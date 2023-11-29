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Почти полмиллиона россиян зарегистрировали биометрические данные в ЕБС - РИА Новости, 29.11.2023
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23:27 29.11.2023 (обновлено: 23:30 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/biometriya-1912778346.html
Почти полмиллиона россиян зарегистрировали биометрические данные в ЕБС
Почти полмиллиона россиян зарегистрировали биометрические данные в ЕБС - РИА Новости, 29.11.2023
Почти полмиллиона россиян зарегистрировали биометрические данные в ЕБС
Количество россиян, зарегистрировавших биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС), приближается к полумиллиону, об этом журналистам сообщили в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T23:27
2023-11-29T23:30
общество
дмитрий григоренко
технологии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Количество россиян, зарегистрировавших биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС), приближается к полумиллиону, об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором системы. С 1 июня в силу вступили нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные теперь будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы. Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны передать эти данные до 30 сентября 2023 года. Отказаться от регистрации биометрии человек может через МФЦ, если не планирует пользоваться такой технологией в будущем. "Действительно, на сегодняшний день число граждан, самостоятельно зарегистрировавшихся в государственной Единой биометрической системе, приближается к отметке в полмиллиона. Это свидетельствует о высоком интересе людей к инновационным сервисам и современным технологиям, делающим повседневную жизнь проще", - говорится в сообщении. "Высокий спрос на подтвержденную биометрию связан прежде всего с тем, что она открывает доступ ко всем биометрическим услугам. "Упрощенка", в свою очередь, привлекает людей максимально комфортным процессом регистрации", - рассказали в ЦБТ. Пользователям, зарегистрировавшим данные упрощенным образом, до конца года будет доступен ряд услуг, среди которых покупки в магазинах и интернете на сумму до 2,5 тысяч рублей, оплата проезда в общественном транспорте, проход в офис. Список услуг, доступных после регистрации биометрии упрощенно, будет расширяться. В ЦБТ отметили, что в последние несколько месяцев отмечается наибольший приток пользователей: упрощенную биометрию каждый день регистрируют порядка 1,2 тысячи человек, а подтвержденную – около 2 тысяч. Сообщается, что за 2023 год в Единой биометрической системе зарегистрировалось больше пользователей, чем за все предыдущие годы с момента создания системы в 2018 году. "Убеждены, что интерес граждан к системе продолжит расти благодаря постоянному расширению перечня услуг и совершенствованию способов регистрации. Все эти меры предусмотрены приоритетным проектом, который курирует заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко", - пояснили в ЦБТ.
https://ria.ru/20231109/metro-1908288885.html
https://radiosputnik.ru/20230831/biometriya-1893363266.html
https://ria.ru/20231109/identifikatsiya-1908290911.html
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общество, дмитрий григоренко, технологии
Общество, Дмитрий Григоренко, Технологии
Почти полмиллиона россиян зарегистрировали биометрические данные в ЕБС

ЦБТ: почти полмиллиона россиян зарегистрировали биометрию в ЕБС

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДемонстрация процедуры снятия биометрических данных
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Демонстрация процедуры снятия биометрических данных. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Количество россиян, зарегистрировавших биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС), приближается к полумиллиону, об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором системы.
С 1 июня в силу вступили нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные теперь будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы. Банки и другие организации, которые хранят биометрию, должны передать эти данные до 30 сентября 2023 года. Отказаться от регистрации биометрии человек может через МФЦ, если не планирует пользоваться такой технологией в будущем.
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"Действительно, на сегодняшний день число граждан, самостоятельно зарегистрировавшихся в государственной Единой биометрической системе, приближается к отметке в полмиллиона. Это свидетельствует о высоком интересе людей к инновационным сервисам и современным технологиям, делающим повседневную жизнь проще", - говорится в сообщении.
"Высокий спрос на подтвержденную биометрию связан прежде всего с тем, что она открывает доступ ко всем биометрическим услугам. "Упрощенка", в свою очередь, привлекает людей максимально комфортным процессом регистрации", - рассказали в ЦБТ. Пользователям, зарегистрировавшим данные упрощенным образом, до конца года будет доступен ряд услуг, среди которых покупки в магазинах и интернете на сумму до 2,5 тысяч рублей, оплата проезда в общественном транспорте, проход в офис. Список услуг, доступных после регистрации биометрии упрощенно, будет расширяться.
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В ЦБТ отметили, что в последние несколько месяцев отмечается наибольший приток пользователей: упрощенную биометрию каждый день регистрируют порядка 1,2 тысячи человек, а подтвержденную – около 2 тысяч.
Сообщается, что за 2023 год в Единой биометрической системе зарегистрировалось больше пользователей, чем за все предыдущие годы с момента создания системы в 2018 году. "Убеждены, что интерес граждан к системе продолжит расти благодаря постоянному расширению перечня услуг и совершенствованию способов регистрации. Все эти меры предусмотрены приоритетным проектом, который курирует заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко", - пояснили в ЦБТ.
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