https://ria.ru/20231129/bogomolov-1912635291.html

Героями нового проекта Константина Богомолова могут стать простые россияне

Героями нового проекта Константина Богомолова могут стать простые россияне - РИА Новости, 29.11.2023

Героями нового проекта Константина Богомолова могут стать простые россияне

Режиссер Константин Богомолов объявил о поиске главных героев для нового авторского проекта "Голоса страны", в котором могут принять участия все желающие,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:46

2023-11-29T13:46

2023-11-29T14:14

культура

константин богомолов

спектакль

проект

новости культуры

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов объявил о поиске главных героев для нового авторского проекта "Голоса страны", в котором могут принять участия все желающие, сообщили РИА Новости в пресс-службе инициативы. "Константин Богомолов ищет героев для спектаклей по всей стране. Стать героем постановок может любой россиянин, заполнивший анкету со своей историей на сайте. Выбранные истории на сцене сыграют Александра Ребенок, Виктор Вержбицкий, Игорь Миркурбанов, Александр Збруев и другие известные артисты", — говорится в сообщении. По задумке 12 документальных моноспектаклей расскажут истории простых людей, работа и энергия которых ежедневно меняют жизнь к лучшему. Для участия необходимо оставить заявку со своей историей на сайте до 20 декабря. В конце декабря команда проекта отберет лучшие из них, а в январе драматурги и фотографы приедут к их авторам, чтобы создать театральные пьесы. "Мы поставим спектакли о героях не в классическом понимании этого слова – о людях, чья добросовестная работа оказывает огромное влияние на общество. Но они не знают об этом и выполняют ее как что-то само собой разумеющееся. Я задумывал этот проект с мыслью, что в ежедневном труде есть романтика, достойная пьесы", — цитируют Богомолова в пресс-службе. Планируется начать с 12 постановок, а затем, возможно, в следующем году "страна услышит новые "голоса". Премьеры спектаклей запланированы на март 2024 года в рамках фестиваля "Россия" на ВДНХ. Трансляции постановок будут организованы в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Культура.РФ", добавили организаторы. По итогам проекта также будет издана книга, в которую войдут истории всех героев и их фотосессии. Генеральный информационный партнер – РИА Новости.

https://ria.ru/20230914/teatr-1896131782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

константин богомолов, спектакль, проект, новости культуры