https://ria.ru/20231129/dtp-1912538553.html

В Приморье один человек погиб, четыре пострадали при ДТП

В Приморье один человек погиб, четыре пострадали при ДТП - РИА Новости, 29.11.2023

В Приморье один человек погиб, четыре пострадали при ДТП

Один человек погиб и еще четыре, в том числе беременная женщина, пострадали в результате лобового столкновения Камаза и легкового автомобиля в Приморье,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T08:56

2023-11-29T08:56

2023-11-29T09:51

происшествия

авто

уссурийский городской округ

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ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и еще четыре, в том числе беременная женщина, пострадали в результате лобового столкновения Камаза и легкового автомобиля в Приморье, сообщает прокуратура Приморья в Telegram. Смертельная авария произошла утром во вторник на автомобильной дороге "Доброполье - Николо-Львовское" в Уссурийском городском округе, отмечается в сообщении. "Предварительно уставлено, что транспортные средства двигались во встречном направлении, однако в какой-то момент Toyota Prius выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Камазом. В результате ДТП от полученных травм на месте погибла пассажирка Toyota Prius, водитель и еще трое пассажиров, в том числе беременная женщина, госпитализированы с различными травмами. Водитель большегруза не пострадал", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Отмечается, что ход и результаты организованной по факту ДТП доследственной проверки проконтролирует Уссурийская городская прокуратура.

https://ria.ru/20231128/obustroystvo_dorog-1912491688.html

уссурийский городской округ

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происшествия, авто, уссурийский городской округ