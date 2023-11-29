https://ria.ru/20231129/bezopasnost-1912621488.html
Эрдоган заявил, что Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев
Эрдоган заявил, что Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев - РИА Новости, 29.11.2023
Эрдоган заявил, что Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:03
2023-11-29T13:03
2023-11-29T13:03
в мире
израиль
турция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая антисемитизм. Ранее в среду Эрдоган заявил, что Нетаньяху и его сторонники войдут в историю как "палачи Газы". "Завтра мы отправляемся в Объединенные Арабские Эмираты. Мы оценим, что мы можем сделать для Газы. Мы рассматриваем обмен пленными и гуманитарный перерыв, начавшийся в пятницу, как позитивное событие. Мы рады, что некоторые материалы, в которых нуждается Газа, были доставлены в регион. Однако эта помощь далеко не всегда удовлетворяет потребности", - заявил турецкий лидер, выступая в среду на заседании правящей партии в парламенте. "Нетаньяху, который загнан в угол в Израиле, должен быть лишен возможности уносить новые жизни. Он ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая антисемитизм", - добавил он.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
израиль
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган заявил, что Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев
Эрдоган: Нетаньяху ставит под угрозу безопасность евреев, разжигая антисемитизм
АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая антисемитизм.
Ранее в среду Эрдоган заявил, что Нетаньяху и его сторонники войдут в историю как "палачи Газы".
"Завтра мы отправляемся в Объединенные Арабские Эмираты. Мы оценим, что мы можем сделать для Газы. Мы рассматриваем обмен пленными и гуманитарный перерыв, начавшийся в пятницу, как позитивное событие. Мы рады, что некоторые материалы, в которых нуждается Газа, были доставлены в регион. Однако эта помощь далеко не всегда удовлетворяет потребности", - заявил турецкий лидер, выступая в среду на заседании правящей партии в парламенте.
"Нетаньяху, который загнан в угол в Израиле, должен быть лишен возможности уносить новые жизни. Он ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая антисемитизм", - добавил он.
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу