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Жителя Кузбасса задержали за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ

Жителя Кузбасса задержали за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023

Жителя Кузбасса задержали за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ

В Кемерово задержали мужчину, который пытался выехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T06:23

2023-11-29T06:23

2023-11-29T10:10

кемерово

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вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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КЕМЕРОВО, 29 ноя — РИА Новости. В Кемерово задержали мужчину, который пытался выехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ."Задержан 36-летний житель региона, принявший решение о выезде на территорию Украины и вступлении в состав украинского военизированного формирования", — говорится в сообщении.Как выяснили оперативники, задержанный через интернет-мессенджер списался с неустановленным координатором на Украине и выразил желание отправиться туда для участия в боевых действиях против российской армии.Он заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрел камуфляж, аптечку, средства связи и билеты на самолет и поезд, чтобы выехать на Украину. Его задержали в аэропорту при регистрации на рейс.Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.Суд отправил задержанного под стражу.

https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html

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кемерово, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, вооруженные силы рф, россия