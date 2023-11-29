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Житель Чувашии поджег знакомую, облив легковоспламеняющейся жидкостью - РИА Новости, 29.11.2023
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17:27 29.11.2023 (обновлено: 17:31 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/chuvashiya-1912706197.html
Житель Чувашии поджег знакомую, облив легковоспламеняющейся жидкостью
Житель Чувашии поджег знакомую, облив легковоспламеняющейся жидкостью - РИА Новости, 29.11.2023
Житель Чувашии поджег знакомую, облив легковоспламеняющейся жидкостью
Житель Чувашии облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег подругу, женщина в больнице с ожогами, мужчина арестован, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:27
2023-11-29T17:31
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Житель Чувашии облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег подругу, женщина в больнице с ожогами, мужчина арестован, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. 27 ноября 36-летний житель города Козловка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде многоквартирного жилого дома, в ходе ссоры со своей знакомой облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате женщина получила ожоги не менее 60% тела, она госпитализирована. "Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20231128/neizvestnyy-1912508418.html
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
Житель Чувашии поджег знакомую, облив легковоспламеняющейся жидкостью

В Чувашии мужчина облил знакомую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Житель Чувашии облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег подругу, женщина в больнице с ожогами, мужчина арестован, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.
27 ноября 36-летний житель города Козловка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде многоквартирного жилого дома, в ходе ссоры со своей знакомой облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате женщина получила ожоги не менее 60% тела, она госпитализирована.
"Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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