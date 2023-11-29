https://ria.ru/20231129/karta-1912767802.html
В России рассмотрят возможность расширения действия Менделеевской карты
В России рассмотрят возможность расширения действия Менделеевской карты - РИА Новости, 29.11.2023
В России рассмотрят возможность расширения действия Менделеевской карты
Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос расширения действия Менделеевской карты. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T21:46
2023-11-29T21:46
2023-11-29T21:46
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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос расширения действия Менделеевской карты. "Для расширения действия этой Менделеевской карты надо, чтобы правительство проработало, возможна ли, и с какого времени поддержка со стороны федерального бюджета", — сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. По его словам, сейчас бюджет практически принят, внести туда дополнительные изменения будет не просто. "Идея хорошая, подумаем, как ее реализовать",- добавил президент. Путин отметил, что механизм для реализации расширения карты просто — "деньги на стол надо". "Силуанов (Антон, глава Минфина) скажет — давай деньги. Будет плакать, что денег нет", — сказал он. Путин сообщил, что Менделеевская карта и Пушкинская карта действуют на разных принципах: если первая основана на том, что преференции предоставляются компаниями, то источником финансирования второй является бюджет. "В данном случае (деньги выделяют на менделеевскую карту - ред.) партнеры - крупные компании, для них это крупные расходы, это же не бюджетные деньги. Конечно, это (Менделеевская карта) нужна, обязательно это сделаем, проговорим и с теми, кто финансирует эту работу в рамках Менделеевской карты",- сказал он. Менделеевская карта - это проект поддержки молодых ученых, талантливой молодежи. Проект Менделеевская карта имеет в своем составе три целевые аудитории - школьники, студенты, а также молодые ученые. Ключевой задачей помимо поддержки молодых исследователей является помощь молодежи в выборе профессии, это популяризация профессии ученого, мотивация молодежи заниматься наукой.
https://ria.ru/20231129/belok-1912758528.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
В России рассмотрят возможность расширения действия Менделеевской карты
Путин поручил проработать вопрос расширения действия Менделеевской карты
СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос расширения действия Менделеевской карты.
"Для расширения действия этой Менделеевской карты надо, чтобы правительство проработало, возможна ли, и с какого времени поддержка со стороны федерального бюджета", — сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.
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По его словам, сейчас бюджет практически принят, внести туда дополнительные изменения будет не просто. "Идея хорошая, подумаем, как ее реализовать",- добавил президент.
Путин отметил, что механизм для реализации расширения карты просто — "деньги на стол надо". "Силуанов (Антон, глава Минфина) скажет — давай деньги. Будет плакать, что денег нет", — сказал он.
Путин сообщил, что Менделеевская карта и Пушкинская карта действуют на разных принципах: если первая основана на том, что преференции предоставляются компаниями, то источником финансирования второй является бюджет.
"В данном случае (деньги выделяют на менделеевскую карту - ред.) партнеры - крупные компании, для них это крупные расходы, это же не бюджетные деньги. Конечно, это (Менделеевская карта) нужна, обязательно это сделаем, проговорим и с теми, кто финансирует эту работу в рамках Менделеевской карты",- сказал он.
Менделеевская карта - это проект поддержки молодых ученых, талантливой молодежи. Проект Менделеевская карта имеет в своем составе три целевые аудитории - школьники, студенты, а также молодые ученые. Ключевой задачей помимо поддержки молодых исследователей является помощь молодежи в выборе профессии, это популяризация профессии ученого, мотивация молодежи заниматься наукой.
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