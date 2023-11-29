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Жителя Кузбасса задержали за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ
Жителя Кузбасса задержали за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
Жителя Кузбасса задержали за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ
В Кемерово задержали мужчину, который пытался выехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T06:23
2023-11-29T06:23
2023-11-29T10:10
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КЕМЕРОВО, 29 ноя — РИА Новости. В Кемерово задержали мужчину, который пытался выехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ."Задержан 36-летний житель региона, принявший решение о выезде на территорию Украины и вступлении в состав украинского военизированного формирования", — говорится в сообщении.Как выяснили оперативники, задержанный через интернет-мессенджер списался с неустановленным координатором на Украине и выразил желание отправиться туда для участия в боевых действиях против российской армии.Он заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрел камуфляж, аптечку, средства связи и билеты на самолет и поезд, чтобы выехать на Украину. Его задержали в аэропорту при регистрации на рейс.Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.Суд отправил задержанного под стражу.
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кемерово, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, вооруженные силы рф, россия
Кемерово, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Вооруженные силы РФ, Россия
Жителя Кузбасса задержали за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ
ФСБ задержала в аэропорту Кемерово желавшего воевать за ВСУ мужчину
КЕМЕРОВО, 29 ноя — РИА Новости. В Кемерово задержали мужчину, который пытался выехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ.
"Задержан 36-летний житель региона, принявший решение о выезде на территорию Украины и вступлении в состав украинского военизированного формирования", — говорится в сообщении.
Как выяснили оперативники, задержанный через интернет-мессенджер списался с неустановленным координатором на Украине и выразил желание отправиться туда для участия в боевых действиях против российской армии.
Он заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрел камуфляж, аптечку, средства связи и билеты на самолет и поезд, чтобы выехать на Украину. Его задержали в аэропорту при регистрации на рейс.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.
Суд отправил задержанного под стражу.
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