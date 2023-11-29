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Жителя Кузбасса задержали за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
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06:23 29.11.2023 (обновлено: 10:10 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/gosizmena-1912527818.html
Жителя Кузбасса задержали за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ
Жителя Кузбасса задержали за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
Жителя Кузбасса задержали за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ
В Кемерово задержали мужчину, который пытался выехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T06:23
2023-11-29T10:10
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вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
вооруженные силы рф
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КЕМЕРОВО, 29 ноя — РИА Новости. В Кемерово задержали мужчину, который пытался выехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ."Задержан 36-летний житель региона, принявший решение о выезде на территорию Украины и вступлении в состав украинского военизированного формирования", — говорится в сообщении.Как выяснили оперативники, задержанный через интернет-мессенджер списался с неустановленным координатором на Украине и выразил желание отправиться туда для участия в боевых действиях против российской армии.Он заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрел камуфляж, аптечку, средства связи и билеты на самолет и поезд, чтобы выехать на Украину. Его задержали в аэропорту при регистрации на рейс.Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.Суд отправил задержанного под стражу.
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Кемерово, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Вооруженные силы РФ, Россия
Жителя Кузбасса задержали за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ

ФСБ задержала в аэропорту Кемерово желавшего воевать за ВСУ мужчину

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 29 ноя — РИА Новости. В Кемерово задержали мужчину, который пытался выехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ.
"Задержан 36-летний житель региона, принявший решение о выезде на территорию Украины и вступлении в состав украинского военизированного формирования", — говорится в сообщении.
Как выяснили оперативники, задержанный через интернет-мессенджер списался с неустановленным координатором на Украине и выразил желание отправиться туда для участия в боевых действиях против российской армии.
Он заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрел камуфляж, аптечку, средства связи и билеты на самолет и поезд, чтобы выехать на Украину. Его задержали в аэропорту при регистрации на рейс.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.
Суд отправил задержанного под стражу.
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