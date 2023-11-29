https://ria.ru/20231129/biometriya-1912778346.html

Почти полмиллиона россиян зарегистрировали биометрические данные в ЕБС

Почти полмиллиона россиян зарегистрировали биометрические данные в ЕБС - РИА Новости, 29.11.2023

Почти полмиллиона россиян зарегистрировали биометрические данные в ЕБС

Количество россиян, зарегистрировавших биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС), приближается к полумиллиону, об этом журналистам сообщили в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T23:27

2023-11-29T23:27

2023-11-29T23:30

общество

дмитрий григоренко

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844120595_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_1c9cfec3f4635f5e321d7900011ddaa1.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Количество россиян, зарегистрировавших биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС), приближается к полумиллиону, об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором системы. С 1 июня в силу вступили нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные теперь будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы. Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны передать эти данные до 30 сентября 2023 года. Отказаться от регистрации биометрии человек может через МФЦ, если не планирует пользоваться такой технологией в будущем. "Действительно, на сегодняшний день число граждан, самостоятельно зарегистрировавшихся в государственной Единой биометрической системе, приближается к отметке в полмиллиона. Это свидетельствует о высоком интересе людей к инновационным сервисам и современным технологиям, делающим повседневную жизнь проще", - говорится в сообщении. "Высокий спрос на подтвержденную биометрию связан прежде всего с тем, что она открывает доступ ко всем биометрическим услугам. "Упрощенка", в свою очередь, привлекает людей максимально комфортным процессом регистрации", - рассказали в ЦБТ. Пользователям, зарегистрировавшим данные упрощенным образом, до конца года будет доступен ряд услуг, среди которых покупки в магазинах и интернете на сумму до 2,5 тысяч рублей, оплата проезда в общественном транспорте, проход в офис. Список услуг, доступных после регистрации биометрии упрощенно, будет расширяться. В ЦБТ отметили, что в последние несколько месяцев отмечается наибольший приток пользователей: упрощенную биометрию каждый день регистрируют порядка 1,2 тысячи человек, а подтвержденную – около 2 тысяч. Сообщается, что за 2023 год в Единой биометрической системе зарегистрировалось больше пользователей, чем за все предыдущие годы с момента создания системы в 2018 году. "Убеждены, что интерес граждан к системе продолжит расти благодаря постоянному расширению перечня услуг и совершенствованию способов регистрации. Все эти меры предусмотрены приоритетным проектом, который курирует заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко", - пояснили в ЦБТ.

https://ria.ru/20231109/metro-1908288885.html

https://radiosputnik.ru/20230831/biometriya-1893363266.html

https://ria.ru/20231109/identifikatsiya-1908290911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий григоренко, технологии