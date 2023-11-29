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В Приморье один человек погиб, четыре пострадали при ДТП
В Приморье один человек погиб, четыре пострадали при ДТП - РИА Новости, 29.11.2023
В Приморье один человек погиб, четыре пострадали при ДТП
Один человек погиб и еще четыре, в том числе беременная женщина, пострадали в результате лобового столкновения Камаза и легкового автомобиля в Приморье,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:56
2023-11-29T08:56
2023-11-29T09:51
происшествия
авто
уссурийский городской округ
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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и еще четыре, в том числе беременная женщина, пострадали в результате лобового столкновения Камаза и легкового автомобиля в Приморье, сообщает прокуратура Приморья в Telegram. Смертельная авария произошла утром во вторник на автомобильной дороге "Доброполье - Николо-Львовское" в Уссурийском городском округе, отмечается в сообщении. "Предварительно уставлено, что транспортные средства двигались во встречном направлении, однако в какой-то момент Toyota Prius выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Камазом. В результате ДТП от полученных травм на месте погибла пассажирка Toyota Prius, водитель и еще трое пассажиров, в том числе беременная женщина, госпитализированы с различными травмами. Водитель большегруза не пострадал", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Отмечается, что ход и результаты организованной по факту ДТП доследственной проверки проконтролирует Уссурийская городская прокуратура.
https://ria.ru/20231128/obustroystvo_dorog-1912491688.html
уссурийский городской округ
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происшествия, авто, уссурийский городской округ
Происшествия, Авто, Уссурийский городской округ
В Приморье один человек погиб, четыре пострадали при ДТП
Прокуратура: в Приморье один человек погиб и четыре пострадали в ДТП