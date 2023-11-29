https://ria.ru/20231129/bezopasnost-1912621488.html

Эрдоган заявил, что Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев

Эрдоган заявил, что Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев - РИА Новости, 29.11.2023

Эрдоган заявил, что Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:03

2023-11-29T13:03

2023-11-29T13:03

в мире

израиль

турция

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая антисемитизм. Ранее в среду Эрдоган заявил, что Нетаньяху и его сторонники войдут в историю как "палачи Газы". "Завтра мы отправляемся в Объединенные Арабские Эмираты. Мы оценим, что мы можем сделать для Газы. Мы рассматриваем обмен пленными и гуманитарный перерыв, начавшийся в пятницу, как позитивное событие. Мы рады, что некоторые материалы, в которых нуждается Газа, были доставлены в регион. Однако эта помощь далеко не всегда удовлетворяет потребности", - заявил турецкий лидер, выступая в среду на заседании правящей партии в парламенте. "Нетаньяху, который загнан в угол в Израиле, должен быть лишен возможности уносить новые жизни. Он ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая антисемитизм", - добавил он.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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в мире, израиль, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году