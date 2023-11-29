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Эрдоган заявил, что Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев - РИА Новости, 29.11.2023
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13:03 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/bezopasnost-1912621488.html
Эрдоган заявил, что Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев
Эрдоган заявил, что Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев - РИА Новости, 29.11.2023
Эрдоган заявил, что Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:03
2023-11-29T13:03
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израиль
турция
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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая антисемитизм. Ранее в среду Эрдоган заявил, что Нетаньяху и его сторонники войдут в историю как "палачи Газы". "Завтра мы отправляемся в Объединенные Арабские Эмираты. Мы оценим, что мы можем сделать для Газы. Мы рассматриваем обмен пленными и гуманитарный перерыв, начавшийся в пятницу, как позитивное событие. Мы рады, что некоторые материалы, в которых нуждается Газа, были доставлены в регион. Однако эта помощь далеко не всегда удовлетворяет потребности", - заявил турецкий лидер, выступая в среду на заседании правящей партии в парламенте. "Нетаньяху, который загнан в угол в Израиле, должен быть лишен возможности уносить новые жизни. Он ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая антисемитизм", - добавил он.
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в мире, израиль, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган заявил, что Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев

Эрдоган: Нетаньяху ставит под угрозу безопасность евреев, разжигая антисемитизм

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая антисемитизм.
Ранее в среду Эрдоган заявил, что Нетаньяху и его сторонники войдут в историю как "палачи Газы".
"Завтра мы отправляемся в Объединенные Арабские Эмираты. Мы оценим, что мы можем сделать для Газы. Мы рассматриваем обмен пленными и гуманитарный перерыв, начавшийся в пятницу, как позитивное событие. Мы рады, что некоторые материалы, в которых нуждается Газа, были доставлены в регион. Однако эта помощь далеко не всегда удовлетворяет потребности", - заявил турецкий лидер, выступая в среду на заседании правящей партии в парламенте.
"Нетаньяху, который загнан в угол в Израиле, должен быть лишен возможности уносить новые жизни. Он ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая антисемитизм", - добавил он.
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В миреИзраильТурцияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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