя — РИА Новости. Важно, чтобы гумпаузы в Газе стали прологом к прекращению огня, а не "зеленым светом" на продолжение Израилем кровопролития, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Важно, чтобы гуманитарные паузы и решение остро стоящих гуманитарных вопросов перед сектором Газа стали прологом к прекращению огня, а не де-факто зеленым светом на продолжение Израилем кровопролития в Газе", — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено еще на два дня.
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в мире, израиль, василий небензя, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар
В мире, Израиль, Василий Небензя, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар
Гумпаузы в Газе должны стать прологом к прекращению огня, заявил Небензя
Небензя призвал использовать гумпаузы как пролог к прекращению огня в Газе