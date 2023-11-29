Рейтинг@Mail.ru
В Приморье один человек погиб, четыре пострадали при ДТП - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 29.11.2023 (обновлено: 09:51 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/dtp-1912538553.html
В Приморье один человек погиб, четыре пострадали при ДТП
В Приморье один человек погиб, четыре пострадали при ДТП - РИА Новости, 29.11.2023
В Приморье один человек погиб, четыре пострадали при ДТП
Один человек погиб и еще четыре, в том числе беременная женщина, пострадали в результате лобового столкновения Камаза и легкового автомобиля в Приморье,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:56
2023-11-29T09:51
происшествия
авто
уссурийский городской округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912546764_0:66:1241:764_1920x0_80_0_0_b8b7355f9f04708513052d607560215c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и еще четыре, в том числе беременная женщина, пострадали в результате лобового столкновения Камаза и легкового автомобиля в Приморье, сообщает прокуратура Приморья в Telegram. Смертельная авария произошла утром во вторник на автомобильной дороге "Доброполье - Николо-Львовское" в Уссурийском городском округе, отмечается в сообщении. "Предварительно уставлено, что транспортные средства двигались во встречном направлении, однако в какой-то момент Toyota Prius выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Камазом. В результате ДТП от полученных травм на месте погибла пассажирка Toyota Prius, водитель и еще трое пассажиров, в том числе беременная женщина, госпитализированы с различными травмами. Водитель большегруза не пострадал", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Отмечается, что ход и результаты организованной по факту ДТП доследственной проверки проконтролирует Уссурийская городская прокуратура.
https://ria.ru/20231128/obustroystvo_dorog-1912491688.html
уссурийский городской округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912546764_162:0:1181:764_1920x0_80_0_0_55f9bbeff1703320295b0ce3ac7f3a76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, уссурийский городской округ
Происшествия, Авто, Уссурийский городской округ
В Приморье один человек погиб, четыре пострадали при ДТП

Прокуратура: в Приморье один человек погиб и четыре пострадали в ДТП

© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram ДТП на автомобильной дороге "Доброполье - Николо-Львовское" с участием Камаза и Toyota Prius
ДТП на автомобильной дороге Доброполье - Николо-Львовское с участием Камаза и Toyota Prius - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
ДТП на автомобильной дороге "Доброполье - Николо-Львовское" с участием Камаза и Toyota Prius
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и еще четыре, в том числе беременная женщина, пострадали в результате лобового столкновения Камаза и легкового автомобиля в Приморье, сообщает прокуратура Приморья в Telegram.
Смертельная авария произошла утром во вторник на автомобильной дороге "Доброполье - Николо-Львовское" в Уссурийском городском округе, отмечается в сообщении.
«
"Предварительно уставлено, что транспортные средства двигались во встречном направлении, однако в какой-то момент Toyota Prius выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Камазом. В результате ДТП от полученных травм на месте погибла пассажирка Toyota Prius, водитель и еще трое пассажиров, в том числе беременная женщина, госпитализированы с различными травмами. Водитель большегруза не пострадал", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что ход и результаты организованной по факту ДТП доследственной проверки проконтролирует Уссурийская городская прокуратура.
Правительство Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В Оренбуржье разработают план по обустройству дорог для снижения ДТП
Вчера, 20:19
 
ПроисшествияАвтоУссурийский городской округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала