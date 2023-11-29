Рейтинг@Mail.ru
Героями нового проекта Константина Богомолова могут стать простые россияне - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:46 29.11.2023 (обновлено: 14:14 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/bogomolov-1912635291.html
Героями нового проекта Константина Богомолова могут стать простые россияне
Героями нового проекта Константина Богомолова могут стать простые россияне - РИА Новости, 29.11.2023
Героями нового проекта Константина Богомолова могут стать простые россияне
Режиссер Константин Богомолов объявил о поиске главных героев для нового авторского проекта "Голоса страны", в котором могут принять участия все желающие,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:46
2023-11-29T14:14
культура
константин богомолов
спектакль
проект
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894378836_0:218:3078:1949_1920x0_80_0_0_e2d16f5f0c0b5ecf28187bb1c209c80c.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов объявил о поиске главных героев для нового авторского проекта "Голоса страны", в котором могут принять участия все желающие, сообщили РИА Новости в пресс-службе инициативы. "Константин Богомолов ищет героев для спектаклей по всей стране. Стать героем постановок может любой россиянин, заполнивший анкету со своей историей на сайте. Выбранные истории на сцене сыграют Александра Ребенок, Виктор Вержбицкий, Игорь Миркурбанов, Александр Збруев и другие известные артисты", — говорится в сообщении. По задумке 12 документальных моноспектаклей расскажут истории простых людей, работа и энергия которых ежедневно меняют жизнь к лучшему. Для участия необходимо оставить заявку со своей историей на сайте до 20 декабря. В конце декабря команда проекта отберет лучшие из них, а в январе драматурги и фотографы приедут к их авторам, чтобы создать театральные пьесы. "Мы поставим спектакли о героях не в классическом понимании этого слова – о людях, чья добросовестная работа оказывает огромное влияние на общество. Но они не знают об этом и выполняют ее как что-то само собой разумеющееся. Я задумывал этот проект с мыслью, что в ежедневном труде есть романтика, достойная пьесы", — цитируют Богомолова в пресс-службе. Планируется начать с 12 постановок, а затем, возможно, в следующем году "страна услышит новые "голоса". Премьеры спектаклей запланированы на март 2024 года в рамках фестиваля "Россия" на ВДНХ. Трансляции постановок будут организованы в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Культура.РФ", добавили организаторы. По итогам проекта также будет издана книга, в которую войдут истории всех героев и их фотосессии. Генеральный информационный партнер – РИА Новости.
https://ria.ru/20230914/teatr-1896131782.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894378836_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_4d63c3c6de2abad2317cff29128745f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин богомолов, спектакль, проект, новости культуры
Культура, Константин Богомолов, Спектакль, Проект, Новости культуры
Героями нового проекта Константина Богомолова могут стать простые россияне

Героями нового проекта Богомолова "Голоса страны" могут стать простые россияне

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов объявил о поиске главных героев для нового авторского проекта "Голоса страны", в котором могут принять участия все желающие, сообщили РИА Новости в пресс-службе инициативы.
«
"Константин Богомолов ищет героев для спектаклей по всей стране. Стать героем постановок может любой россиянин, заполнивший анкету со своей историей на сайте. Выбранные истории на сцене сыграют Александра Ребенок, Виктор Вержбицкий, Игорь Миркурбанов, Александр Збруев и другие известные артисты", — говорится в сообщении.
По задумке 12 документальных моноспектаклей расскажут истории простых людей, работа и энергия которых ежедневно меняют жизнь к лучшему. Для участия необходимо оставить заявку со своей историей на сайте до 20 декабря. В конце декабря команда проекта отберет лучшие из них, а в январе драматурги и фотографы приедут к их авторам, чтобы создать театральные пьесы.
«
"Мы поставим спектакли о героях не в классическом понимании этого слова – о людях, чья добросовестная работа оказывает огромное влияние на общество. Но они не знают об этом и выполняют ее как что-то само собой разумеющееся. Я задумывал этот проект с мыслью, что в ежедневном труде есть романтика, достойная пьесы", — цитируют Богомолова в пресс-службе.
Планируется начать с 12 постановок, а затем, возможно, в следующем году "страна услышит новые "голоса".
Премьеры спектаклей запланированы на март 2024 года в рамках фестиваля "Россия" на ВДНХ. Трансляции постановок будут организованы в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Культура.РФ", добавили организаторы. По итогам проекта также будет издана книга, в которую войдут истории всех героев и их фотосессии.
Генеральный информационный партнер – РИА Новости.
Спектакль Дачники на Бали, или Асса 30 лет спустя в театре на Бронной - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Что там у поуехавших? Богомолов показал, как живут релоканты на Бали
14 сентября, 08:00
 
КультураКонстантин БогомоловСпектакльПроектНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала