https://ria.ru/20231129/dostupnost-1912572342.html
В Москве специалисты улучшили транспортную доступность кластера "Ломоносов"
В Москве специалисты улучшили транспортную доступность кластера "Ломоносов" - РИА Новости, 29.11.2023
В Москве специалисты улучшили транспортную доступность кластера "Ломоносов"
Специалисты городского хозяйства в рамках первого этапа благоустройства возле кластера "Ломоносов" улучшили пешеходную и транспортную доступность, сообщил... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:02
2023-11-29T11:02
2023-11-29T11:02
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства в рамках первого этапа благоустройства возле кластера "Ломоносов" улучшили пешеходную и транспортную доступность, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году провели комплексные работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности флагманского кластера "Ломоносов", который стал частью Инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". С учетом пожеланий сотрудников кластера обустроили удобные пешеходные маршруты и подъезды для транспорта, смонтировали энергоэффективное освещение. В границы работ первого этапа вошел Проектируемый проезд №6453", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что специалисты демонтировали старые опоры освещения и разместили более 30 фонарей с энергоэффективными светильниками и почти 40 уличных торшеров. "В рамках проекта обновили около 4,8 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах и почти 8,2 тысячи "квадратов" на проезжей части. Для автомобилистов организовали 120 парковочных мест, нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения. В районе кластера разбили 2,6 тысячи квадратных метров газона", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на втором этапе благоустройства, который пройдет в 2024 году, в зону работ планируется включить Проектируемые проезды №1190 и №1194, которые соединят площадь у гимназии МГУ с улицей Светланова и Раменским бульваром и создадут удобные пешеходные пути и проезды к метро "Ломоносовский проспект" и "Раменки".
https://ria.ru/20231129/bochkarev-1912567175.html
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
В Москве специалисты улучшили транспортную доступность кластера "Ломоносов"
В Москве специалисты улучшили транспортную доступность кластера "Ломоносов"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства в рамках первого этапа благоустройства возле кластера "Ломоносов" улучшили пешеходную и транспортную доступность, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году провели комплексные работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности флагманского кластера "Ломоносов", который стал частью Инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". С учетом пожеланий сотрудников кластера обустроили удобные пешеходные маршруты и подъезды для транспорта, смонтировали энергоэффективное освещение. В границы работ первого этапа вошел Проектируемый проезд №6453", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что специалисты демонтировали старые опоры освещения и разместили более 30 фонарей с энергоэффективными светильниками и почти 40 уличных торшеров.
"В рамках проекта обновили около 4,8 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах и почти 8,2 тысячи "квадратов" на проезжей части. Для автомобилистов организовали 120 парковочных мест, нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения. В районе кластера разбили 2,6 тысячи квадратных метров газона", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на втором этапе благоустройства, который пройдет в 2024 году, в зону работ планируется включить Проектируемые проезды №1190 и №1194, которые соединят площадь у гимназии МГУ с улицей Светланова и Раменским бульваром и создадут удобные пешеходные пути и проезды к метро "Ломоносовский проспект" и "Раменки".
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